Китайский бизнесмен построил односельчанам особняки, но дома остались пустыми из-за жадности жителей

Благоустроенная китайская деревня пустует из-за жадности и глупости людей (Китай).

Чэнь Шэн построил коттеджный поселок для односельчан (Китай).

Новый коттеджный поселок с великолепными виллами (Китай).

Арка, ведущая в новый поселок.

Трехэтажный особняк с приусадебным участком должна была получить каждая семья (Китай).

Вместо шикарных вилл глупые и жадные жители деревни остались в своих обветшалых лачугах (Китай).

Для удобства односельчан построены новые мосты через реку (Китай).

Чэнь Шэн планировал построить свиноферму и посадить фруктовые сады в родной деревне.

Если жадные жители деревни не договорятся, то останутся жить в своих старых домах.