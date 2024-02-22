«Собачья радость»: почему советским людям так полюбилась ливерная колбаса

В Советском Союзе колбаса была весьма популярным продуктом / Фото: cont.ws

Ливерной колбасой кормили даже домашних животных / Фото: barnaul.vkus22.ru

Данная продукция была достаточно дешёвой / Фото: dachaa.ru

С ливерной колбасой делали бутерброды / Фото: foragro.ru

Многие советские граждане охотно покупали данное мясное изделие/ Фото: zagony.ru

Иногда в колбасу могли добавить даже некоторые крупы / Фото:dachaa.ru

В состав колбасы входит не только мясо, но и субпродукты / Фото: totul.md

Сейчас ливерную колбасу также продают в магазинах/ Фото: qiosk.ru