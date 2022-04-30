Эффективное копеечное средство от потливости и запаха для ног и тела

Для многих потливость и неприятный запах — этого огромная проблема, с которой, порой, не помогают справиться даже дорогие разрекламированные препараты. Дорого — не всегда хорошо и эффективно, верно?

На самом деле нас и сегодня нередко спасают, так называемые, бабушкины рецепты и препараты.







И один из таких препаратов — хорошо известный и вместе с тем забытый гальманин. Он отлично справляется с потливостью и неприятным запахом на ногах и теле, в том числе — подмышках. Кроме того он обладает антибактериальным и подсушивающим действием и заметно ускоряет заживление мокрых мозолей, а затем избавляет и от причины их появления.







Кроме того гальманин, в отличие от того же формидрона, который нередко используют при борьбе с потливостью, абсолютно безопасен, ведь у него натуральный и безопасный состав: салициловая кислота, цинка оксид, тальк и картофельный крахмал.







Обрабатывать гальманином можно как кожу, просто нанося на нее небольшое количество препарата, так и обувь, засыпая его внутрь. Обработку кожи стоп и подмышек нужно проводить ежедневно, обуви — 1 раз в несколько дней. Причем постепенно вам будет требоваться все меньше и меньше препарата.







Единственный нюанс, который нужно учитывать, заключается в том, что гальманин — натуральное средство и, если до этого вы использовали «профессиональные» » тяжелые» дезодоранты и средства от потливости, организму нужно будет перестроиться.

Потребуется на перестройку примерно 4-5 дней, в которые вам, возможно, будет казаться, что средство работает недостаточно эффективно. По истечении же этого времени вы ни за что не захотите возвращаться в своим старым средствам.Ну и еще один плюс гальманина по сравнению с различными дезодорантами — его цена. В аптеке целая упаковка, которой вам хватит не на один месяц будет стоить около 60-70 рублей.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как и зачем применять гальманин в борьбе с потливостью