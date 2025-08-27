Дом из пластмассы: почему в СССР ленинградский коттедж так и остался единственным

В СССР начало 60-х годов ознаменовало ударное строительство доступного жилья, в народе именуемого «хрущевками». Хотя в тот период умы архитекторов были заняты не только проектированием типовых пятиэтажек, порой случались неординарные эксперименты. Взять, к примеру, небольшой коттедж, в 1961 году появившийся в ленинградском спальном районе, который вызвал фурор сродни летающей тарелки с инопланетянами. Да это и понятно, мало того, что он имел фантастическую форму, так еще и построен был ...из пластмассы.
1. С чего все начиналось
Иллюстрация экспериментального жилого дома из пластмасс. | Фото: bigpicture.ru.
К концу 50–х годов прошлого века в период стремительной урбанизации, захлестнувшей Страну советов, руководству пришлось разрабатывать программы по обеспечению новоиспеченных горожан жильем за счет государства. Если о сельских жителях мало кто заботился, как правило, деревенский народ возводил себе жилище самостоятельно, то в городе такая практика мало применялась.
Массовое строительство дешевого жилья в народе именуемого как «хрущевки».
Примечательно: В послевоенные годы СССР никак не мог позволить себе строительство качественного жилья в большом объеме, поэтому на вооружение был взят опыт экономичного домостроения Франции. Это означало, что началась застройка теми самыми «хрущевками», призванными обеспечить дешевым жильем большое количество людей в кратчайшие сроки. Типовым проектом предусматривался эксплуатационный срок многоквартирных домов с малогабаритными квартирами в 25 лет, за этот период планировалось полное обновление жилого фонда. Но, как известно, ничего не бывает настолько постоянным как временное. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже 70 лет «временные» пятиэтажки до сих пор можно увидеть в старых жилых районах.
Все то же французское домостроение вдохновило советских архитекторов не только на проектирование дешевых многоквартирных домов, но и на эксперименты с пластмассами в строительной индустрии.
2. Экспериментальный дом из пластмассы
Пластмассовый жилой домик был установлен на цоколь, в котором спрятали инженерные коммуникации. | Фото: lj-editors.livejournal.com..
Уже к началу 1961 г. архитектор А. П. Щербенок и инженер Л.
План-чертеж пластмассового дома, разработанный архитектором А. П. Щербеноком и инженером Л. Г. Левинским. | Фото: back-in-ussr.com.
Разработчики преследовали единственную цель – изучение эксплуатационных показателей пластика в условиях, максимально приближенных к жизни. Они не ставили задачу заселения в него людей, в доме-будущего планировали организовать исследовательскую лабораторию. Тем не менее его появление вызвало немалый ажиотаж, ведь в те времена архитектура спальных районов не баловала шедеврами, особенно с такими причудливыми формами.
3. Особенности конструкции и планировки пластмассового жилого домика
Проект индивидуального дома, собранного из пластмассовых тюбингов. | Фото: lj-editors.livejournal.com.
Авторы Novate.ru, хотели бы обратить внимание на то, что не все элементы опытного образца были сделаны из пластика. В целях повышения устойчивости структуры был предусмотрен первый этаж высотой 2,2 м с площадью 6 кв. метров. Это был технический этаж для размещения инженерных коммуникаций (включая вентиляционные системы), который состоял из железобетонного каркаса, заполненного стеклоблоками. Жилой второй этаж был собран из трехслойных пластиковых тюбингов (2 слоя из прочного стеклопласта, между которыми помещали 1 слой пенополистерола, выступающего в роль утеплителя). При этом дом имел обтекаемые формы для уменьшения влияния сильных потоков ветра на структуру, а вот в качестве ребер жесткости выступали так называемые скорлупные конструкции.
Толщина стен не превышала 14 см, хотя теплоизоляционные свойства эквивалентны 2-метровой кирпичной кладке. | Фото: masterok.livejournal.com.
Опытным путем новаторы определили, что 14-сантиметровая толщина пластмассовых «сэндвичей», из которых были сделаны стены, по теплозащитным характеристикам не уступает 2-метровой толщине кирпичной кладки. Такое революционное отрытые могло значительно упростить, ускорить и удешевить процесс строительства, что подтвердится по окончанию процесса возведения удивительного во всех отношениях домика.
Планировка жилого пространства в пластмассовом доме. | Фото: back-in-ussr.com.
Что же касается планировки, то она полностью соответствует стандартной однокомнатной квартире, хотя площадь в 48 кв. метров являлась исключением (чаще всего 1-комнатные «хрущевки» были в пределах 30-36 кв. м). На прямоугольном пространстве второго этажа обустроили жилую комнату Г-образной формы (25 кв. м), кухню (6,5 кв. м), совмещенный санузел (2,8 кв. м), кладовку, прихожую и небольшую террасу. Помимо того, что модульный дом был сделан из пластмассы, в качестве отделки использовалось максимальное количество синтетических материалов: целая стена и окна – из оргстекла, трубы – из винипласта, обои хоть и были на бумажной основе, но верхнее покрытие состояло из полихлорвиниловой пленки.
Панорамные окна в жилом доме для граждан Советского Союза были диковинкой. | Фото: lj-editors.livejournal.com.
Кстати сказать, прозрачная стена привлекала особенное внимание, ведь советские граждане не привыкли к такой открытости, так что жизнь в таком «особнячке» между многоэтажек оказалась совсем бы не радужной. Но увидеть реалити-шоу, где главными героями оказались соседи, жителям спального района не удалось, а случилось этот лишь потому, что дом не планировали заселять.
4. Что показали исследования
Индивидуальный дом использовали не в качестве жилья, его превратили в исследовательскую лабораторию. | Фото: bigpicture.ru.
Благодаря панорамному окну во всю стену внутри квартиры было очень светло. | Фото: masterok.livejournal.com.
По окончании строительства стало ясно, что такой способ строительства способен значительно уменьшить себестоимость жилья. Дом вместе с цокольным этажом, отделкой и подведением всех коммуникаций обошелся в 850 рублей. Стоимость же квартиры в типовой пятиэтажке площадью 48 кв. м превышала эту сумму в 2,5 раза. Казалось бы, нужно срочно внедрять опыт в массовое строительство, но руководство страны не торопилось с выводами. Хрущевская оттепель закончилась, а новое партийное руководство не пожелало воспитывать у своих граждан индивидуализм. Хотя исследования в этом направлении продолжились. Используя пластмассовый дом в качестве лаборатории, специалисты наблюдали за состоянием стен, оргстекла, инженерных коммуникаций, они пришли к выводу, что материалы вполне пригодны для массового строительства.
5. Новый эксперимент
Пластмассовая пятиэтажка появилась в 1963 году в 4-ом Вятском переулке, 20А (Москва). | Фото: masterok.livejournal.com.
Помня о приоритетных задачах партийных лидеров, группа специалистов спроектировала пятиэтажный многоквартирный дом, в котором не только все строительные и отделочные материалы были пластмассовыми. В этом проекте архитекторы решили поэкспериментировать и с планировкой квартир, изготовив подвижные стенные блоки со встроенной пластиковой мебелью, которые жильцы могли использовать в качестве перегородок. В то время газеты с энтузиазмом писали об экспериментальном доме: «На 33 квадратных метрах можно организовать пять различных планировок».
Небесного цвета фасад привлекал идеально ровными стенами. | Фото: vseomoskve.info.
К сожалению, счастливые столичные новоселы (дом был построен в Москве) недолго радовались жизни в экспериментальных квартирах, очень скоро пятиэтажка начала чуть ли не разваливаться на глазах. Крыша стала протекать, окна продуваться всеми ветрами, пластиковые батареи не выдерживали перепадов температур и постоянно прорывали в морозные дни, ну а о звукоизоляции и мечтать не приходилось.
Вскоре стало понятно, что техническое обслуживание пластмассового дома влетает в копеечку, поэтому было принято решение жильцов переселить, а пластиковую пятиэтажку демонтировать. После такого провала специалисты подсчитали, что за 25 лет эксплуатации стоимость и содержание пластикового жилого объекта полностью сравняется со сметой строительства бетонных/кирпичных зданий, поэтому эксперимент свернули и больше к нему не возвращались.
6. Галерея «побратимов» пластмассового коттеджа в разных странах мира
Дом будущего в Диснейленде был спроектирован в 1953 г. специалистами Массачусетского технологического института, под руководством Ричарда Гамильтона.
Немецкий архитектор Дитер Шмид в 1963 г. построил пластмассовый дом на окраине города Биберах, в котором он прожил вместе с семьей 11 лет.
Еще один дом из пластмассы, построенный в Германии в 1969 году. | Фото: lj-editors.livejournal.com.
Пластиковые домики Googie выпускались в Австралии с середины 80-х гг., и предназначались они для антарктических экспедиций.
