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10 фактов о Китае, от которых закружится голова

В некоторых областях Китай уже стал абсолютным лидером. Но как сильно Поднебесная обогнала весь остальной мир в сельском хозяйстве, промышленности, IT и численности армии?

1. Выращивание чеснока


В Китае в 2008 году вырастили 12 088 000 тонн чеснока.
Во всех остальных странах вместе взятых смогли вырастить только 3 598 310 тонн чеснока.

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

2. Производство автомобилей


По данным OICA, Китай в 2013 году произвёл автомобилей почти столько, сколько три мировых лидера (США, Япония, Германия) вместе взятые.
Китай 22 116 825 штук
США 11 045 902 штуки
Япония 9 630 070 штук
Германия 5 718 222 штуки

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

3. Добыча редкоземельных элементов


В 2008 году в Китае добыли 120 000 тонн редкоземельных элементов.
Во всех остальных странах вместе взятых добыли 4 000 тонн редкоземельных элементов.

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

4. Численность вооружённых сил в 2015 году


Китай 2 333 000 человек
США: 1 492 200 человек
Индия: 1 346 000 человек
КНДР: 1 190 000 человек
Россия: 798 000 человек

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

5. Выращивание арбузов


В Китае выращивают 70 000 000 тонн арбузов ежегодно
Во всех остальных странах вместе взятых выращивают не более 30 000 000 тонн
Производство арбузов за 2012 год по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

6. Производство цемента


В 2010 году Китай произвёл цемента больше, чем все остальные страны вместе взятые.
Китай: 1800 млн тонн
Индия: 220 млн тонн
США: 63,5 млн тонн

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

7. Потребление свинины в 2013 году


Жители Китая потребляют 56 096 000 тонн свинины ежегодно.
На остальной мир приходится 52 979 000 тонн свинины.

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

8. Производство электроэнергии


В 2014 году лидером по производству электроэнергии стал Китай. На Поднебесную приходится четверть всей производимой электроэнергии на планете. Следом идут США и страны ЕС.
КНР: 5 649 500 ГВт•ч
США: 4 297 300 ГВт•ч
Европейский союз: 3 166 000 ГВт•ч

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

9. Добыча золота в 2014 году


Тройка лидеров выглядит так:
Китай: 450 тонн
Австралия: 270 тонн
Россия: 245 тонн

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

10. Интернет-пользователей в 2013 году


Данный предоставлены International Telecommunication Union.
Китай: 538 000 000 человек
США: 245 203 319 человек
Индия: 137 000 000 человек

10 фактов о Китае, от которых закружится голова

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