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Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

Хотите выглядеть достойно и безупречно, но у вас нет времени разбираться в нюансах стиля? Тогда эта шпаргалка для вас! Публикуем подборку наглядных советов по мужскому стилю от издания Buzzfeed.

1. Простые правила застегивания пуговиц пиджака

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

2. Как правильно совместить рубашку, галстук и костюм? Вот полезное руководство — шпаргалка, которое поможет вам правильно совмещать цвета и узоры

В центре — костюм, в середине — рубашка, на внешней стороне — галстук.

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

3. Как выбрать костюм по размеру

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

4. Как правильно комбинировать обувь и костюм по цвету

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

5. Вот полезный путеводитель по длине брюк. Как правило, стоит выбирать что-то между половиной и четвертью

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

6. Какой у вас воротник?

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

7. Вот как сочетать цвета в одежде

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

8. Чтобы красиво закатать рукава, попробуйте эту простую технику

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

9. Ищите простые советы, как не выглядеть глупо? Можно, мы подскажем вам?

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

10. Секрет Вселенной, или как легко вставить запонку

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

11. Вот как правильно упаковать рубашки, чтобы они занимали меньше места, и чтобы на них было меньше складок

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

12. И, наконец, вы собираетесь постирать свой удивительный гардероб? Вот что означают символы на вашей одежде

Эти 12 простых секретов стиля облегчат жизнь каждому мужчине!

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