Как китайские художники обошли на аукционных торгах «Сотбис» самого Пабло Пикассо

Китай с оборотом в 5 миллиардов долларов лидирует на мировом рынке продаж произведений искусства. | Фото: epochtimes.ru

«Весна персикового цвета» - картина, проданная с аукциона за 36 миллионов долларов. Автор: Чжан Дацянь.| Фото: fakty.ua

«Весна персикового цвета».

Автор: Чжан Дацянь.

...И немного интересных фактов о лидере мировых арт-торгов Чжан Дацяне

Чжан Дацянь - извеснейший китайский живописец.

Графический рисунок Чжан Дацяня.

Чжан Дацянь в пещерах Дуньхуане.

Чжан Дацянь с супругой. | Фото: dveimperii.ru

Чжан Дацянь за работой.

Чжан Дацянь в своей мастерской. | Фото: world-lecture-project.org

Чжан Дацянь и Пабло Пикассо. | Фото: etest.tripod.com

Чжан Дацянь.