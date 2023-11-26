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Уход за замиокулькасом для стимуляции роста

Замиокулькас — растение родом из тропической Африки. И для того чтобы экзотический цветок активно рос и развивался в комнатных условиях, за ним необходимо ухаживать особым образом.
Чтобы тропическое растение выпускало новые побеги необходимо стимулировать его рост. Сделать это проще простого, для этого несколько раз в год необходимо воссоздавать природные условия из родных мест обитания замиокулькаса.


Стимуляция с помощью душа



Для стимуляции роста замиокулькаса горшочки с растениями необходимо поставить в ванну и просто обильно полить их из душа теплой водой (температура порядка 37-38 градусов), имитируя тем самым тропический дождь.



Обратите внимание: такой обильный полив можно проводить только для растений, которые растут в качественном воздухопронецаемом грунте.



После «дождя» растение необходимо поставить в теплое место без сквозняков, в идеале под лампу. Результат не заставит себя ждать.

Стимуляция с препаратами



Если вы хотите добиться еще лучших результатов, то при стимуляции роста замиокулькаса используйте янтарную кислоту и препарат «Циркон».
Янтарная кислота — универсальный стимулятор роста для любых растений. Препарат запускает активный рост корневой системы и зеленой массы, а также повышает иммунитет растений. Циркон в этой подкормке выступит в качестве стимулятора корневой системы растения.
Для приготовления стимулятора роста в 1 л теплой воды растворите 500 мг янтарной кислоты и 5 капель циркона.



Обильно опрыскайте замиокулькас подготовленным раствором из садового пульверизатора.



Устраивать замиокулькасу тропический душ первым или вторым способом рекомендуется один раз в 3 месяца.
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Замиокулькасподкормка

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