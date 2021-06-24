Скандинавские подделки: зачем викингам нужны были «пиратские копии» лучших мечей Европы

В эпоху раннего Средневековья, пожалуй, не было более ходового товара, чем оружие. Викинги, как и многие другие прославленные воины тех времен, старались добыть как можно больше качественных мечей, которые тогда изготавливали при Карле Великом. Но отдавать такое хорошее оружие как плату за что-либо им очень не хотелось. И тогда скандинавские воины решили освоить «пиратское производство».
Во времена викингов трудно было найти клинки лучше тех, что изготавливались во Франкском королевстве. Мечи Ульфберта были своего рода чудом в тогдашнем вооружении. Клинки были очень качественными и довольно прочными для тех лет. Мечи, изготовленные столь продвинутой технологией, пользовались необыкновенным спросом практически у всех народов, которые населяли тогда территорию Европы.
Меч был неотъемлемой частью вооружения викингов. /Фото: gawp.ru
Вот только самому Карлу Великому это совсем не нравилось. Дело в том, что мечи Ульфберта массово экспортировались, а значит, попадали в руки и к врагам Франкского королевства – викингам и славянам. В какой-то момент прославленному королю это надоело, и он ввел эмбарго на вывоз всего оружия, изготавливаемого в его государстве.
Интересный факт: дату для издания приказа об эмбарго Карл выбрал весьма знаменательную - это случилось в день Рождества.
Тайна мечей Ульфберта до сих пор покрыта мраком. Историки и археологи десятилетиями бьются над загадкой их происхождения. С помощью современных анализов стала известна приблизительная технология изготовления мечей. Выплавка происходила следующим образом: железо раскалялось несколько раз, затем кузнецы гнули заготовки и придавали им необходимую форму ударами молотов.
Карл Великий очень ценил мечи Ульфберта. /Фото: ruspekh.ru
Мечи из качественного низкоуглеродного железа получались довольно легкими. При этом по прочности они не практически не уступают современным клинкам. В их форме было еще одно достоинство: на клинке имелся желоб, по которому стекала кровь.
Оружие было примечательно еще и оригинальной гравировкой - «+VLFBERH+T», скорее всего, она означала имя «Ульфберт», а кресты являлись следствием влияния христианства. Иногда мечи обладали отделкой серебром или золотом.
Меч после реставрации. /Фото: livejournal.com
А вот личность этого самого таинственного Ульфберта все еще неизвестна. Историками выдвигаются несколько версий: согласно первой, на клинках указывалось имя первого мастера, изготовившего мечи подобной технологией, которую переняли другие кузнецы.
Но большее предпочтение ученые отдают мнению о том, что Ульфберт – это аббат или епископ, то есть высокопоставленный священнослужитель, который заказал это мечи. Практика изготовления оружия в монастырях в те времена была очень распространена, отсюда и кресты в гравировке.
По информации, Novate.ru, в одном историки сходятся однозначно – «Ульфберт» на клинке был своеобразным знаком качества.
Легендарное европейское оружие. /Фото: proshloe.com
Всего таких мечей по всей Европе было найдено около 200, каждый пятый из которых – на территории Норвегии. Именно в Скандинавии, в захоронениях викингов обнаруживали наибольшее количество клинков. Однако далеко не все «найденыши» с гравировкой попали в этот список, поскольку оказывались подделками.
Выяснялось это путем детального изучения всех составляющих меча. Но иногда достаточно было и одного взгляда – на копиях мечей Ульфберта гравировка выполнена с ошибкой: могло не хватать букв или крестов. Интересной была и география обнаружения подделок: чем дальше от Франкского королевства, тем их больше и находили.
Среди мечей оказалось немало подделок. /Фото: moya-planeta.ru
Историки и археологи давно ищут причину появления такого большого количества «пиратских копий». Одной из них называют невозможность приобрести достаточно мечей викингами из-за эмбарго Карла Великого. Несмотря на то, что некоторое их количество все же попадало в руки скандинавских воинов как контрабанда или результат мародерства, но этого объема определенно не хватало. Тогда и прибегали к изготовлению копий.
Другим возможным вариантом появления некачественных «мечей Ульфберта» могли быть сами мастеры-оружейники. Некомпетентность или просто невнимательность кузнецов могла значительно повлиять на прочность и долговечность готового продукта. Однако, согласно самой распространенной версии появления подделок, они изготавливались самими викингами. Возможно, их подсовывали под видом оригинальных в время выкупа, где оружие выступало платой за пленника.
Викинги всячески добывали мечи Ульфберта. /Фото:usiter.com
Но, скорее всего, викинги просто пытались таким образом восполнить недостающий объем необходимого им вооружения. Скандинавские мастера могли пытаться повторить оригинальную технологию изготовления и нанести такую же гравировку, что у них получалось не всегда. Все-таки большинство населения неблагородного и «неинтеллигентного» происхождения в те времена попросту не умели читать.
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