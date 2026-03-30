Приемы, как обустроить маленькую квартиру, чтобы в ней не было тесно

Современные реалии таковы, что купить себе просторную квартиру могут немногие. Большинству людей приходится ютиться в крохотных студиях и размышлять, как разместить на ограниченной площади все необходимое. Мы рассказываем, какие приемы использовать, чтобы сделать малогабаритку вместительнее.



Шкаф и кухонный гарнитур до потолкаВ условиях ограниченной площади очень важно правильно организовать хранение.Обычно мы используем только горизонтальные площади, вроде тумб, комодов, полок, но ведь можно задействовать всю высоту стен. Как это сделать? Установите в спальне шкаф от пола до потолка, а на кухне – гарнитур с антресолями. Над дверью можно повесить полки или сделать вокруг проема П-образный шкаф для хранения книг и различных мелочей. Лучше всего, чтобы вся перечисленная мебель была в тон стен – тогда она «растворится» в пространстве и не будет его перегружать.На заметку: Если вы до сих пор никак не используете цокольную часть гарнитура на кухне, советуем срочно это исправить. Данная зона прекрасно подходит для хранения крышек, противней сковородок, форм для запекания и пр. Организуйте здесь плоские выдвижные ящики и пользуйтесь с удовольствием.Спальня в нише или под потолкомДаже если квартира небольшая, у нее есть сильные стороны, которые вам нужно отыскать. Например, если в студии высокие потолки, можно организовать второй этаж и оформить там спальню. Если есть кладовая, в ней можно оборудовать удобную и вместительную гардеробную. Ниши тоже не игнорируйте. В зависимости от размера, можете сделать там шкаф, а затем закрыть его шторой, или разместить мебель – кровать, диван, рабочий стол со стулом и пр.Раскладной диван и стол-трансформерВ маленькой квартире мебель и техника с одной-единственной функцией – это роскошь. Неудивительно, что вам не хватает места для расположения самых необходимых вещей, не говоря уже о чем-то специфическом. Чтобы сэкономить площадь квартиры и, при этом, не жертвовать ее практичностью и удобством, выбирайте мебель-трансформер или модели из серии «2в1». Например, пуфи с нишей для хранения, раскладной диван, журнальный столик, который превращается в обеденный. Также можно установить кровать на подиуме с ящиками или сделать полки в изголовье.То же самое касается бытовой техники. Ищите приборы, которые совмещают в себе функции нескольких устройств, а затем группируйте их и встраивайте в колонны. Это отличная возможность сэкономить место в квартире и сделать интерьер более эстетичным.Варианты хранения под кроватьюИ снова мы возвращаемся к насущным вопросам, а именно – к хранению. После того, как вы займете все шкафы, комоды и ящики в квартире, нужно будет переходить к тяжелой артиллерии. В случае с малогабариткой – это зона под кроватью. Очень часто данное пространство остается незадействованным, а ведь здесь можно хранить огромное количество вещей.Чаще всего хозяйки убирают туда запасные комплекты постельного белья, книги, сезонную одежду, обувь и декор. Лучше всего хранить вещи в специальные кофрах или коробках. А вот использовать пакеты – не самая хорошая идея. Их содержимое может «задохнуться» и потом пахнуть затхлостью. Не самый приятный аромат, согласитесь.Если у вас студия и вы находитесь на этапе ремонта, советуем заранее предусмотреть подиум с отсеками для хранения. Этот вариант – идеальное решение, потому что конструкция выступит еще и отличным способом зонирования. Поставьте там кровать и вуаля – «отдельная» спальня в квартире готова.Используйте обувницу для хранения обувиМаленькая прихожая – не исключение из правил, а суровая реальность. Обычно на нее выделяют два-три квадратных метра, и хозяевам квартиры приходится выходить из ситуации всеми доступными средствами. Первое, о чем стоит подумать при оформлении прихожей – хранение обуви. Вы даже не представляете, сколько места в коридоре она «съедает», если стоит на полу или низкой открытой полке. Самый лучший вариант – высокая закрытая обувница. Выбирайте компактные модели, которые займут минимум места на полу, но при этом смогут вместить все пары, которые вы носите в данный период времени.Откажитесь от дверей на кухнеПравильная организация хранения – не единственный вариант экономии места в квартире. Есть еще один неочевидный способ, которым редко пользуются. Речь идет о классических межкомнатных дверях. За счет своей распашной конструкции они требуют дополнительного места для открытия и закрытия. А порой именно этих сантиметров не хватает, чтобы установить кровать или шкаф.Дизайнеры советуют отказаться от распашных дверей и заменить их раздвижными. Это поможет наполнить комнаты светом и сделать визуально просторнее. Также можно вообще убрать двери и оставить проем пустым. Например, если речь идет о проеме между кухней и прихожей. А вот в комнатах, требующих приватности (ванная, спальня), дверь необходима.Сделайте из подоконника барную стойку или рабочий столС подоконником сложилась примерно та же ситуация, что и с зоной под кроватью – его никто не рассматривает всерьез. А ведь здесь можно хранить не только комнатные цветы. Низкий и широкий подоконник станет идеальной зоной отдыха, а высокий превратится в барную стойку. Также дизайнеры часто его используют в качестве рабочего стола или продолжения кухонного гарнитура. А если под подоконником нет радиатора, там можно организовать неглубокие полки и закрыть их красивыми дверцами.