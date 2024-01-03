Как китайские художники обошли на аукционных торгах «Сотбис» самого Пабло Пикассо

Китай с оборотом в 5 миллиардов долларов лидирует на мировом рынке продаж произведений искусства. | Фото: epochtimes.ru
За последние десятилетия Китай стремительно ворвался во все сферы жизни человечества. Изобразительное искусство не стало исключением. Так, в 2011 году на аукционных торгах «Сотбис» в Гонконге впервые китайский художник Чжан Дацянь (1899—1983) стал самым дорогим мастером мира, подвинув с пьедестала самого Пабло Пикассо, занимавшего долгие годы первое место в арт-рейтинге.
«Весна персикового цвета» - картина, проданная с аукциона за 36 миллионов долларов. Автор: Чжан Дацянь.| Фото: fakty.ua
Почти за тридцать шесть миллионов тогда с молотка ушла картина-свиток длиною в два метра - «Весна персикового цвета», написанная за год до смерти художника. Эта сумма стала рекордной для произведений китайской живописи. А подведя итоги продаж за год выяснилось, что именно Дацянь в суммарном подсчете, став самым дорогим живописцем, принес самую большую прибыль аукционным домам.
«Весна персикового цвета».
Для сравнения за весь 2011 год на торгах было продано картин Чжан Дацяня более чем на 505 миллионов долларов, а показатель испанца составил «всего-навсего» 312 миллионов. Однако справедливости ради нужно отметить, что Пикассо держал до того лидерство на протяжении 13 лет(за исключением 2007 года).
Но и это еще не все... Тот год стал триумфом для китайской живописи. По результатам подсчетов на втором месте оказался еще один китайский живописец Ци Байши. Торговые дома выручили от продажи его работ более чем 445 миллионов долларов.
Тройку лидеров завершил американец Энди Уорхол, заняв третью ступень пьедестала с отметкой почти в 325 миллионов долларов, оставил позади Пикассо.
Автор: Чжан Дацянь.
Анализируя такой успех китайских художников, специалисты пришли к выводу, что богатые люди и коллекционеры Китая предпочитают вкладываться в живопись собственной страны. Подтверждением тому служит то, что немало работ, в том числе и «Весну персикового цвета», скупил китайский миллиардер и меценат Лю Ицянь, в прошлом — водитель такси, который сделал головокружительную карьеру финансиста. В Шанхае меценат имеет две частных галереи, которые и пополнил новым приобретением.
В 2016 году Китай снова был признан лидером мирового арт-рынка. Таким образом он «заявил о себе как о супердержаве на рынке произведений искусств».
...И немного интересных фактов о лидере мировых арт-торгов Чжан Дацяне
Чжан Дацянь - извеснейший китайский живописец.
Самым известнейшим в мире китайским живописцем вот уже почти целый век является
Чжан Дацянь. Его работы высоко ценятся как ведущими галереями, так и частными коллекционерами. Специалисты от искусства считают этого мастера последним из удожников, писавших в лучших традициях китайской живописи. Его произведения заслуживают и внимания, и уважения, и восхищения, так как не каждый мастер смог своей живописью обойти непревзойденного Пикассо, державшего рейтинг на протяжении многих лет.
Графический рисунок Чжан Дацяня.
И так, Чжан Дацянь был рожден в провинции Сычуань на рубеже столетий, в 1899 году. С детства воспитывался в творческой семье, и под руководством матери старших братьев и сестер научился хорошо рисовать. Семья жила бедно и он, помогая старшим, зарабатывал на жизнь калиграфически переписывая стихи. В юношеском возрасте первоклассно копировал разные шедевры. Забавно, что спустя много лет картины Чжана стали настолько популярны, что его самого начали копировать. В 21 год после смерти невесты ушел в монахи, но разочарование в буддизме заставило покинуть художника храм.
Чжан Дацянь в пещерах Дуньхуане.
А потом увлекся настенными росписями в Дуньхуане, много читал о них, пытался освоить технику, что и стало переломным событием в его творчестве. Его тяга к изучению шедевров прошлого в корне изменила жизнь Дацяня, он стал коллекционером старины, заядлым ее знатоком. А его коллекционные печати-колофоны, которые являлись неизменным атрибутом свитков, можно увидеть на многих произведениях, хранящихся по всему миру.
Чжан Дацянь с супругой. | Фото: dveimperii.ru
В 1926 году организовал первую персональную выставку, состоящую из 100 работ. В это время он знакомится со своей будущей супругой Ли Цюцзюн, которая стала его музой.
Чжан Дацянь за работой.
В своей живописи китайский художник достиг большого мастерства, выработав авторский почерк, который целиком основывался на традиционном китайском искусстве. Его творческая энергия была неуемной, художник мог за год написать до пятисот работ. А если учесть, что прожил он весьма длинную жизнь - в 83 года, то можно себе представить какое наследие осталось после его смерти.
Чжан Дацянь в своей мастерской. | Фото: world-lecture-project.org
И что интересно, он вел жизнь, также основанную на традициях Поднебесной. Он носил длинные одежды, отращивал бороду, свойственную мужчинам древнего Китая, построил потрясающий дом в соответствующем стиле и посадил традиционный сад, тем самым создав себе образ классического китайского мастера.
Чжан Дацянь и Пабло Пикассо. | Фото: etest.tripod.com
А еще была в его жизни в середине 1950-х встреча и знакомство с испанцем Пабло Пикассо. Пресса в те годы назвала это событие «Встречей Запада и Востока». Могли ли тогда знать известные всему миру художники, что спустя десятилетия их картины будут бороться за рейтинг самых дорогих картин мира. А тогда в далекие 50-е Дацянь даже пробовал освоить манеру живописи модерна и экспрессионизма и даже пытался ввести эти элементы в китайскую живопись.
Чжан Дацянь.
Но и самым удручающим в жизни художника было то, что долгие годы он жил вдали от родины, не имея возможности вернуться домой. Еще в далеком 49 году, после победы коммунизма в Китае, он не приняв новую власть, покинул родину. Долгие годы жил в Индии, Бразилии, Аргентине и лишь к концу жизни перебрадся немного поближе - на Тайвань. В 1983 году художника не стало.
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