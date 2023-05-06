10 фактов о Китае, от которых закружится голова

В некоторых областях Китай уже стал абсолютным лидером. Но как сильно Поднебесная обогнала весь остальной мир в сельском хозяйстве, промышленности, IT и численности армии?
1. Выращивание чеснока
В Китае в 2008 году вырастили 12 088 000 тонн чеснока.
Во всех остальных странах вместе взятых смогли вырастить только 3 598 310 тонн чеснока.
2. Производство автомобилей
По данным OICA, Китай в 2013 году произвёл автомобилей почти столько, сколько три мировых лидера (США, Япония, Германия) вместе взятые.
Китай 22 116 825 штук
США 11 045 902 штуки
Япония 9 630 070 штук
Германия 5 718 222 штуки
3. Добыча редкоземельных элементов
В 2008 году в Китае добыли 120 000 тонн редкоземельных элементов.
Во всех остальных странах вместе взятых добыли 4 000 тонн редкоземельных элементов.
4. Численность вооружённых сил в 2015 году
Китай 2 333 000 человек
США: 1 492 200 человек
Индия: 1 346 000 человек
КНДР: 1 190 000 человек
Россия: 798 000 человек
5. Выращивание арбузов
В Китае выращивают 70 000 000 тонн арбузов ежегодно
Во всех остальных странах вместе взятых выращивают не более 30 000 000 тонн
Производство арбузов за 2012 год по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
6. Производство цемента
В 2010 году Китай произвёл цемента больше, чем все остальные страны вместе взятые.
Китай: 1800 млн тонн
Индия: 220 млн тонн
США: 63,5 млн тонн
7. Потребление свинины в 2013 году
Жители Китая потребляют 56 096 000 тонн свинины ежегодно.
На остальной мир приходится 52 979 000 тонн свинины.
8. Производство электроэнергии
В 2014 году лидером по производству электроэнергии стал Китай. На Поднебесную приходится четверть всей производимой электроэнергии на планете. Следом идут США и страны ЕС.
КНР: 5 649 500 ГВт•ч
США: 4 297 300 ГВт•ч
Европейский союз: 3 166 000 ГВт•ч
9. Добыча золота в 2014 году
Тройка лидеров выглядит так:
Китай: 450 тонн
Австралия: 270 тонн
Россия: 245 тонн
10. Интернет-пользователей в 2013 году
Данный предоставлены International Telecommunication Union.
Китай: 538 000 000 человек
США: 245 203 319 человек
Индия: 137 000 000 человек
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии