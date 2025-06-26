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Самые неизведанные места в мире

От «пустынного» острова в канадской Арктике — используемого НАСА для исследований, поскольку он имитирует экстремальные условия Марса — до непокоренной горы в Гималаях, вот некоторые из самых интересных неизведанных мест на Земле. Самые неизведанные места в мире

Самые неизведанные места в мире 1. Южный Намиб, часть пустыни Намиб, является одним из самых сухих мест на Земле и в значительной степени не изучен.

Пустыня Намиб в Африке считается одной из самых старых пустынь в мире. Ее южный регион Намиб описан Всемирным фондом дикой природы как в значительной степени неизведанный. Самые неизведанные места в мире 2. Северный Сентинельский остров, часть Андаманских островов в Индийском океане, остался практически нетронутым. Считается, что племя коренных жителей, известное как Сентинельцы, обитает на отдаленном острове. В 2018 году остров привлек к себе внимание, когда, согласно сообщениям, там был убит американский миссионер, находившийся там во время религиозной поездки. Самые неизведанные места в мире 3. Самая высокая гора в мире — Канкар-Пунсум. Согласно BBC и Condé Nast Traveller, расположенная в Бутане, недалеко от границы с Тибетом, гора Канкар-Пунсум известна как самая высокая в мире гора куда не забирались альпинисты. Самые неизведанные места в мире 4. Антарктида — континент, который в основном необитаем и заполнен неизведанными областями. Большинство ученых и исследователей, которые проводят время в Антарктиде, живут в районах вокруг исследовательских станций, потому что экстремальные ландшафты в значительной степени непригодны для жизни. Самые неизведанные места в мире 5. Остров Девон, расположенный за пределами Канады, описан НАСА как «полярная пустыня» и является самым большим необитаемым островом на Земле.
Остров Девон, однако, используется для исследований НАСА. Говорят, что на острове есть условия, которые имитируют условия Марса, поэтому команды НАСА проверили оборудование и космические костюмы на Девоне, прежде чем использовать их на красной планете. Самые неизведанные места в мире 6. Гренландия — это место, которое в основном остается нетронутым. Патриция Шульц, автор бестселлера New York Times «1000 мест, которые нужно увидеть, прежде чем умереть», рассказала, что Гренландия может стать все более популярным местом, поскольку она становится все более доступной. Самые неизведанные места в мире 7. Река Салуин — одна из самых длинных рек Юго-Восточной Азии, и считается, что она имеет неоткрытые части. В соответствии с Программой исследований по воде, земле и экосистемам, являющейся частью Министерства иностранных дел и торговли Австралии, в бассейне реки проживает более 10 миллионов человек. Однако организация сообщает, что многое еще неизвестно о реке Салуин.

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Ссылка на первоисточник
times, new york
министерство иностранных дел и торговли, австралия
всемирный фонд дикой природы
Condé Nast
патриция шульц
национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (наса), федеральное агентство
british broadcasting corporation (bbc)
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