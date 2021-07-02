Голые коленки, портреты королей и другие забавные факты об отношениях викингов и британских жителей

Портреты английских королей

Факты об отношениях викингов и жителей британских берегов.

Кто придумал голые коленки

Гномы из фильма «Хоббит» напоминать викингов. Кто-то нарисовал Торина в килте.

Гному Фили тоже достался килт.

Женоподобные норвежцы

Викинги заплетали волосы, кроме того, среди них, вероятно, встречались девушки. Кадр из сериала «Викинги».

Брачный вопрос

Английские обычаи слабо защищали жён. Персонажи сериала «Викинги».

В британцах больше крови викингов, чем в скандинавах