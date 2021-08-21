25 примеров стильных кухонных фартуков, которые преобразят интерьер

Мрамор - это вневременный, но дорогой материал, который можно использовать для декора любого пространства. Он будет соответствовать любому стилю - от индустриального до гламурного.
Многие люди устанавливают мраморные настенные фартуки в душевых и ванных комнатах, и все чаще задумываются о том, чтобы устанавливать подобные фартуки и в других местах, поскольку мрамор является модным материалом. Если кто-то сомневается, подойдет ли такая штука для его кухни, стоит посмотреть несколько примеров, приведенных ниже.
Мраморные фартуки
Мраморный фартук - это всегда стильный, шикарный и изысканный элемент дизайна, и он может соответствовать практически любому интерьеру, от минимализма до винтажа. Фартук может контрастировать или соответствовать интерьеру, и оба варианта хороши - это зависит от эффекта, который хочется создать. С помощью настенного фартука можно расширить заднюю панель столешницы, а также придать кухне более интересный вид. Либо же можно расширить мраморную панель на всю стену до шкафов или полок. Есть много оттенков мрамора, которые можно попробовать: серый, белый, черный и многие другие, и каждая плита выглядит уникальной. В любом случае, кухня станет более текстурной, стильной и изысканной с подобным мраморным фартуком.
1. Природные мотивы
Природные мотивы.
Шалфейно-зеленые тумбочки и село-белые мраморные фартук со столешницами. Они хорошо сочетаются с открытыми деревянными полками.
2. В тёмных тонах
Почти идеальный кухонный остров.
«Шалфейные» шкафы, серые мраморные фартук и столешница и деревянный «кухонный остров». Все это вместе придает кухне шикарный и изысканный современный вид.
3. На контрастах
Чёрное и белое.
Гладкие белые шкафы и белый мраморный фартук. Это делает пространство очень изысканным и «четким».
4. На волнах уюта
Минимализм в синих тонах.
Синяя минималистская кухня с серым мраморным фартуком и черным обеденным столом. Подобное великолепное сочетание, наверняка, понравится многим.
5. Аристократичная бледность
Бледная мята хороша на любой кухне.
Кухня в цвете «бледная мята» с фартуком и столешницей из белого мрамора. Сверху над фартуком установлена длинная открытая полка.
6. «Вау-эффект»
Для ценителей особых эффектов.
Богатая деревянная кухня контрастирует с фартуком и столешницей из белого мрамора. Вместе подобный дизайн создает «вау-эффект».
7. Элегантная старина
В наследие от аристократов.
Не менее стильно смотрится супер элегантная старинная кухня. Особенно в ней выделяются лесные зеленые шкафы и серый мраморный фартук.
8. Розовый терракот
Терракот - это всегда стильно.
Терракотовая розовая кухня с открытыми стеллажами, деревянными шкафами и белыми мраморными фартуком и столешницей.
9. Современная элегантность
Ничего лишнего.
Элегантная современная кухня в двух тонах. Черно-белые мраморные фартук и столешница придают изысканного ощущения.
10. Светлый минимализм
Светлые тона и немного позолоты
Кремовые и светло-зеленые шкафы с позолоченными ручками и белый мраморный фартук. Вместе это смотрится шикарно и изысканно.
11. Монохром
Почти как на чёрно-белой фотографии.
Монохроматическое пространство в черно-белом исполнении с белым мраморным фартуком.Особенно хорошо смотрятся черные лампы.
12. Серый как доминанта
Разные оттенки серого на кухне смотрятся просто великолепно.
Графитово-серые шкафы контрастируют с серо-белыми мраморными фартуком и столешницей. Особой «изюминки» придает черный кран.
13. Интерьерно-кухонные изыски
Главное в интерьере - элегантность.
Серо-белые мраморные кухонный фартук и столешница. Они придают великолепного изысканного вида кухне.
14. Тёмные тона и немного золота
Для тонких ценителей.
Темно-синие кухонные шкафы c черными мраморными фартуком и столешницей. Они украшают кухонное пространство и явно заставляют понять, что у владельца кухни есть вкус.
Фартуки из мраморной плитки
Мрамор - очень дорогой материал, и если не хочется тратить целое состояние на декор кухни, можно воспользоваться мраморной плиткой. На самом деле плитка предоставляет еще больше места для творчества: есть разные формы и размеры - шестиугольники, плитки метро, длинные и узкие, квадратные, круглые и т. д. Из них можно сделать множество паттернов. Также можно, к примеру, сделать из плитки целый фартук во всю стену или выложить ей всего пару рядов и покрасить стену в контрастный цвет.
15. Классика жанра
Белый мрамор - непреходящая классика.
Минималистская белая кухня с фартуком из белой мраморной плитки. Особой пикантности придают «вкрапления» серого.
16. Деревянные акценты
Дерево и мрамор - интересное решение.
Минималистская белая кухня с деревянными полками и деревянной отделкой столешницы. Фартук сделан из серой мраморной шестиугольной плитки.
17. Морской стиль
Тёмно-синяя кухня с белой отделкой.
Кухня в темно-синем цвете с медной отделкой. Фартук из серой мраморной плитки явно добавляет ей стиля.
18. Медные акценты
Медные детали очень уместны на тёмной кухне.
Кухня в темно-синем цвете с медной отделкой. Здесь фартук из шестигранной мраморной плитки добавляет ощущения изысканности.
19. Традиции + гламур
И даже на кухне хрусталь уместен.
Традиционная серая кухня с гламурными чертами, подобными хрустальной люстре. Здесь фартук был сделан в тон всему дизайну из серой мраморной плитки.
20. А-ля светлый кирпич
Светлая кухня с фартуком а-ля кирпич.
Традиционная белая кухня с мраморными плитами из мраморного мрамора на задней стенке и стенами и деревянными контактами
21. Серое на белом
Серое и белое - это всегда стильно.
Белая кухня с серыми столешницами. Фартук из серой мраморной плитки «метро» придает ей нового современного вида.
22. Стиль в деталях
Шевронные узоры в отделке.
Элегантная мраморная плитка, выложенная шевронным узором, - шикарная и элегантная идея. Она прекрасно подходит для традиционной кухни.
23. Универсальное решение
Серая плитка - универсальное решение.
Серая мраморная плитка «метро» идеально подходит для двухтоновой серо-белой кухни. Она добавляет изысканного ощущения.
24. Для настоящих гурманов
Суперстиль.
Темно-синие шкафы, фартук из каррарской мраморной плитки и деревянные открытые стеллажи. В сочетании это создает суперстильное ощущение.
25. Выгодное сочетание
Темное дерево и серый мрамор.
Кухонные тумбочки из темного дерева неплохо сочетаются с серой мраморной плиткой для фартука и столешниц.
Свежие комментарии