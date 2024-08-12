9 практичных вещих, которые необходимы всем, кто любит готовить на пикнике

Все, что поможет вкусно готовить под открытым небом.

1. Original Kettle Premium Charcoal Grill

Отличный стандартный гриль для большой компании.

2. Akorn Kamado Charcoal Grill

Функциональный гриль с дополнительными плоскостями для готовки.

3. CharBroil one

Гриль, на котором даже на улице будет готовить, как на плите.

4. Barbecue Grilling Grate Oiler Brush

Устройство-мочалка, смазывающая гриль маслом.

5. BBQ Grilling Set

Инструменты повара для готовки на гриле.

6. PeterIvan Grill Mat Set

Можно готовить на таких вот пластинах, вместо решетки.

7. Habor CP1 Meat Thermometer

Термометр поможет держать ситуацию под контролем.

8. Weber Style Professional-Grade Grill Pan

Небольшой поднос, будет невероятно полезен для остальных продуктов использующихся в готовке.

9. Barbecue Apron

Прежде, чем идти к грилю, стоит подобающим образом нарядиться.