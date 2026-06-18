Найти спелое и мягкое авокадо в магазине – та еще задачка со звездочкой. Бывает, берешь с виду готовый к употреблению фрукт, а на деле он оказывается гнилым внутри.







Чтобы такого не произошло, я поступаю иначе. Просто покупаю килограмм зеленых авокадо, храню их в холодильнике. И по мере необходимости достаю парочку плодов и помогаю им дозреть.

МЯГКОЕ АВОКАДО

Как ускорить дозревание авокадо

Совет от редакции

К слову, об этом я и расскажу в сегодняшней статье!Существует множество способов, с помощью которых авокадо дозревают значительно быстрее. Я расскажу обо всех, но в первую очередь поделюсь своей хитростью, которая еще ни разу меня не подводила. Чтобы плод быстрее дозрел, я кладу его в картонную коробку вместе с яблоком, грушей или бананом. Можно положить сразу несколько спелых фруктов: это лишь улучшит результат.Дело в том, что спелые сладкие фрукты выделяют особое вещество этилен. Именно благодаря ему авокадо сможет дозреть быстрее. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает завернуть авокадо и фрукт в бумагу, затем обмотать всё пищевой пленкой и отправить в темное теплое место.Кроме того, Клопотенко говорит о том, что благодаря такому способу плоды дозреют не меньше чем через неделю. Это не правда. Если плод небольшого размера, обычно хватает максимум 2–3 дня, чтобы на твоем столе красовалось спелое и мягкое авокадо.Да и в целом такие танцы с бубном, как по мне, излишни. Как я уже говорила, всё это добро можно смело отправить в обычную коробку из картона. Также подойдет деревянная коробка. Незачем тратить ни бумагу, ни пищевую пленку — это просто лишний расходный материал.Если авокадо нужно тебе здесь и сейчас, есть другой способ от шефа. Просто достань мякоть и помести ее в пиалу. Накрой тарелку пищевой пленкой, а затем отправь в микроволновую печь на 30 секунд. Авокадо действительно станет мягче. Однако учти, что фрукт, скорее всего, потемнеет, а его вкус и аромат изменятся.Имея пару дней в запасе, ты также можешь воспользоваться обычной алюминиевой фольгой. Просто заверни авокадо в нее и отправь в теплое темное место. Результат не заставит себя долго ждать. Слышала, что авокадо в фольге можно отправить в духовку на 10 минут при 200 градусах. Таким образом процесс дозревания ускорится.Еще один необычный способ — использование бумажного пакета и муки. Нужно завернуть плод в крафтовый пакет и насыпать в него немного обычной муки. Дозревание сработает по такому же принципу, как и в тандеме со спелыми фруктами.Если ты не очень часто ешь авокадо, то легко можешь оказаться в казусной ситуации. Например, ты понимаешь, что фрукт еще не дозрел, уже тогда, когда разрезал его пополам. В таком случае важно быстренько сбрызнуть мякоть лимонным соком, а затем сложить половинки плода и плотно завернуть его в пищевую пленку. Далее стоит отправить фрукт в холодильник.Авокадо дозревает быстрее в темном и теплом месте. Однако ни в коем случае нельзя оставлять фрукт в месте с повышенной влажностью. Это может привести к тому, что плод попросту начнет гнить. Обычно я кладу коробку с авокадо и фруктами внутрь кухонного шкафа.