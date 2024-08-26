Убежденная террористка или жертва обстоятельств: кем на самом деле была Фанни Каплан, стрелявшая в Л

Фанни Каплан | Фото: oursociety.ru

Ленин во время выступления на митинге | Фото: comstol.info

Фанни Каплан | Фото: dayonline.ru и oursociety.ru

Каторжанки после освобождения. Фанни Каплан в среднем ряду около окна. Март 1917 г. | Фото: nnm.me

Ленин во время выступления на митинге | Фото: nnm.me

Следственный эксперимент покушения на В. И. Ленина в 1918 году (1 – место, где стоял Ленин, 4 – место, с которого стреляла Каплан) | Фото: nnm.me

Сцена покушения из фильма *Ленин в 1918 году* | Фото: kinofilms.tv

Фанни Каплан | Фото: nnm.me