Что такое «органическая» еда, и стоит ли её покупать

В своей статье Алан Генри пытается разобраться, стоит ли органическая еда того, чтобы за нее переплачивать или это всего лишь прием, позволяющий предпринимателям продавать продукты подороже.

Многие люди, особенно в развитых странах, помешаны на органической пище. Они утверждают, что она отличается множеством преимуществ и пользой. Поэтому они и покупают эти продукты. Но что значит само определение "органичное" и должны ли мы гнаться за этим? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Люди, выступающие за органическую пищу, безусловно, правы. В чем-то, но не во всем. К примеру, до сих пор существует масса споров вокруг исследования, опубликованного Американской коллегией врачей. В рамках этой научной работы, специалисты проанализировали около 200 исследований и пришли к выводу, что в органических продуктах не содержится больше минералов и микроэлементов, чем в пищевых продуктах, выращенных обычным методом.

Но для многих людей это не аргумент, когда речь заходит о предпочтениях в покупках. Это скользкая тема. Поэтому для начала давайте разберемся, что же можно считать органической пищей. Только после этого можно будет сделать вывод, стоит ли покупать такие продукты или нет.

Что же такое органические продукты

Органическое сельское хозяйство и земледелие подразумевает отказ от всевозможных химических препаратов, предпочитая им природные средства и соединения.

При этом в профильном Министерстве Америки заявляют, что целью выращивания таких продуктов питания является внедрение культурных, биологических и механических методов, способствующих рациональному использованию ресурсов, сохранению видового разнообразия и содействию экологическому балансу на планете.

Если на продукте стоит "органическая" маркировка, это означает, что в его составе должно быть не менее 95% органических компонентов. Проще говоря, здесь не должно быть синтетических ингредиентов, а при выращивании сырья не использовались пестициды, химические удобрения.

Более того, исключается также обработка красителями и растворителями. И да, никакой генной инженерии и модифицированных компонентов. Что же касается остальных 5%, то здесь могут быть только продукты, обработанные строго оговоренными и безопасными препаратами.

На полках магазинов можно встретить и другие этикетки. Например "100% органическое". По сути, это означает, что в ходе приготовления продукта и выращивания сырья для него не использовались никакие синтетические и химические препараты, описанные выше. Эти продукты, обычно, самые дорогие.

Но это в развитых странах. У нас же на стихийных рынках до сих пор можно найти бабушек, которые привозят домашние молочку, яйца или другие продукты. Куда уж органичнее, подумаете вы.

Но, увы, никто не знает, чем болеет корова, молоко которой вам предлагают купить, или дает ли бабуля своим курочкам антибиотики. Но это отдельная тема. Вернемся к промышленной "органике".

Что же грозит пищевым компаниям, скажем, в США, если проверка вдруг обнаружит несоответствие? Нарушение правил органической маркировки могут привести к гражданским штрафам до $11 тыс.

Весьма незначительная сумма для пищевых гигантов, не так ли? Действительно, небольшой объем штрафов, а также масса органических продуктов, которые фактически наводнили рынки вызывают закономерный скепсис потребителей. А могут ли уполномоченные органы проверять такое количество товаров и производителей, наказывая нарушителей?

В связи с этим многие опасаются, что термин "органическое" превратился не более чем в инструмент продаж с весьма посредственным смыслом. В то же время, покупая органические продукты в крупных сетевых магазинах или проверенных производителей, можно в большой степени быть уверенным в качестве. Такие организации, обычно, следят за своей продукцией и гарантируют потребителям соответствие заявленным характеристикам.

Теперь мы определились, что такое органическая пища, осталось выяснить, какие ее основные преимущества и стоит ли она тех денег, которые просят за нее в магазинах.

Каковы преимущества органической пищи?

Полезна ли такая пища или это просто воображаемая выгода. Разберемся в ее качествах по пунктам.

Пищевая ценность

В заключении Annals of Internal Medicine был сделан нелестный вывод о том, что органические продукты не имеют существенного преимущества, если говорить о содержании витаминов и микроэлементов. Сравнивая их с продуктами, выращенными обычным способом, ученые пришли к выводу, что содержание полезных веществ в образцах практически идентично.

Это исследование горячо обсуждалось как в научных кругах, так и самими потребителями. Последние переживали о том, что впустую тратят свои деньги, переплачивая за сомнительную выгоду.

В то же время некоторые отмечали, что, сосредоточившись на питательной ценности органических продуктов, потребители упускали из виду саму суть сертификации, производства и поддержки таких продуктов питания. В то же время нельзя забывать о том, что повышенная питательная ценность не является одним из заявленных критериев "органики".

Тем не менее, это означает, что от органических продуктов не стоит ожидать какой-то особенной питательности и пищевой ценности. В этом плане такая еда идет на равных с обычными товарами на прилавках магазинов.

Конечно, это исследование отнюдь не самое последнее и не самое достоверное в области изучаемого предмета.

Как ни странно, куда более важными оказываются другие аспекты органических продуктов.

Воздействие на планету

Именно к защите окружающей среды сводится большинство целей органического сельского хозяйства и земледелия. Так одной из постулатов органических продуктов является поощрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, циркуляция природных ресурсов и выращивание продовольствия без необходимости применения опасных пестицидов или химических удобрений.

Основное внимание при выращивании органических культур уделяется экологической устойчивости, а также урожайности. Благодаря этому такие культуры более волатильны. В рамках ряда исследований было доказано, что органические фермы имеют более низкое воздействие на окружающую среду, чем обычные.

В то же время легко заметить, что снижение экологического давления на среду может быть связано с меньшим количеством ферм по сравнению с традиционными. Кроме того, органические продукты демонстрируют меньшую урожайность, а в случае с сельскохозяйственными животными, прирост.

В конечном итоге, каждый потребитель должен решить для себя, желает ли он инвестировать в устойчивое развитие, покупая такие товары. Наука не примет решение за каждого из нас, а может только подтолкнуть в том или ином направлении.

Здравоохранение и антибиотики

Поскольку органические продукты и, в частности, мясо, должно как минимум на 95% состоять из органических веществ, в корм животным не вводятся никакие синтетические добавки и антибиотики. Это означает, что такой продукт питания практически не может быть заражен бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Одной из исследований продемонстрировало, что традиционно выращенное мясо с большей вероятностью будет заражено бактериями, устойчивыми к антибиотикам, а вот органические продукты этого существенного недостатка лишены.

Вместо антибиотиков в органическим сельском хозяйстве используются другие, не менее эффективные, но куда более безопасные методы.

Отсутствие устойчивых к антибиотикам бактерий — это существенное преимущество, которое стоит учитывать при выборе продуктов питания.

Пестициды и химические добавки

При выращивании органических растений практически не используются пестициды и химические добавки. Это означает, что потребляя такие продукты, вы с гораздо меньшей долей вероятности получаете остаточную дозу этих веществ.

Не стоит думать, что в органической сельскохозяйственной технологии совершенно отказались от этих веществ. Просто их заменили менее токсичными для человека и природы соединения, а срок между обработкой и сбором урожая — увеличили.

Иными словами, органические продукты не равняются пище без пестицидов, просто их здесь гораздо меньше. К примеру, в одном из исследований Стэнфорда было обнаружено, что в 7% органический продуктов все же есть незначительные следы пестицидов. В то же время в продуктах, выращенных традиционным образом, этот показатель составляет порядка 40%.

При потреблении такой пищи существуют гораздо меньший риск воздействия потенциально вредных веществ. И это преимущество.

Вкус

Это очень субъективное качество для сравнения. Некоторые люди клянутся, что органические продукты гораздо вкуснее и насыщеннее, чем традиционные, в то время как другие не видят между ними существенной разницы. Вкуснее "органика" или нет, придется для себя решать каждому из нас.

Цена

В большинстве супермаркетов органические товары поставляются по доступной, но все же завышенной цене. В основе ценообразования лежит то, что для выращивания органических товаров часто требуется больше инвестиций.

Иными словами, это не пустая наценка за надпись на этикетке — такие продукты реально труднее вырастить.

Стоит ли покупать органические продукты?

Это уже зависит от бюджета и от того, что вы ожидаете получить от этих продуктов. Если вы покупаете органику потому, что считаете ее питательнее, тогда оснований для покупки фактически нет.

В то же время, если вы не хотите вместе с завтраком получать порцию гормонов роста и антибиотиков, тогда органическая пища — как раз для вас. То же касается и людей, выступающих за устойчивое развитие промышленности и сельского хозяйства, в частности. В таком случае покупая такие продукты, вы инвестируете в будущее планеты.

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