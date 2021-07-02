Голые коленки, портреты королей и другие забавные факты об отношениях викингов и британских жителей

У скандинавов и британцев давние и сложные отношения. Сейчас трудно найти шведа или норвежца, который не говорил бы на английском языке. Некоторое время норвежцы вообще говорили на английском лучше, чем на норвежских языках, и это можно считать реваншем Англии за завоевания викингов, которые внесли в английский много скандинавских словечек, а вынесли много ценных вещичек. Эти и другие странные факты о викингах и англичанах — в этой статье.
Портреты английских королей
В могилах викингов археологи чаще любых других монет вот уже несколько десятилетий находят золотые с портретами английских королей. Долгое время это не казалось никому странным, ведь викинги очень активно грабили своих морских соседей, но количество «английских» монет с какого-то момента стало принимать сомнительные размеры, да и датировка у могил была очень уж обширная. В конце концов пришлось признать, что викинги зачем-то чеканили золотые деньги с портретами английских королей.
Факты об отношениях викингов и жителей британских берегов.
Есть разные версии, почему скандинавы так делали. Например, чтобы деньгами было легче расплатиться в Англии (хотя викинги чаще брали себе всё английское бесплатно) или чтобы казалось, что ты участвовал в большом количестве удачных набегов и теперь у тебя полно трофеев. Но очень велика вероятность, что скандинавы просто не понимали, почему деньги, с которыми они познакомились именно у англичан, выглядят так, как выглядят, и бездумно воспроизводили все детали, полагая мужские портреты на аверсе просто обычной деталью оформления.
Кто придумал голые коленки
Известно, что среди викингов был король по прозвищу Голоногий. По легенде, ограбив британские берега, он увидел местных жителей в килтах и так восхитился удобной и красивой одежде, что и сам начал носить килты, несмотря на то, что климат у него на родине не очень располагал открывать навстречу всем ветрам даже самые волосатые коленки.http://funhere.ru/?p=17795
Гномы из фильма «Хоббит» напоминать викингов. Кто-то нарисовал Торина в килте.
С другой стороны, есть теория, что прообраз килтов — шерстяные мужские юбки — на британские острова занесли именно скандинавы и само слово «килт» имеет скандинавские корни. В общем, совершенно непонятно, кто кого научил щеголять ногами.
В любом случае, первое изображение мужчины в килте в Шотландии датируется седьмым веком нашей эры, а сам килт изначально представлял скорее сари, чем юбку — это был большой кусок ткани, который оборачивался вокруг пояса, подпоясывался, а избыток закидывался на плечо.
Гному Фили тоже достался килт.
Женоподобные норвежцы
Англичане обвиняли викингов в женоподобии, притом сразу по нескольким причинам. Во-первых, у скандинавов было принято обводить глаза — это защищало слизистую от воспаления в морских походах. Во-вторых, викинги отращивали длинные волосы и заплетали их в косы, а у англичан косы носили только женщины, мужчины же обрезали волосы. В-третьих, викинги подкрашивали волосы, чтобы выглядеть ещё более белокурыми — для этого пигмент из волос вытравливался щёлочью. В-четвёртых, они любили украшения и мылись каждую неделю, что англичанами трактовалось как женоподобная забота о внешности. В-пятых, возможно, они были в килтах.
При этом, скорее всего, средний викинг были массивнее, выше и в целом волосатее среднего англичанина, не говоря уже о том, что побивали на поле боя норвежцы и датчане англичан не раз. Такие вот амазонки северных морей.
Викинги заплетали волосы, кроме того, среди них, вероятно, встречались девушки. Кадр из сериала «Викинги».
Брачный вопрос
Когда норвежцы и датчане начали подумывать о том, чтобы осесть в Англии и Шотландии на постоянной основе, аргументом «за» было не очень выгодное для британских женщин брачное законодательство. Скандинавская жена имела очень много прав и в имущественном плане даже больше, чем её муж — так закон охранял её от агрессии привыкших всё брать силой за морями мужчин. Жена викинга могла развестись с ним по множеству причин, вплоть до того, что он прилюдно слишком сильно обнажал грудь — по её мнению.
Английские жёны были почти полностью бесправны, девочек к тому же растили в кротости и послушании, поскольку таков христианский обычай воспитания будущих женщин. Конечно же, викинги находили выгодным жениться на англичанке и осесть на английском берегу — ведь тогда всё имущество, которое принесли бы с собой невеста или которое они нажили бы вместе, считалось собственностью мужа, как бы он себя ни вёл.
Английские обычаи слабо защищали жён. Персонажи сериала «Викинги».
В общем, норвежских и датских воинов очень соблазняла мысль, что можно вести себя в семье отвратительно и всё равно получать всё хорошее и не получать ничего плохого. Впрочем, многие из переехавших в Англию и Шотландию викингов всё же предпочитали забирать с собой любимую жену с родины на новые берега. Кровь этих женщин, без сомнения, играла потом в жилах знаменитых шотландских воительниц.
В британцах больше крови викингов, чем в скандинавах
Современные скандинавы — потомки как воинов, так и обычных крестьян и ремесленников, кроме того, в какой-то момент многие воины с семьями покинули скандинавские берега, чтобы перебрать жить в Британию. Так что среди норвежцев, шведов и датчан куда больше потомства фермеров, чем воинов, и наверняка есть носители крови привезённых из дальних стран рабов и рабынь.
А вот переселившиеся в Британию скандинавы были из числа самых воинственных, так что вся самая-самая воинская кровь досталась в жилы шотландцам и англичанам. Но англичане потом сильно разбавили её французской и немецкой.
Текст: Лилит Мазикина.
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