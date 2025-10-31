5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только

Жюльен – традиционное французское блюдо, рецепт которого буквально со скоростью звука разлетелся по всему миру, покоряя не только местных ценителей изысканной кухни, а и обычных людей со всех уголков планеты. И стоит ли говорить о том, что со временем это блюдо обрело множество различных интерпретаций, ведь каждая хозяйка готовит его по-своему, экспериментируя с ингредиентами, постепенно отдаляясь от классики, но при этом сохраняя ту самую фирменную нарезку овощей, мяса, грибов или морепродуктов.
1. С креветками
Жюльен с креветками. \ Фото: pinterest.com.
Как правило традиционный жюльен готовится из курицы и грибов, но в данном случае, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому, главным ингредиентом этого блюда будут креветки.
Ингредиенты:
• Креветки королевские очищенные - 250 г;
• Сливки жирные не менее 20% - 100 мл;
• Молоко - 150 мл;
• Масло сливочное - 150 г;
• Пармезан - 150 г;
• Лук-порей - 1 стебель белая часть толщиной примерно три см;
• Мука - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Орех мускатный - по вкусу;
• Петрушка или кинза свежая - 6-8 стеблей.
Вкусный жюльен с креветками. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Сливки смешать с молоком и мукой;
• Приправить солью, перцем и мускатным орехом;
• Вылить на сухую разогретую сковородку;
• Готовить 10-12 минут, периодически помешивая;
• Лук вымыть;
• Нарезать мелкой соломкой и обжарить в большом количестве сливочного масла;
• Свежие креветки смешать с обжаренным луком и разложить порционно по формам для запекания;
• Сверху залить соусом, посыпать тёртым сыром и отправить разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей петрушкой или кинзой.
2. С помидорами и белым вином
Рецепт этого жюльена прост и оригинален, а его вкус поистине великолепен. Сочные томаты в сочетании с белым вином – главный козырь, расставляющий все акценты.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 400 г;
• Лук белый репчатый маленький - 1 шт;
• Сливки жирные - 0,5 стакана;
• Сметана жирная - 3/4 стакана;
• Вино белое - 1/4 часть стакана;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Свежая петрушка - для украшения.
Жюльен с томатами и белым вином. \ Фото: europroduct.ge.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить и нарезать тонкой соломкой;
• Лук очистить и также нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно 5-6 минут;
• Посолить и поперчить;
• Обжаренные грибы с луком разделить на несколько равных порций и разложить в формы для запекания или в горшочки;
• В небольшой кастрюле смешать вино с двумя чайными ложками подсолнечного масла;
• Довести до кипения и влить сливки со сметаной;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить до загустения, периодически помешивая;
• Получившимся соусом залить грибы;
• Помидоры нарезать соломкой и распределить сверху по порциям;
• Всё засыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут;
• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой;
• Подавать со свежим багетом или гренками.
3. С мидиями
Жюльен с мидиями. \ Фото: google.com.
Жюльен с мидиями – ещё один рецепт для тех, кто отдаёт своё предпочтение морепродуктам и не боится пробовать что-то новое.
Ингредиенты:
• Мидии свежие очищенные - 250 г;
• Молоко - 200 мл;
• Лук репчатый белый маленький - 1 шт;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Мука - 2 ч.л;
• Сыр твёрдый - 60 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Петрушка или кинза свежая - для украшения.
Аппетитный жюльен с мидиями. \ Фото: mamahelp.kz.
Способ приготовления:
• Масло растопить в сотейнике;
• После добавить муку;
• Готовить 1-2 минуты, постоянно помешивая;
• Затем влить молоко, добавить соль и перец;
• Варить 3-4 минуты, постоянно помешивая;
• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на сливочном масле;
• Затем добавить мидии;
• Готовить ещё 3-4 минуты;
• После мидии с луком смешать с соусом;
• Разделить на порции, раскладывая в формы для запекания;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
4. В хлебном горшочке
Жюльен в хлебном горшочке. \ Фото: boschmixers.com.
Классический куриный жюльен с грибами можно приготовить не только привычным способом, запекая его в форме, а выбрать, к примеру, хлебный горшочек, тем самым сделав привычное блюдо более праздничным и оригинальным.
Ингредиенты:
• Булки для гамбургера - 3 шт;
• Филе куриное - 200 г;
• Шампиньоны - 250 г;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Лук среднего размера - 1 шт;
• Мука - 100 г;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Сметана - 6 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Перец чили молотый - по вкусу;
• Кинза и петрушка свежая - для украшения.
Жюльен с курицей и грибами в булочках. \ Фото: drugdelo.ru.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на оливковом масле;
• Чеснок натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку;
• Перемешать;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Добавить к луку с чесноком;
• Приправить солью и перцем чили;
• Перемешать;
• Готовить 6-8 минут;
• Филе вымыть;
• Зачистить;
• Просушить и нарезать некрупной соломкой;
• Добавить к грибам;
• Перемешать;
• Готовить 6-8 минут;
• Затем добавить сметану смешанную с мукой, солью и перцем чили;
• Готовить 10 минут (при необходимости добавить пару столовых ложек воды);
• С булочек снять верхушки, извлечь мякиш;
• Получившейся начинкой нафаршировать булочки;
• Посыпать тёртым сыром;
• Прикрыть срезанными верхушками;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной зеленью.
5. Веганский
Веганский жюльен. \ Фото: prostokvashino.ru.
Кто сказал, что овощной жюльен не так хорош, как его классический вариант с мясом? Баклажаны, кабачки, грибы, приправленные соевым соусом и ароматными специями, придают этому блюду яркий насыщенный вкус, вызывая аппетит.
Ингредиенты:
• Лук репчатый белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Кабачки среднего размера - 1 шт;
• Баклажаны среднего размера - 1 шт;
• Шампиньоны - 300 г;
• Масло подсолнечное - 10 ч.л;
• Соус соевый - 2-2,5 ч.л;
• Мука рисовая - 2 ч.л;
• Молоко овсяное - 250 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.
Овощной жюльен. \ Фото: mapstar.net.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать мелкой соломкой;
• Обжарить 3-4 минуты на подсолнечном масле;
• Кабачки и баклажаны нарезать соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить 2-3 минуты;
• Затем добавить соевый соус, соль и перец по вкусу;
• Готовить 8-10 минут на среднем огне;
• Готовые овощи переложить в миску;
• На той же сковороде обжарить нарезанные соломкой грибы 4-5 минут;
• Все овощи смешать между собой и при необходимости досолить и добавить перец;
• В кастрюльке смешать муку с остатками подсолнечного масла;
• Перемешать и готовить помешивая 30-40 секунд;
• После влить овсяное молоко;
• Слегка приправить солью и перцем;
• Готовить 3-4 минуты постоянно помешивая;
• Овощи разделить на порции и разложить по горшочкам или формам для запекания;
• Залить соусом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии