Дом из пластмассы: почему в СССР ленинградский коттедж так и остался единственным

1. С чего все начиналось

Иллюстрация экспериментального жилого дома из пластмасс. | Фото: bigpicture.ru.

Массовое строительство дешевого жилья в народе именуемого как «хрущевки».

2. Экспериментальный дом из пластмассы

Пластмассовый жилой домик был установлен на цоколь, в котором спрятали инженерные коммуникации. | Фото: lj-editors.livejournal.com..

План-чертеж пластмассового дома, разработанный архитектором А. П. Щербеноком и инженером Л. Г. Левинским. | Фото: back-in-ussr.com.

3. Особенности конструкции и планировки пластмассового жилого домика

Проект индивидуального дома, собранного из пластмассовых тюбингов. | Фото: lj-editors.livejournal.com.

Толщина стен не превышала 14 см, хотя теплоизоляционные свойства эквивалентны 2-метровой кирпичной кладке. | Фото: masterok.livejournal.com.

Планировка жилого пространства в пластмассовом доме. | Фото: back-in-ussr.com.

Панорамные окна в жилом доме для граждан Советского Союза были диковинкой. | Фото: lj-editors.livejournal.com.

4. Что показали исследования

Индивидуальный дом использовали не в качестве жилья, его превратили в исследовательскую лабораторию. | Фото: bigpicture.ru.

Благодаря панорамному окну во всю стену внутри квартиры было очень светло. | Фото: masterok.livejournal.com.

5. Новый эксперимент

Пластмассовая пятиэтажка появилась в 1963 году в 4-ом Вятском переулке, 20А (Москва). | Фото: masterok.livejournal.com.

Небесного цвета фасад привлекал идеально ровными стенами. | Фото: vseomoskve.info.

6. Галерея «побратимов» пластмассового коттеджа в разных странах мира

Дом будущего в Диснейленде был спроектирован в 1953 г. специалистами Массачусетского технологического института, под руководством Ричарда Гамильтона.

Немецкий архитектор Дитер Шмид в 1963 г. построил пластмассовый дом на окраине города Биберах, в котором он прожил вместе с семьей 11 лет.

Еще один дом из пластмассы, построенный в Германии в 1969 году. | Фото: lj-editors.livejournal.com.

Пластиковые домики Googie выпускались в Австралии с середины 80-х гг., и предназначались они для антарктических экспедиций.