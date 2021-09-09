Как убивает нас отсутствие сна

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как важен для нашего здоровья сон. Но многие из нас и в самом деле воспринимают депривацию сна, как абстрактную опасность. Провести параллель между недостаточным отдыхом и диабетом, заболеваниями сердца, постоянной депрессией — дело для настоящего специалиста.
Мы не в состоянии вычислить оптимальное количество сна для каждого человека, однако, практически все исследования говорят о 7-8 часах отдыха в сутки, чтобы получить оптимальный заряд бодрости и энергии. Эта статья покажет вам, как именно может убить вас обыкновенное отсутствие сна. Отдыхайте больше.
Диабет
Связь между недостатком сна и диабетом второго типа проходит через повышенный риск ожирения. Кроме того, плохой сон может изменить гормоны, участвующие в метаболизме глюкозы. Сон также снижает активность парасимпатической нервной системы, которая играет важную роль в выработке инсулина.
Долгая жизнь
Исследования показали, что люди, которые спят меньше семи и больше восьми часов в сутки, имеют на 30% больше шансов умереть преждевременно. Подумайте, насколько велика, на самом деле, опасность и как велик выигрыш: всего лишь достаточный отдых может продлить вашу собственную жизнь.
Воспалительные процессы
Ограничение сна может увеличить процент маркеров воспалительных процессов в крови. Это фактор риска для развития многих болезней сердца. Что еще более важно — хроническое недосыпание в течение продолжительного времени практически наверняка приведет к сердечной недостаточности в будущем.
Память
Студенческая примета о сне с конспектами под подушкой правдива хотя бы в одном: сон и в самом деле важен для человеческой памяти. Различные исследования показали, что люди, которые ложатся спать после процесса обучения, запоминают информацию гораздо лучше, чем те, кто переключается на новую деятельность. В перспективе же, постоянное недосыпание приводит к ухудшению как кратковременной, так и долгосрочной памяти.
Способность фокусироваться
По данным ученых из университета Рокуэлл, Чикаго, люди, проводящие без сна большое количество времени, способны фокусироваться на задаче ровно с тем же успехом как и те, кто выпил сто граммов крепкого алкоголя. Скорость реакции снижается почти вполовину — вот откуда требования к водителям спать определенное количество часов в сутки.
Депрессия
Стресс и депрессия напрямую связаны с нарушениями сна. С другой стороны, клиническую депрессию плохой сон может и предсказать, что еще раз доказывает взаимосвязь этих сложных процессов.
Стресс
Стрессовое состояние мешает, очевидно, нормальному сну. Это, в свою очередь, ведет к повышению уровня стресса. Ограничение времени отдыха ведет к повышению уровня кортизола, который не зря маркируется «гормоном стресса».
Болезни сердца
Плохой сон связан со всеми видами сердечных заболеваний. В том числе и таких опасных, как хронически высокое кровяное давление, инфаркт и инсульт. Одна плохая ночь может вызвать у человека с гипертонией повышенное кровяное давление на протяжении целой недели.
Ожирение
Трехлетнее исследование, участие в котором приняло более 20 000 человек, показало: спящие менее пяти часов в сутки люди склонны к увеличению веса и последующему ожирению. Все дело в гормонах, которые контролируют аппетит. Простая связь — спишь меньше, значит ешь больше.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии