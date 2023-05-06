10 фактов о Китае, от которых закружится голова

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В некоторых областях Китай уже стал абсолютным лидером. Но как сильно Поднебесная обогнала весь остальной мир в сельском хозяйстве, промышленности, IT и численности армии?



1. Выращивание чеснока

2. Производство автомобилей

3. Добыча редкоземельных элементов

4. Численность вооружённых сил в 2015 году

5. Выращивание арбузов

6. Производство цемента

7. Потребление свинины в 2013 году

8. Производство электроэнергии

9. Добыча золота в 2014 году

10. Интернет-пользователей в 2013 году