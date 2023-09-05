Китайский бизнесмен построил односельчанам особняки, но дома остались пустыми из-за жадности жителей

Благоустроенная китайская деревня пустует из-за жадности и глупости людей (Китай).
Вот уже два года пустуют роскошные виллы, которые были построены известным китайским бизнесменом для своих менее успешных односельчан. Причем дома планировалось просто подарить, ни о каком возмещении и доплате речи никогда не велось. К сожалению, все старания и добрые начинания мецената ни к чему хорошему не привели, ведь жители деревни так и остались в своих лачугах, а новенькие комфортабельные особняки просто начинают разрушаться. А причина, по которой происходят столь печальные события, просто ошеломляет.
Чэнь Шэн построил коттеджный поселок для односельчан (Китай).
К сожалению, известная народная мудрость «добро наказуемо» явно прослеживается в одной печальной истории, которая произошла в Китае. Пять лет назад Чэнь Шэн, владелец процветающей компании напитков Tiandi No 1 Beverage Inc, решил построить для своих бедных односельчан достойное жилье, чтобы они смогли жить со своими семьями в комфортных условиях. Но его радужные планы и благие намерения превратить вымирающую родную деревню в процветающую общину, рухнули из-за банальной жадности селян. Кстати, на Novate.ru есть несколько примеров такого меценатства, которое не всегда оценивалось по заслугам и приносило лишь полное разочарование в людях из-за их неблагодарности и алчности.
Новый коттеджный поселок с великолепными виллами (Китай).
На строительство современного коттеджного поселка бизнесмен выделил больше 30 миллионов долларов. Всего за несколько лет было построено 258 роскошных вилл и благоустроена территория всего поселения. Для того, чтобы дети и взрослые могли заниматься спортом, обустроили баскетбольные и футбольные площадки, оформили корты для игры в бадминтон и теннис. В центре нового поселка организовали небольшую сцену для проведения различных концертов и праздников. А также планировалось создать рабочие места, чтобы люди смогли достойно жить и растить детей в полном достатке.
Арка, ведущая в новый поселок.
Сами же дома достойны особого внимания (и даже доброй зависти), ведь это настоящие трехэтажные особняки площадью 280 кв. метров. В них создали пять спален, две гостиных, ванные комнаты и кухню, столовую и большой холл. Возле каждого дома оформили небольшой сад и построили гараж. И все это великолепие местные жители должны были получить просто в подарок, если бы не одно но...
Трехэтажный особняк с приусадебным участком должна была получить каждая семья (Китай).
Новый благоустроенный поселок был построен за пять лет, и уже в 2016 году люди могли въехать в новенькие апартаменты, построенные меценатом. Но уже два года этот современный уголок роскошного жилья стоит бесхозным и пустынным. По весьма банальной и глупой причине – из-за человеческой жадности.
Вместо шикарных вилл глупые и жадные жители деревни остались в своих обветшалых лачугах (Китай).
Несмотря на то, что в деревне проживает всего 190 семей, бизнесмен распорядился построить на 68 особняков больше, чтобы в будущем, если кто надумает переехать в нее жить, было и для них достойное жилье. Но доброе намерение обернулось грандиозными передрягами и постоянными претензиями местных жителей, у которых к окончанию строительства несказанно возросли аппетит и наглость.
Между обитателями деревни начались склоки и скандалы, всем хотелось получить не одну виллу, а сразу несколько! Многодетные начали требовать дома для всех детей, ведь они когда вырастут и создадут семью, им понадобится свое жилье. Бывшие односельчане, которые сбежали в свое время из обнищавшей деревни на заработки, в срочном порядке пожелали вернуться назад и тоже получить свой собственный дом и не один.
Для удобства односельчан построены новые мосты через реку (Китай).
Мало того, что селяне постоянно выясняли отношения друг с другом, они стали предъявлять претензии и Чэнь Шэну, высказывая свое недовольство и требуя для себя дополнительной жилплощади (это при 280 кв. метрах дармового роскошного жилья!) «Один раз, когда я приехал, все начали предъявлять свои требования, поэтому я больше туда не вернусь», - сказал он.
Такое положение вещей и безграничная жадность односельчан очень разочаровала мецената и теперь он вовсе не является в поселок и даже приостановил дальнейшее строительство. Ведь бизнесмен планировал сначала построить современное жилье и благоустроить поселок, а потом заняться созданием новых рабочих мест.
Чэнь Шэн планировал построить свиноферму и посадить фруктовые сады в родной деревне.
Чтобы у местных жителей была хорошая работа и стабильный доход, позволяющий безбедно существовать, он запланировал строительство большой свинофермы и собирался посадить фруктовые сады вокруг своей родной деревни. Ведь он владеет несколькими мясоперерабатывающими заводами и предприятиями по изготовлению соков, поэтому на первых порах всю выращенную продукцию планировал полностью закупать здесь, тем самым организовать рынок сбыта и достойный доход для односельчан.
«В течение четырех лет ежегодный средний доход жителей деревни увеличится до 32 000 дол., а это огромные деньги для крестьян, поэтому им не придется беспокоиться о своих домах или образовании детей», - говорил изначально о своих планах и перспективах односельчан бизнесмен.
Если жадные жители деревни не договорятся, то останутся жить в своих старых домах.
Но люди из-за затмившей разум жадности просто не хотят принять все эти безвозмездные блага и жить на предложенных условиях. Поэтому Чэнь Шэну, как это не печально, приходится созерцать пустующие комфортные дома, которые стали постепенно разрушаться, и разочаровываться в людях, ощущая подлость человеческой душонки и черную неблагодарность. Да и вандалы подливают масла в огонь, прикладывая свои грязные руки к этой роскоши, разбивая окна и разворовывая или разрушая все, что создал неравнодушный человек для их же блага.
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