Копченая и вяленая. Какими бывают колбасы и чем они отличаются

Перед вами инфографика, которая поможет разобраться в видах колбас.







Мир колбас – необычайно широк и разнообразен, хотя казалось бы фарш в оболочке, вот и все. Тем не менее, каждый магазин мясных деликатесов предлагает по меньшей мере два десятка различных наименований. Тут и вареные, и копченые, и вяленые колбасы.



Разобраться, чем отличается полукопченая колбаса от варено-копченой и почему самая дорогая – сырокопченая, поможет наша инфографика:







Все колбасы изготавливаются из мясного фарша. Чаще всего используют говяжий или свиной, иногда их смешивают, обязательно кладут в фарш соль и перец. Также в состав колбас могут добавлять фарш из птицы, кусочки шпика, измельченные потроха (язык, сердце, печень и проч.), яйца, молоко, сливки, сахар, различные пряности. Да понятно, что это идеальная картина, а в обычной жизни в палке колбасы мы встречаем еще ароматизаторы, красители, консерванты и разнообразные улучшители вкуса. Но мы сейчас поговорим только о натуральных ингредиентах.

Вареные колбасы



Самые популярные и самые скоропортящиеся. В зависимости от рецептуры могут содержать мясо говядины и свинины, шпик, свиные и говяжьи языки, молоко, сливки, соль, пряности. Приготовленный фарш набивается в оболочки (как натуральные, свиные кишки, так и искуственные) и варится.

Варено-копченые колбасы

Сырокопченые и сыровяленые колбасы