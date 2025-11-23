Зачем нужны пули из дерева и резины

Большинство людей привыкло, что пули сделаны из какого-нибудь металла. Однако существуют резиновые и даже деревянные пули. Наверняка многим будет интересно, на что способны такие боеприпасы для огнестрельного оружия. Самое интересное в том, что воздействие подобных пуль на человека может быть не менее чудовищным.
Деревянные пули
Первые деревянные пули появились примерно в середине прошлого века в Германии. Для чего именно их создавали – не понятно. По одной из версий, появились деревянные пули едва ли не случайно, благодаря одному смелому эксперименту с боеприпасами. Благо, делать такие пули было совсем уж не сложно. Точились они на станках за считанные секунды. Главной проблемой деревянного боеприпаса было то, что большинство «стандартных» пороховых зарядов просто разрывало пульку во время выстрела, делая ее фактически бесполезной. При этом уменьшить количество пороха не представлялось возможным, так как тогда бесполезным становилось уже все оружие. Второй раз про деревянные пули оружейники вспомнили уже на рубеже XX и XXI века. Наибольшего успеха в этой области добились мастера изготавливающие боеприпасы для дробовиков. Несмотря на то, что умельцы «научили» деревянные пули переживать выстрел с нормальным пороховым зарядом их эффективность (в первую очередь поражающий эффект) оказался намного ниже, чем у обычных свинцовых пуль. Поэтому, широкого распространения деревянные пули так и не получили.
Резиновые пули
Опыт с резиновыми пулями в истории оружейного дела – полная противоположность всех попыток использовать дерево для создания боеприпасов.Достаточно сказать, что резиновые пули сегодня используются самым широким образом в силовых структурах в качестве не летального, травматического оружия. Впрочем, иллюзий питать не стоит, ведь даже резиновая пуля вполне способна убить человека при попадании в область сердца, в голову или в область расположения некоторых других органов. Кроме того, резиновые пули оставляют тяжелые травмы и даже способны ломать кости. Резиновые пули бывают нескольких видов. Во-первых, это может быть картечь. Такой боеприпас почти идеален для ближнего боя. Он наносит серьезные травмы, однако обладает наименьшим коэффициентом летальности при неудачном попадании. Кроме того, резиновая картечь в 9 из 10 случаев выводит жертву из строя, что особенно полезно при разгоне толпы или задержании преступников. Во-вторых, бывают литые резиновые пули. Делают их из поливинилхлорида, пластика и твердой резины. Сама пуля чаще всего представлена шариком или цилиндром. Такая пуля вполне может убить человека, однако коэффициент летальности при неудачном попадании у нее зачастую даже ниже, чем у резиновой картечи. Немаловажно и то, что такая резиновая пуля оставляет самые слабые травмы. При этом у литых пуль есть страшный минус – при попадании в твердую поверхность они хорошо рикошетят. В-третьих, бывают резиновые пули с твердым наконечником. Это резиновые пули, в которых (внутрь) добавлен металлический сердечник для улучшения баллистических свойств. По понятным причинам, их можно считать самыми опасным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии