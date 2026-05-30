Почему у внедорожников делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Приходилось ли обращать внимание на то, что крыша у многих (если не у большинства) внедорожников имеет ребра, в то время как крыша других автомобилей, например седанов – гладкая. Зная такую «особенность», многим наверняка станет интересно: зачем инженеры вообще делают рифленую крышу. Является ли она обычным дизайнерским элементом, или у такой конструкции есть еще и какой-то практический смысл?
На самом деле никаких специальных крыш для внедорожников и седанов не существует. У всех автомобилей могут быть самые разные крыши, как гладкие, так и рифлёные. Способ выполнения дизайнерами верхней части кузова никак не связан с его типом. Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что рифленые крыши – это крыши с дополнительными ребрами жесткости, которые в свою очередь нужны для повышения прочностных характеристик кузова. Это не так. Прочность кузова главным образом достигается за счет такого элемента, как стойки.
Зная это, может показаться, что ребра на крыше – обычный элемент дизайна для повышения привлекательности машины. Это также не соответствует действительности, во всяком случае в полной мере. У рифленой крыши имеется утилитарное и экономическое назначение. О каждом из двух положений следует говорить по отдельности.
Во-первых, как бы странно это не выглядело, однако изготавливать рифленые крыши (с наличием ребер) намного проще, чем плоские и идеально гладкие крыши. На рифленые крыши можно тратить меньше материалов, а значит они будут дешевле в производстве.
Многие забывают о том, что кузов во время поездки вибрирует. Чем тоньше в конкретном месте материал, тем сильнее вибрация. Чем сильнее вибрация, тем выше риск появления шума. Рифленая тонкая крыша не будет сильно вибрировать и шуметь. Гладкая тонкая крыша будет гарантированно сильно вибрировать и шуметь. Для того, чтобы нивелировать негативные последствия в этом случае, придется использовать дополнительные изоляционные материалы. А это в свою очередь дополнительные затраты на производство, не только за счет большего количества используемых материалов, но еще и за счет усложнения процедуры сборки авто.
Таким образом, рифленая крыша – это легко, дешево и сердито.
