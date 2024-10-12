Как обновить кухню без особых затрат

Кухня – это не только место для приготовления пищи. Здесь мы проводим время с семьей за ужином, общаемся с друзьями за чашечкой кофе, наслаждаемся тишиной и одиночеством с бокалом вина. Поэтому так важно правильно оформить интерьер этой комнаты, чтобы она была теплой, уютной и атмосферной.

Сегодня мы расскажем, как это сделать быстро и недорого.

Идея 1: Замените ручки гарнитура

Идея 2: Поставьте комнатные растения

Идея 3: Покрасьте фартук

Идея 4: Повесьте рейлинги

Идея 5: Повесьте открытые полки

Идея 6: Обновите гарнитур

Идея 7: Добавьте декор

Идея 8: Замените обеденную группу

Идея 9: Добавьте света

Идея 10: Обновите посуду

Установите стильные ручки вместо банальных заводских.Как быстро улучшить внешний вид кухонного гарнитура? Правильно, заменить ручки. Снимите старую и облезшую фурнитуру, а вместо нее установите лаконичную или, наоборот, оригинальную, которая будет привлекать внимание. Отдавайте предпочтение изделиям с простой конфигурацией, чтобы вы могли без проблем установить их самостоятельно, без помощи мастера.Что касается цвета, то здесь все зависит от общего интерьера кухни. Ручки могут быть черными, металлическими, золотыми – на ваш вкус. Главное, чтобы в обстановке присутствовали элементы, с которыми фурнитура будет пересекаться по оттенку.Цветы оживляют обстановку кухниРастения всегда привносят в атмосферу квартиры тепло, красоту и уют, и кухня не является исключением. Не обязательно расставлять горшки с комнатными цветами на подоконнике, тем более, что на кухне он обычно выступает дополнительной полкой для техники или рабочим местом.Купите несколько вьющихся сортов и разместите в подвесных кашпо. Также можно установить растения на открытых полках. Главное – подобрать неприхотливые цветы, которые не будут бояться перепадов температуры, жары, недостатка влаги. Это особенно актуально для хозяек, которые не любят ухаживать за растениями. Если комнатные цветы – не ваш конек, подберите качественные имитации, которые никто не сможет отличить от настоящих. Микроклимат на кухне они, конечно, не улучшат, зато будут радовать глаз.Перекрасьте фартук в нейтральный белый.Чаще всего на кухне пачкается не столешница и не плита, а фартук, просто мы редко обращает на него внимание. Если он покрылся пятнами, которые практически нереально отмыть, потерял привлекательность от частых уборок или вам просто надоел рисунок, предлагаем обновить фартук. Сделать это очень просто – не понадобится новая плитка или услуги мастера. Просто перекрасьте его в другой цвет.Подберите цвет, который впишется в интерьер кухни, купите подходящую краску, грунт с высокой адгезией, кисти и приступайте. На первом этапе нужно хорошо очистить и обезжирить поверхность, затем нанести слой грунта и дождаться его полного высыхания. Затем покрасьте плитку в несколько слоев, тщательно просушивая каждый из них. В конце покройте обновленный фартук лаком, устойчивым к влаге и перепадам температур. Если не уверены в своих силах – обратитесь к специалисту.На заметку: Если фартук однотонный, и его оттенок вполне вас устраивает, можно просто сделать контрастную затирку – это тоже отличный вариант апгрейда. Не обязательно отдавать предпочтение классическим цветам: серому, белому, черному. Отлично смотрятся цветные затирки, которые придают интерьеру желаемую изюминку.Рейлинги отлично смотрятся над раковиной.Рейлинг – универсальный солдат в интерьере кухни, ведь он служит не только функциональной системой хранения, но также украшением комнаты. Чтобы он выполнял свою эстетическую роль, размещайте на нем исключительно красивую посуду и кухонную утварь. Также можно повесить плетеную корзинку, полотенца, кашпо с искусственным растением. Это отличная возможность не только освежить обстановку, но и всегда держать под рукой нужные чашки и девайсы.Где может висеть рейлинг? Традиционно – над столешницей. Но это далеко не единственный вариант. Вы смело можете задействовать боковые поверхности шкафов и тумб, что особенно актуально, если кухня маленькая и на ней катастрофически не хватает мест для хранения. Размер рейлинга может варьироваться – от совсем маленького, до метрового. Как вариант – скомбинировать несколько штук.Разные варианты использования открытых полокВ зависимости от того, какого качества гарнитур, он может прослужить как 5 лет, так и 25. Если вы заметили, что один из шкафчиков пришел в негодность, не торопитесь полностью менять гарнитур (тем более, что это влетит в копеечку). Советуем просто повесить вместо него несколько открытых полок. Они будут справляться с функциями хранения ничуть не хуже. Главное – использовать их исключительно для красивой посуды и постоянно поддерживать порядок, иначе визуальный шум не заставит себя долго ждать.Также открытыми полками можно заполнить пустующую стену на кухне, чтобы привнести в интерьер что-то новое, интересное и эстетичное. Не нуждаетесь в дополнительных системах хранения? Тогда используйте их для декора или комнатных растений – обстановка кухни лишь выиграет от такого решения. Кстати, полки не обязательно покупать – можно сделать их своими руками из подходящих по размеру досок и креплений.Шкафчики до и после покраскиПокрасить можно не только фартук, но и целый гарнитур. Это вариант простой, быстрой и недорогой реставрации, к которому часто прибегают профессионалы. Но вам также под силу провести такие изменения – нужно лишь правильно подобрать материалы и инструменты.Перед тем, как приступать к обновлению, тщательно осмотрите фасады – важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без трещин, сколов и других повреждений. Если недочеты есть, заделайте их мастикой, загрунтуйте и лишь потом начинайте покраску. Цвет краски может быть любым – главное, чтобы он вписывался в интерьер. Хорошо смотрятся глубокие природные оттенки – они не только приятные для глаз, но и модные, поэтому кухня много лет будет актуальной.Используйте в качестве декора постеры и салфеткиМногие хозяйки избегают декоративных элементов на кухне, считая их лишними пылесборниками. Однако совсем отказываться от них не стоит, ведь даже если вы поклонник минимализма, без декора интерьер будет выглядеть слишком блекло и скучно. Самый простой вариант – постеры. Они хорошо впишутся в любой интерьер и оживят обстановку. Также в качестве украшения может выступить уютная скатерть в клетку, плетеные салфетки, ваза с сухоцветами или живыми цветами, тарелка с фруктами, деревянные доски на подставке. Как видите, украшения могут быть еще и функциональными, поэтому даже самая практичная натура не сможет устоять.Другой стол и стулья изменят кухню до неузнаваемостиЕсли стол и стулья уже порядком износились, подумайте о том, чтобы заменить их. Совсем необязательно покупать дорогую обеденную группу – вы можете найти подходящий вариант в масс-маркете или на маркет-плейсе. Также отличная идея – переделать готовую мебель под себя: заменить обивку на стульях, покрасить стол. Если же на кухне стоят добротные изделия из дерева, их получится освежить обычным лаком.На кухне должно быть хорошее освещениеНа кухне до сих пор висит одинокая люстра? Тогда неудивительно, что комната кажется темной, мрачной и неуютной. Чтобы она выглядела просторно и светло, добавьте несколько сценариев освещения. Например, можно отдельно подсветить рабочую зону, повесить красивую акцентную люстру над обеденным столом. А на окне прекрасно будет смотреться гирлянда, тем более, в преддверии зимы. Она создаст милую и романтичную атмосферу.Красивая посуда улучшает аппетитВсе еще едите из старых тарелок, а красивую посуду прячете в шкафчике для «особого случая»? Советуем перестать откладывать жизнь на завтра, и наслаждаться трапезой из прекрасных тарелок и кружек уже сейчас. Или можно повесить самые стильные чашки на рейлинг, поставить на открытую полку – они будут выполнять роль декора тогда, когда не нужны.