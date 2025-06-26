Самые неизведанные места в мире

От «пустынного» острова в канадской Арктике — используемого НАСА для исследований, поскольку он имитирует экстремальные условия Марса — до непокоренной горы в Гималаях, вот некоторые из самых интересных неизведанных мест на Земле.



1. Южный Намиб, часть пустыни Намиб, является одним из самых сухих мест на Земле и в значительной степени не изучен.

Пустыня Намиб в Африке считается одной из самых старых пустынь в мире. Ее южный регион Намиб описан Всемирным фондом дикой природы как в значительной степени неизведанный. 2. Северный Сентинельский остров, часть Андаманских островов в Индийском океане, остался практически нетронутым. Считается, что племя коренных жителей, известное как Сентинельцы, обитает на отдаленном острове. В 2018 году остров привлек к себе внимание, когда, согласно сообщениям, там был убит американский миссионер, находившийся там во время религиозной поездки.3. Самая высокая гора в мире — Канкар-Пунсум. Согласно BBC и Condé Nast Traveller, расположенная в Бутане, недалеко от границы с Тибетом, гора Канкар-Пунсум известна как самая высокая в мире гора куда не забирались альпинисты. 4. Антарктида — континент, который в основном необитаем и заполнен неизведанными областями. Большинство ученых и исследователей, которые проводят время в Антарктиде, живут в районах вокруг исследовательских станций, потому что экстремальные ландшафты в значительной степени непригодны для жизни.5. Остров Девон, расположенный за пределами Канады, описан НАСА как «полярная пустыня» и является самым большим необитаемым островом на Земле.Остров Девон, однако, используется для исследований НАСА. Говорят, что на острове есть условия, которые имитируют условия Марса, поэтому команды НАСА проверили оборудование и космические костюмы на Девоне , прежде чем использовать их на красной планете.6. Гренландия — это место, которое в основном остается нетронутым. Патриция Шульц, автор бестселлера New York Times «1000 мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть», рассказала, что Гренландия может стать все более популярным местом , поскольку она становится все более доступной. 7. Река Салуин — одна из самых длинных рек Юго-Восточной Азии, и считается, что она имеет неоткрытые части. В соответствии с Программой исследований по воде, земле и экосистемам, являющейся частью Министерства иностранных дел и торговли Австралии, в бассейне реки проживает более 10 миллионов человек. Однако организация сообщает, что многое еще неизвестно о реке Салуин.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: