Национальная одежда помогает сохранить наследие государства и рассказать людям его историю. Сегодня мы предлагаем вам подборку национальных костюмов разных стран мира.
Национальная одежда в России.
Украинский национальный костюм.
Ханбок – корейская национальная одежда.
Мексиканский костюм Мариачи.
В Мексике носят традиционный костюм huipil.
В Австрии и Баварии женщины носят Дирндль – платье состоящее из блузы, юбки, фартука и лифа.
Греция
Традиционное платье румынских женщин
Традиционное платье женщин Узбекистана.
Джеллаба — традиционное платье для марокканских мужчин и женщин
Кимоно – главная национальная одежда Японии.
Норвежский Бюнад
В культуре зулу традиционные костюм включает в себя amashoba – коровьи хвосты. Повязка на голове зулусского мужчины означает, что он женат.
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Национальные костюмы разных стран
Национальная одежда помогает сохранить наследие государства и рассказать людям его историю. Сегодня мы предлагаем вам подборку национальных костюмов разных стран мира.
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