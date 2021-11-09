9 популярных продуктов, которые ни за что не станет есть королева

Каких продуктов нет в меню Елизаветы II.

1. Паста

Королева старается избегать углеводных продуктов.

2. Картофель

В картофеле слишком много крахмала.

3. Стейк с кровью

Королева предпочитает мясо сильной прожарки.

4. Белые яйца

По мнению королевы, яйца с коричневой скорлупой вкуснее.

5. Лук и чеснок

Не есть лук и чеснок, чтобы дыхание всегда было свежим.

6. Хлебная корочка

На стол королеве никогда не подают хлебную корочку.

7. Сезонные ягоды

Фрукты, ягоды и овощи - только в сезон.

8. Бананы

Банан королева ест только с ножом и вилкой.

9. Чай с сахаром

Английский чай - с молоком, но без сахара.