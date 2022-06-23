Как правильно обрезать петунию для пышного цветения

Невозможно не любить петунию. Во время цветения это растение превращается в настоящее украшение дома. Но не всегда кустики имеют привлекательный внешний вид, они могут быть вытянутыми и разросшимися.

Сформовать красивый компактный кустик довольно просто, главное — правильно обрезать петунию после покупки. Инструменты для обрезки растений обязательно должны быть стерильны.

Обрезать следует все цветоносы, не жалея их. Эта процедура позволит в дальнейшем получить пышный красиво сформированный кустик с большим количеством цветов.







После обрезки кустик станет очень компактным. Для более активного роста подкормите обрезанный кустик азотным удобрением.







При правильном уходе кустики очень быстро нарастят зеленую массу, при этом они будут иметь аккуратную форму.







После того как петуния нарастит новые листочки для ее подкормки будет необходимо использовать комплексные удобрения.

Не бойтесь обрезать петунью, ведь в скором времени она порадует вас новым, еще более пышным цветением.







О том, как правильно обрезать петунию после покупки можно посмотреть на видео:



