Что делать, если потёк холодильник

Bот это да! Под ящиком для фруктов и овощей собирается вода, ящик примерз и не выдвигается, а на полу регулярно появляются лужи? Не спешите вызывать мастера, в некоторых случаях причину можно устранить собственными силами. Рассказываем, что можно сделать, если холодильник работает неисправно.


Скапливается вода внизу под ящиком для фруктов и овощей

Причина № 1
Под нижними ящиками в холодильной зоне собирается вода.
Иногда из-за наледи ящики примерзают ко дну холодильника и не выдвигаются.


Засор дренажного отверстия

Такие засоры происходят очень часто из-за особенности работы капельной системы оттаивания. Вместе с каплями воды в отверстие попадают крошки, пыль и остатки продуктов. В итоге вода не уходит, куда положено, а стекает под ящики, на дно холодильной камеры. Затем, во время цикла охлаждения, она может замерзнуть. В итоге ящики прилипают ко дну, не выдвигаются, и вы не можете ими пользоваться, а в холодильной камере появляется неприятный запах.

Если долго игнорировать подтекание, компрессор холодильника будет реже отключаться, что приведет к неправильной работе прибора.

Что делать?

Вам может понадобится спринцовка, ватная палочка или тонкая проволока.
Уберите продукты из холодильника и отключите его от электрической сети.
Когда наледь оттает, выньте ящики из холодильника, теперь вы сможете это сделать!
Почистите слив при помощи ватной палочки или с помощью специального приспособления, которое входит в комплектацию холодильника.

Возьмите небольшую спринцовку (детскую клизму), налейте в нее воду. Температура воды в данном случае не важна, но можно налить теплую. Вставьте спринцовку в слив и надавите.
Слив располагается на задней стенке холодильной камеры под испарителем и нужен для того, чтобы выводить талую воду из холодильного отделения в специальный резервуар, который располагается около компрессора. Впрысните воду с помощью спрынцовки несколько раз, если она уходит в отсек для сбора конденсата, значит засор устранен. ​Не помогает? Тогда нужная полная разморозка холодильника!

Удалите все продукты из холодильника и оставьте его для разморозки на ночь или на 12 часов.
Утром попробуйте еще раз проделать все действия со спринцовкой и ватной палочкой.

Возьмите тонкую проволоку и прочистите дренаж с ее помощью. Чтобы ничего не испортить и не повредить шланг и другие поверхности холодильника, действуйте очень аккуратно и медленно. Не получилось, вызывайте мастера! Если прочистка дренажного отверстия и регулировка по уровню не принесли результата, и в холодильнике все равно скапливается вода под ящиками, скорее всего, речь идет о поломке, устранение которой потребует вмешательства профессионального мастера.

Не забывайте, что расположение продуктов на полках также важно. Они не должны касаться элементов испарителя.

Причина № 2

Плохо закрывающаяся дверца. Из-за неплотно прилегающей дверцы в холодильной камере образуется наледь, в холодильник попадает теплый воздух, из-за чего он реже отключается. В итоге на задней стенке образуется лед, а под ящиками и на полу вокруг собирается вода.

Что делать?

Проверить установку холодильника. Из-за неровности пола прибор может быть установлен неправильно, а именно несоблюден нужный наклон холодильника назад. В этом случае достаточно отрегулировать ножки.
Если дело в резиновом уплотнителе и поломке пружины, которая автоматически закрывает дверцы (такое часто бывает в холодильниках side-by-side c двумя распашными дверцами), необходимо вызвать мастера, который, скорее всего, поменяет неисправные детали. Однако, прежде, чем его вызывать, не забудьте почистить уплотнитель от грязи и налипших брызг. Возможно, резинка слишком сильно загрязнена.
Для исправной работы холодильника нужен наклон назад.

Шумит и урчит

Чаще всего с этим пунктом справляется простое перемещение продуктов на полках. Скорее всего, в вашем холодильнике слишком много продуктов, они расположены не правильно или прибор соприкасается с мебелью, трубами отопления и другими предметами, которые мешают бесшумной работе прибора.
Если наши советы не помогли, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно. Вызывайте мастера, который обязательно справиться с неисправностями.
