Как героине «Служебного романа» удалось перевоспитать советских чиновниц

Великолепная Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман.»

Других претенденток и быть не могло

С образом попали в точку

Старомодные очки - самый важный элемент узнаваемого образа. /Кадр из кинофильма

В обычной жизни Алиса Бруновна всегда выглядела женственно и стильно. /Фото:surfingbird.ru

Красота по-американски - пример для подражания. /Кадр из кинофильма

Кирпичный дом на Большой Никитской и в наши дни смотрится солидно. /Фото: vsedomarossii.ru

В престижном доме - престижный интерьер. /Кадр из кинофильма

На съемках

Рандеву с Новосельцевым - дуэт двух талантливых актеров. /Кадр из кинофильма

Кумир советских женщин и ориентир для чиновниц

Алиса Фрейндлих почти 40 лет спустя. /Фото:gosindex.ru