Приемы, как обустроить маленькую квартиру, чтобы в ней не было тесно

Современные реалии таковы, что купить себе просторную квартиру могут немногие. Большинству людей приходится ютиться в крохотных студиях и размышлять, как разместить на ограниченной площади все необходимое. Мы рассказываем, какие приемы использовать, чтобы сделать малогабаритку вместительнее.
Прием 1: Задействуйте всю высоту стен
Шкаф и кухонный гарнитур до потолка
В условиях ограниченной площади очень важно правильно организовать хранение.
На заметку: Если вы до сих пор никак не используете цокольную часть гарнитура на кухне, советуем срочно это исправить. Данная зона прекрасно подходит для хранения крышек, противней сковородок, форм для запекания и пр. Организуйте здесь плоские выдвижные ящики и пользуйтесь с удовольствием.
Прием 2: Выясните сильные стороны планировки
Спальня в нише или под потолком
Даже если квартира небольшая, у нее есть сильные стороны, которые вам нужно отыскать. Например, если в студии высокие потолки, можно организовать второй этаж и оформить там спальню. Если есть кладовая, в ней можно оборудовать удобную и вместительную гардеробную. Ниши тоже не игнорируйте. В зависимости от размера, можете сделать там шкаф, а затем закрыть его шторой, или разместить мебель – кровать, диван, рабочий стол со стулом и пр.
Прием 3: Выберите многофункциональную мебель и технику
Раскладной диван и стол-трансформер
В маленькой квартире мебель и техника с одной-единственной функцией – это роскошь. Неудивительно, что вам не хватает места для расположения самых необходимых вещей, не говоря уже о чем-то специфическом. Чтобы сэкономить площадь квартиры и, при этом, не жертвовать ее практичностью и удобством, выбирайте мебель-трансформер или модели из серии «2в1». Например, пуфи с нишей для хранения, раскладной диван, журнальный столик, который превращается в обеденный. Также можно установить кровать на подиуме с ящиками или сделать полки в изголовье.
То же самое касается бытовой техники. Ищите приборы, которые совмещают в себе функции нескольких устройств, а затем группируйте их и встраивайте в колонны. Это отличная возможность сэкономить место в квартире и сделать интерьер более эстетичным.
Прием 4: Используйте место под кроватью
Варианты хранения под кроватью
И снова мы возвращаемся к насущным вопросам, а именно – к хранению. После того, как вы займете все шкафы, комоды и ящики в квартире, нужно будет переходить к тяжелой артиллерии. В случае с малогабариткой – это зона под кроватью. Очень часто данное пространство остается незадействованным, а ведь здесь можно хранить огромное количество вещей.
Чаще всего хозяйки убирают туда запасные комплекты постельного белья, книги, сезонную одежду, обувь и декор. Лучше всего хранить вещи в специальные кофрах или коробках. А вот использовать пакеты – не самая хорошая идея. Их содержимое может «задохнуться» и потом пахнуть затхлостью. Не самый приятный аромат, согласитесь.
Если у вас студия и вы находитесь на этапе ремонта, советуем заранее предусмотреть подиум с отсеками для хранения. Этот вариант – идеальное решение, потому что конструкция выступит еще и отличным способом зонирования. Поставьте там кровать и вуаля – «отдельная» спальня в квартире готова.
Прием 5: Храните обувь вертикально
Используйте обувницу для хранения обуви
Маленькая прихожая – не исключение из правил, а суровая реальность. Обычно на нее выделяют два-три квадратных метра, и хозяевам квартиры приходится выходить из ситуации всеми доступными средствами. Первое, о чем стоит подумать при оформлении прихожей – хранение обуви. Вы даже не представляете, сколько места в коридоре она «съедает», если стоит на полу или низкой открытой полке. Самый лучший вариант – высокая закрытая обувница. Выбирайте компактные модели, которые займут минимум места на полу, но при этом смогут вместить все пары, которые вы носите в данный период времени.
Прием 6: Откажитесь от распашных дверей
Откажитесь от дверей на кухне
Правильная организация хранения – не единственный вариант экономии места в квартире. Есть еще один неочевидный способ, которым редко пользуются. Речь идет о классических межкомнатных дверях. За счет своей распашной конструкции они требуют дополнительного места для открытия и закрытия. А порой именно этих сантиметров не хватает, чтобы установить кровать или шкаф.
Дизайнеры советуют отказаться от распашных дверей и заменить их раздвижными. Это поможет наполнить комнаты светом и сделать визуально просторнее. Также можно вообще убрать двери и оставить проем пустым. Например, если речь идет о проеме между кухней и прихожей. А вот в комнатах, требующих приватности (ванная, спальня), дверь необходима.
Прием 7: Задействуйте подоконник
Сделайте из подоконника барную стойку или рабочий стол
С подоконником сложилась примерно та же ситуация, что и с зоной под кроватью – его никто не рассматривает всерьез. А ведь здесь можно хранить не только комнатные цветы. Низкий и широкий подоконник станет идеальной зоной отдыха, а высокий превратится в барную стойку. Также дизайнеры часто его используют в качестве рабочего стола или продолжения кухонного гарнитура. А если под подоконником нет радиатора, там можно организовать неглубокие полки и закрыть их красивыми дверцами.
