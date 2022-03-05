Национальные костюмы разных стран

Национальная одежда помогает сохранить наследие государства и рассказать людям его историю. Сегодня мы предлагаем вам подборку национальных костюмов разных стран мира.







Национальная одежда в России.







Украинский национальный костюм.







Ханбок – корейская национальная одежда.







Мексиканский костюм Мариачи.







В Мексике носят традиционный костюм huipil.







В Австрии и Баварии женщины носят Дирндль – платье состоящее из блузы, юбки, фартука и лифа.







Греция







Традиционное платье румынских женщин







Традиционное платье женщин Узбекистана.







Джеллаба — традиционное платье для марокканских мужчин и женщин







Кимоно – главная национальная одежда Японии.







Норвежский Бюнад







В культуре зулу традиционные костюм включает в себя amashoba – коровьи хвосты. Повязка на голове зулусского мужчины означает, что он женат.



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