Впечатляющие причины, делающие муравьёв удивительными существами

Вы, скорее всего, особо про них и не думаете. Они маленькие, но их тысячи на вашем дворе, поэтому, когда приходит время косить газон, можно увидеть, как эти юркие маленькие существа начинают расползаться повсюду. Однако муравьи — это гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы понять, что мы имеем в виду, давайте присмотримся поближе к этим интересным маленьким живым существам.
Во-первых, знали ли вы, что муравьи — одни из немногих живых существ, кроме человека, которым успешно удалось одомашнить других? Более того, они не только одомашнивают других представителей фауны — они также забирают в рабство, ведут войны, используя чрезвычайно прогрессивные методы и тактику. Вы, скорее всего, никогда так много о муравьях не думали, верно?
Что ж, в следующий раз, когда увидите их мельтешащими у себя под ногами, они, возможно, напомнят вам, какими могут быть интересными! Вы знали, что некоторые муравьи невероятно хороши в математике? Они могут найти дорогу обратно в муравейник, высчитывая нужный маршрут у себя в голове!
Узнайте о них ещё больше интересного, так как перед вами — 25 впечатляющих причин, благодаря которым муравьёв можно смело назвать потрясающими созданиями!
25. Недавние исследования показали, что около 20% муравьёв являются бесполезными. Их называют «ленивыми муравьями».
24. Существует вид муравьёв, названных в честь знаменитого актёра Харрисона Форда (Harrison Ford), являющегося борцом за охрану окружающей среды. Этот вид называется Pheidole harrisonfordi.
23. Средняя продолжительность жизни муравьёв — 28 лет, однако муравьиные матки (королевы) живут дольше любого другого насекомого.
22. Когда муравей умирает, он выделяет химическое вещество, сигнализирующее другим муравьям о том, что он мёртв и его нужно отнести на муравьиное «кладбище».
21. Если на живого муравья распылить это вещество, то другие муравьи поступят с ним так же, как с мёртвым, независимо от того, что он будет при этом делать.
20. Учёные из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что протокол, используемый муравьями-жнецами во время кормодобывания, практически идентичен протоколам, контролирующим трафик в Интернете. Его назвали «anternet» (словообразование, состоящее из «ant» — «муравей» и «Internet» — «Интернет»).
19. Кордицепс однобокий — это гриб, паразитирующий на муравьях-древоточцах (или кампонотусах), принадлежащих виду Camponotus leonardi, обитающих в тропических лесах.
Попадая в организм насекомого, гриб изменяет его поведение, вследствие чего муравей уходит из колонии и, забираясь на 30-сантиметровую высоту, закрепляется на листе. Через полторы недели гриб убивает заражённого муравья, прорастая сквозь всё его тело. А из головы муравья вырастает плодовое тело гриба (репродуктивная часть) красно-коричневого цвета.
18. Некоторые виды муравьёв-древоточцев могут взрываться в качестве последней защиты. Они сокращают свои брюшные мышцы, после чего их внутренние органы разрываются, обдавая противника, как говорится, с ног до головы лишающими подвижности вязкими внутренностями.
17. Жвалы (верхние парные челюсти) некоторых муравьёв бывают настолько крепкими, что некоторые туземные племена используют их для наложения швов. Они кладут муравья вдоль раны, и он вонзается в кожу своими мощными жвалами, тем самым стягивая порез. Затем, поворачивая тело, его отрывают от головы, получая очень прочный шов. Стоит сказать, что взрослые особи этих муравьёв (вида Dorylus) достигают 3 сантиметров в длину.
16. Всего два биологических вида на нашей планете смогли одомашнить других живых существ: это человек и муравей.
15. Науке известно 14 видов муравьёв, которые порабощают или используют другие виды муравьёв.
14. Муравьи-листорезы действительно срезают листья, но не питаются ими, как может показаться на первый взгляд: они не способны усваивать жёсткие растительные волокна.
Отрезанные кусочки листьев они разжёвывают и складируют в своём гнезде в определённое место с постоянно поддерживаемым микроклиматом. Затем этот субстрат заражается грибом, а в пищу муравьям идёт грибница, которая расползается над толщей кормовой массы, а также в ней самой.
13. Вороны давят муравьёв и натираются их внутренностями. По всей видимости, они делают это из-за содержащейся в их крови муравьиной кислоты, отпугивающей паразитов.
12. У самцов муравьёв, в отличие от самок, нет отцов. Всё потому, что самцы рождаются из неоплодотворённых яиц, в то время как самки — из оплодотворённых.
11. Голубянка Ребеля (Phengaris rebeli) — это бабочка, чьи личинки притворяются личинками муравьёв, благодаря чему рабочие муравьи кормят их, принимая за своих. Затем эти личинки «продвигаются» по «карьерной лестнице», имитируя звук, который издаёт муравьиная матка.
10. Зачастую, когда настоящая муравьиная матка атакует личинок этой бабочки, сбитые с толку рабочие муравьи защищают их, убивая собственную королеву.
9. Во время очередного прыжка с высоты 4400 метров основной парашют Джоан Мюррей (Joan Murray) не раскрылся, а резервный удалось открыть лишь на высоте около 200 метров, и то его стропы запутались… Со скоростью 130 км/час американская парашютистка упала на муравейник огненных муравьёв, действие яда которых сходно с ожогом…
Джоан Мюррей получила множественные травмы и укусы муравьёв, но осталась жива. Врачи считают, что она выжила именно благодаря муравьиным укусам: её сердце продолжало биться из-за огромного выброса адреналина.
8. Муравьи практикуют то, что можно назвать «социальной вакцинацией». Когда один из муравьёв в колонии заражается грибком, здоровые сородичи начинают его облизывать, тем самым убивая споры и распространяя иммунитет по всей колонии.
7. Муравьи очень продвинуты и развиты в вопросах ведения войны. У них есть «шпионы», «застрельщики». Они выставляют вперёд своих самых слабых бойцов, чтобы спасти более сильных, которые пойдут в наступление, когда противник ослабнет.
6. Благодаря отсутствию достаточной массы муравей не способен получить травму после падения с высоты, даже если вы сбросите его с самолёта.
5. Британский биолог Сэр Джон Лаббок (John Lubbock) в 1800-ых годах провёл ряд интересных экспериментов на муравьях. Он обнаружил, что трезвые муравьи несут пьяных друзей (членов своей колонии) обратно в гнездо, в то время как чужаков при тех же обстоятельствах бросают в воду.
4. Муравьи паразитарного вида Solenopsis daguerrei проникают в колонии огненных муравьёв и убивают королеву, занимая её место. Рабочие муравьи, ничего не подозревая, растят ненастоящих королевских детей, которые в итоге разлетаются, заражая другие колонии муравьёв.
3. Африканские муравьи под забавным названием Фаэтончик красный (Cataglyphis bicolor) находят обратный путь в гнездо после кормодобывания благодаря «математической навигации». Если визуальные ориентиры отсутствуют, то они отслеживают направление и отсчитывают расстояние с помощью внутреннего шагомера. Запоминая, сколько шагов было сделано в каждом направлении, они затем интегрируют имеющуюся информацию и определяют кратчайший путь.
Кстати, Фаэтончик красный — единственное наземное животное, которое выдерживает температуру выше +50°С.
2. Летающие муравьи не являются отдельным видом муравьёв, как многие могут подумать. Вернее будет сказать, что это муравьи, которые готовы к спариванию. Вскоре после спаривания они, тем не менее, умирают.
1. Эти муравьи для спаривания рождаются только королевой и примерно раз в год. Подавляющее большинство муравьёв, которые попадаются нам на глаза — это бесплодные, бескрылые рабочие муравьи-самки.
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