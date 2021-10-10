Тележурнал «Каламбур»: Как сложились судьбы актёров из популярного телешоу 1990-х годов

С момента своего первого выхода в эфир в 1996 году тележурнал «Каламбур» стал одной из самых рейтинговых передач. Смешные ситуации, в которые попадали герои юмористических скетчей, гротескная актёрская игра, смена места действия, всё это зритель смог оценить в полной мере. В «Каламбуре» снималось всего 5 актёров, при этом все они в своё время окончили Одесский политехнический институт. Как сложились их судьбы после закрытия телешоу и чем они занимаются в настоящее время?
Юрий Стыцковский
Юрий Стыцковский. / Фото: www.2semechki.ru
Актёр играл в тележурнале ведущую роль: он писал сценарии, ставил скетчи и сам снимался в разных ролях. После закрытия «Каламбура» Юрий Стыцковский свою телевизионную карьеру не закончил. В начале 2000-х выступил в качестве режиссёра и сценариста в нескольких юмористических проектах, сам снимался в кино, попробовал себя в роли продюсера.
Юрий Стыцковский. / Фото: www.ytimg.com
Его первый брак с Эвелиной Блёданс распался ещё в 1993 году, не просуществовав и двух месяцев. Примечательно, что до официальной регистрации брака Юрий Стыцковский и Эвелина Блёданс прожили вместе 7 лет. Через два года после развода шоумен женился во второй раз на исполнительном продюсере «Каламбура» Ирине Козыревой, а в 2002 году на свет появился их сын.
Сегодня Юрий Стыцковский живёт и работает в Одессе, однако о его творческой деятельности последних лет сведений очень мало.
Алексей Агопьян
Алексей Агопьян. / Фото: www.twimg.com
В тележурнале Алексей Агопьян мастерски перевоплощался из медведя в бармена или второго пилота, уморительно изображал грузина и асоциальное лицо. После закрытия «Каламбура» долгое время продолжал сниматься в комедийных сериалах и передачах, однако всегда мечтал о большой драматической роли, которая бы позволила ему снять с себя маску клоуна.
Алексей Агопьян, кадр из сериала «Таинственная страсть». / Фото: www.kiev.informator.ua
Он упорно шёл к своей цели и, в конце концов, режиссёры обратили внимание на драматический талант Алексея. В фильмографии актёра появились уже совсем не комедийные роли нотариуса в «Личной жизни следователя Савельева» или злодея в детской картине «Волшебные Истории: Эликсир Доброты». Наиболее значимой работой для актёра стала роль Кукуша Октавы в сериале «Таинственная страсть». Прототипом его героя был легко узнаваемый Булат Окуджава.
Алексей Агопьян живет в Одессе, снимается в фильмах и сериалах.
Вадим Набоков и Татьяна Иванова
Вадим Набоков и Татьяна Иванова. / Фото: www.tvget.ru
Судьбы этих двух актёров невозможно отделить друг от друга. Вадим Набоков и Татьяна Иванова познакомились в ТО «Маски», где оба тогда работали. Вадим приехал в Одессу из Краматорска, а когда его срочно попросили освободить съемную квартиру, Татьяна предложила ему свою помощь. Правда, чувства между ними возникли чуть позже, когда актёры отправились с гастролями на Камчатку. За две недели у них завязались романтические отношения и возвращались в Одессу они уже не просто соседями, а фактически молодой семьёй. Правда, свадьба состоялась только через пять лет. В 1998 году, в перерыве между съемками на свет появился их первенец Илья, а в 2007 их семья стала ещё больше: родилась дочь Мария.
Вадим Набоков и Татьяна Иванова. / Фото: www.sergeichyrkov.com
После закрытия «Каламбура» актёры продолжали выступать с концертами, много гастролировали. Супруги живут в Одессе, Вадим и сегодня является участником комик-группы «Маски». Татьяна Иванова и Вадим Набоков по-прежнему снимаются в кино, причём диапазон их ролей не отграничивается лишь комедийными образами. Они почти всё время вместе и никогда не надоедают друг другу. Даже когда Вадим ездит на соревнования по бильярду, вся семья отправляется за него болеть.
Сергей Гладков
Сергей Гладков. / Фото: www.fb.ru
Ещё во время обучения в политехе Сергей Гладков увлёкся клоунадой, окончил курсы режиссуры и пантомимы, стал режиссировать практически все студенческие постановки. Неудивительно, что после окончания института Сергей был принят на работу в Одесскую филармонию.
После закрытия тележурнала Сергей не захотел продолжать карьеру актёра, посвятив себя написанию сценариев и звукорежиссуре. Он с удовольствием принимал участие в тех же проектах, что и его коллеги по «Каламбуру», но уже за кадром, в качестве звукорежиссёра.
Сергей Гладков. / Фото: www.kinolift.ru
Благодаря Сергею Гладкову был создан мультипликационный сериал «S.O.S.», в котором продолжили свои приключения герои «Каламбура». Гладков сам выступил продюсером, сценаристом и звукорежиссёром 60-серийного мультфильма.
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