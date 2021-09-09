Как убивает нас отсутствие сна

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как важен для нашего здоровья сон. Но многие из нас и в самом деле воспринимают депривацию сна, как абстрактную опасность. Провести параллель между недостаточным отдыхом и диабетом, заболеваниями сердца, постоянной депрессией — дело для настоящего специалиста.



Мы не в состоянии вычислить оптимальное количество сна для каждого человека, однако, практически все исследования говорят о 7-8 часах отдыха в сутки, чтобы получить оптимальный заряд бодрости и энергии. Эта статья покажет вам, как именно может убить вас обыкновенное отсутствие сна. Отдыхайте больше.









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