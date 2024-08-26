Убежденная террористка или жертва обстоятельств: кем на самом деле была Фанни Каплан, стрелявшая в Л

Фанни Каплан | Фото: oursociety.ru
98 лет назад, 30 августа 1918 г. было совершено самое громкое покушение на Ленина: в вождя мировой революции стреляла террористка Фанни Каплан. Во времена СССР ее имя было известно каждому школьнику, и мнение о ней было однозначным: преступление было организовано эсерами, а исполнительницей стала экзальтированная и фанатичная Фанни Каплан., а то и вовсе не была причастна к преступлению. Кем же она была на самом деле?
Ленин во время выступления на митинге | Фото: comstol.info
Ее настоящее имя – Фейга Хаимовна Ройдман (или Ройтблат), так ее звали до 16 лет, пока ее родители не уехали в Америку, а девушка увлеклась революционными идеями и анархизмом. Под именем Фанни Каплан она выполняла различные поручения, в основном, перевозила крамольную литературу. Впрочем, современные исследователи высказывают предположение о том, что ее участие в революционной деятельности было опосредованным.
Фанни Каплан | Фото: dayonline.ru и oursociety.ru
Она примкнула к анархистам во время революции 1905 г., под влиянием молодого человека, в которого была влюблена. Тогда в Волынской губернии появилась группа анархистов-агитаторов, среди которых был Виктор Гарский (он же Яшка Шмидман, он же Мика) – ради него девушка была готова на многое. В революционных кругах ее знали под именем Дора или Фаня. «Южная группа» готовила покушение на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. В декабре 1906 г. Фаня и Мика сняли номер в гостинице «Купеческая». Там любовники собирали бомбу, но из-за неверной сборки раздался взрыв.
Каторжанки после освобождения. Фанни Каплан в среднем ряду около окна. Март 1917 г. | Фото: nnm.me
Гарскому удалось убедить девушку в том, что именно она должна отвлечь внимание полицейских, так как ему бы грозила неминуемая смертная казнь, а к ней должны были проявить снисхождение. Он скрылся, а наивная Фаня предстала перед судом. За покушение на убийство ей тоже грозила смертная казнь, но как несовершеннолетнюю ее приговорили к… пожизненной каторге. В тюрьме она познакомилась с известной революционеркой Марией Спиридоновой, и под ее влиянием сменила свои анархистские взгляды на эсеровские. На каторге у девушки начались приступы слепоты как следствие контузии после взрыва бомбы. Она часто болела и наверняка бы погибла на каторге, но произошла Февральская революция, и Фанни вышла на свободу.
Ленин во время выступления на митинге | Фото: nnm.me
В евпаторийском санатории в 1917 г. неожиданно пересеклись пути Фанни Каплан и младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова. Точно не известно, какие их связывали отношения, по одной из версий, именно он направил девушку в глазную клинику в Харьков. После операции в этой клинике зрение частично вернулось. В Харькове Каплан узнала об Октябрьской революции, и восприняла ее крайне негативно. Якобы именно тогда у нее созрел план убить Ленина как предателя революции, которую, по ее мнению, задушила большевистская диктатура.
Следственный эксперимент покушения на В. И. Ленина в 1918 году (1 – место, где стоял Ленин, 4 – место, с которого стреляла Каплан) | Фото: nnm.me
Мятеж эсеров в Москве был подавлен, и убийство Ленина стало для Фанни Каплан единственным шансом продолжить борьбу с большевиками. Откуда она узнала о том, что Ленин появится на рабочем митинге во дворе завода Михельсона, – сказать сложно, так же, как и дать ответы на вопросы о том, кто поручил ей это покушение, и кто, кроме нее, в нем участвовал. У нее было плохое зрение, хоть она и прошла курс лечения, – этим можно объяснить ее промах, хотя она стреляла с очень близкого расстояния. Девушку тут же схватили и расстреляли через 3 дня без суда. После этого ее тело облили бензином и сожгли.
Сцена покушения из фильма *Ленин в 1918 году* | Фото: kinofilms.tv
По официальной версии, выстрелы совершила Каплан. Хотя, кроме ее признания, этому не было других доказательств: свидетелей не нашлось, при ней не было оружия. Мнение о Каплан было однозначным, его высказал Н. Бухарин в газете «Правда» от 1 сентября 1918 г.: «Узколобая фанатичная мещаночка, которая может быть, искренне считает, что Ленин – погубил Россию; которая, быть может, действительно не понимает, что ею волила рука тех, кто разъезжает по 5-й аллее Нью-Йорка после деловых разговоров на улице банкиров – Волл-Стрит. Становится стыдно за этих мелких людей, мелких и ничтожных, как подорожная пыль».
Фанни Каплан | Фото: nnm.me
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