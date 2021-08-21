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25 примеров стильных кухонных фартуков, которые преобразят интерьер

25 примеров стильных кухонных фартуков, которые преобразят интерьер

Мрамор - это вневременный, но дорогой материал, который можно использовать для декора любого пространства. Он будет соответствовать любому стилю - от индустриального до гламурного.

Многие люди устанавливают мраморные настенные фартуки в душевых и ванных комнатах, и все чаще задумываются о том, чтобы устанавливать подобные фартуки и в других местах, поскольку мрамор является модным материалом. Если кто-то сомневается, подойдет ли такая штука для его кухни, стоит посмотреть несколько примеров, приведенных ниже.

25 примеров стильных кухонных фартуков, которые преобразят интерьер

Мраморные фартуки

Мраморный фартук - это всегда стильный, шикарный и изысканный элемент дизайна, и он может соответствовать практически любому интерьеру, от минимализма до винтажа. Фартук может контрастировать или соответствовать интерьеру, и оба варианта хороши - это зависит от эффекта, который хочется создать. С помощью настенного фартука можно расширить заднюю панель столешницы, а также придать кухне более интересный вид. Либо же можно расширить мраморную панель на всю стену до шкафов или полок. Есть много оттенков мрамора, которые можно попробовать: серый, белый, черный и многие другие, и каждая плита выглядит уникальной. В любом случае, кухня станет более текстурной, стильной и изысканной с подобным мраморным фартуком.

1. Природные мотивы

Природные мотивы.

Природные мотивы.

Шалфейно-зеленые тумбочки и село-белые мраморные фартук со столешницами. Они хорошо сочетаются с открытыми деревянными полками.

2. В тёмных тонах

Почти идеальный кухонный остров.

Почти идеальный кухонный остров.

«Шалфейные» шкафы, серые мраморные фартук и столешница и деревянный «кухонный остров». Все это вместе придает кухне шикарный и изысканный современный вид.

3. На контрастах

Чёрное и белое.

Чёрное и белое.

Гладкие белые шкафы и белый мраморный фартук. Это делает пространство очень изысканным и «четким».

4. На волнах уюта

Минимализм в синих тонах.

Минимализм в синих тонах.

Синяя минималистская кухня с серым мраморным фартуком и черным обеденным столом. Подобное великолепное сочетание, наверняка, понравится многим.

5. Аристократичная бледность

Бледная мята хороша на любой кухне.

Бледная мята хороша на любой кухне.

Кухня в цвете «бледная мята» с фартуком и столешницей из белого мрамора. Сверху над фартуком установлена длинная открытая полка.

6. «Вау-эффект»

Для ценителей особых эффектов.

Для ценителей особых эффектов.

Богатая деревянная кухня контрастирует с фартуком и столешницей из белого мрамора. Вместе подобный дизайн создает «вау-эффект».

7. Элегантная старина

В наследие от аристократов.

В наследие от аристократов.

Не менее стильно смотрится супер элегантная старинная кухня. Особенно в ней выделяются лесные зеленые шкафы и серый мраморный фартук.

8. Розовый терракот

Терракот - это всегда стильно.

Терракот - это всегда стильно.

Терракотовая розовая кухня с открытыми стеллажами, деревянными шкафами и белыми мраморными фартуком и столешницей.

9. Современная элегантность

Ничего лишнего.

Ничего лишнего.

Элегантная современная кухня в двух тонах. Черно-белые мраморные фартук и столешница придают изысканного ощущения.

10. Светлый минимализм

Светлые тона и немного позолоты

Светлые тона и немного позолоты

Кремовые и светло-зеленые шкафы с позолоченными ручками и белый мраморный фартук. Вместе это смотрится шикарно и изысканно.

11. Монохром

Почти как на чёрно-белой фотографии.

Почти как на чёрно-белой фотографии.

Монохроматическое пространство в черно-белом исполнении с белым мраморным фартуком.Особенно хорошо смотрятся черные лампы.

12. Серый как доминанта

Разные оттенки серого на кухне смотрятся просто великолепно.

Разные оттенки серого на кухне смотрятся просто великолепно.

Графитово-серые шкафы контрастируют с серо-белыми мраморными фартуком и столешницей. Особой «изюминки» придает черный кран.

13. Интерьерно-кухонные изыски

Главное в интерьере - элегантность.

Главное в интерьере - элегантность.

Серо-белые мраморные кухонный фартук и столешница. Они придают великолепного изысканного вида кухне.

14. Тёмные тона и немного золота

Для тонких ценителей.

Для тонких ценителей.

Темно-синие кухонные шкафы c черными мраморными фартуком и столешницей. Они украшают кухонное пространство и явно заставляют понять, что у владельца кухни есть вкус.

Фартуки из мраморной плитки

Мрамор - очень дорогой материал, и если не хочется тратить целое состояние на декор кухни, можно воспользоваться мраморной плиткой. На самом деле плитка предоставляет еще больше места для творчества: есть разные формы и размеры - шестиугольники, плитки метро, длинные и узкие, квадратные, круглые и т. д. Из них можно сделать множество паттернов. Также можно, к примеру, сделать из плитки целый фартук во всю стену или выложить ей всего пару рядов и покрасить стену в контрастный цвет.

15. Классика жанра

Белый мрамор - непреходящая классика.

Белый мрамор - непреходящая классика.

Минималистская белая кухня с фартуком из белой мраморной плитки. Особой пикантности придают «вкрапления» серого.

16. Деревянные акценты

Дерево и мрамор - интересное решение.

Дерево и мрамор - интересное решение.

Минималистская белая кухня с деревянными полками и деревянной отделкой столешницы. Фартук сделан из серой мраморной шестиугольной плитки.

17. Морской стиль

Тёмно-синяя кухня с белой отделкой.

Тёмно-синяя кухня с белой отделкой.

Кухня в темно-синем цвете с медной отделкой. Фартук из серой мраморной плитки явно добавляет ей стиля.

18. Медные акценты

Медные детали очень уместны на тёмной кухне.

Медные детали очень уместны на тёмной кухне.

Кухня в темно-синем цвете с медной отделкой. Здесь фартук из шестигранной мраморной плитки добавляет ощущения изысканности.

19. Традиции + гламур

И даже на кухне хрусталь уместен.

И даже на кухне хрусталь уместен.

Традиционная серая кухня с гламурными чертами, подобными хрустальной люстре. Здесь фартук был сделан в тон всему дизайну из серой мраморной плитки.

20. А-ля светлый кирпич

Светлая кухня с фартуком а-ля кирпич.

Светлая кухня с фартуком а-ля кирпич.

Традиционная белая кухня с мраморными плитами из мраморного мрамора на задней стенке и стенами и деревянными контактами

21. Серое на белом

Серое и белое - это всегда стильно.

Серое и белое - это всегда стильно.

Белая кухня с серыми столешницами. Фартук из серой мраморной плитки «метро» придает ей нового современного вида.

22. Стиль в деталях

Шевронные узоры в отделке.

Шевронные узоры в отделке.

Элегантная мраморная плитка, выложенная шевронным узором, - шикарная и элегантная идея. Она прекрасно подходит для традиционной кухни.

23. Универсальное решение

Серая плитка - универсальное решение.

Серая плитка - универсальное решение.

Серая мраморная плитка «метро» идеально подходит для двухтоновой серо-белой кухни. Она добавляет изысканного ощущения.

24. Для настоящих гурманов

Суперстиль.

Суперстиль.

Темно-синие шкафы, фартук из каррарской мраморной плитки и деревянные открытые стеллажи. В сочетании это создает суперстильное ощущение.

25. Выгодное сочетание

Темное дерево и серый мрамор.

Темное дерево и серый мрамор.

Кухонные тумбочки из темного дерева неплохо сочетаются с серой мраморной плиткой для фартука и столешниц.

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