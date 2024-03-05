Фильмы, которые вдохновят путешествовать

Лето уже в самом разгаре, а значит – самое время ехать в путешествие. Ну, или хотя бы смотреть вдохновляющие фильмы о путешественниках. Мы подобрали пять фильмов, после которых тебе точно захочется собирать чемоданы и отчаливать в экзотические края.
«Поезд на Дарджилинг»
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Режиссер Уэс Андерсон знаменит своими смешными, добрыми и очень трогательными фильмами с красивыми пейзажами и не менее зачаровывающим актерским составом. «Поезд на Дарджилинг» – не исключение. Тут и философский сюжет, и отличный юмор, и красочные пейзажи Индии. А заодно – Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон Шварцман в ролях глуповатых, но веселых братьев, пытающихся восстановить былые семейные отношения. Отличный фильм для просмотра с семьей.
«Вики Кристина Барселона»
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Этот фильм Вуди Аллена не только заставит тебя навсегда полюбить Испанию, но и станет отличной пищей для размышлений на тему любви и отношений. Кстати, Пенелопа Крус даже удостоилась «Оскара» за роль темпераментной художницы и бывшей жены героя Хавьера Бардема. В качестве «семейного» фильма не советуем, но посмотреть с подругами и бокалом вина – то, что нужно после непростого рабочего дня.
«Трудности перевода»
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Одна из самых красивых мелодрам о том, что любви все возрасты покорны, и что одиночество может настигнуть тебя даже в самом переполненном мегаполисе. «Трудности перевода» – первый «серьезный» фильм вышедшей из-под тени знаменитого отца Софии Копполы. А заодно – лента, благодаря которой Скарлетт Йоханссон окончательно пленила весь мир. Но главная изюминка фильма – красота японской столицы, в которую хочется отправиться прямо после титров.
«Полночь в Париже»
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Съемки новых фильмов Вуди Аллена все больше и больше напоминают роскошные каникулы – режиссер неустанно отправляет звезд то в Барселону, то в Лондон, то и вовсе в какие-то экзотические страны. Но лучше всего ему удалось уловить дух самого романтического города на свете – Парижа. А все потому, что мы видим не только современный город, но и волшебный Париж начала прошлого века, в котором музыканты и художники куролесят, пьют шампанское и вовсю наслаждаются жизнью. Ну а актерский состав тут действительно невероятный: Рэйчел МакАдамс, Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Том Хиддлстон, Леа Сейду и многие другие.
«Трасса 60″
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Уютный фильм-притча, который одновременно и смешит до слез, и заставляет задуматься о вполне серьезных вещах. Главный герой – молодой парень по имени Ник (Джеймс Марсден), мечтающий стать художником. Отец Ника считает подобные увлечения тратой времени и настаивает на том, чтобы сын поступал в юридический колледж. Разобраться в том, чего же он действительно хочет, Нику поможет самое необычное путешествие в его жизни. После просмотра возникает желание немедленно сесть в машину и ехать куда глаза глядят. Еще и желательно, чтобы в компании красавчиков вроде Гэри Олдмена и Джеймса Марсдена.
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