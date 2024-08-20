16 антиалкогольных плакатов разных лет, пропагандирующих трезвый образ жизни

Советские плакаты против пьянства.
Антиалкогольные плакаты из прошлого – настоящий клондайк для современных пиарщиков и авторов социальной рекламы. Возможно, такая агитация сегодня кому-то покажется старомодной, но можно не сомневаться, что приёмы и слоганы обязательно получат отклик у современников., ставшие журнально-газетным жанром пропаганды против употребления алкоголя.
1. За и против
Плакат рассказывает про крестьянскую семью, в которой глава семьи пьет, а в другой - нет.
2. Мы за крепкую семью
Алкоголь убивает семейную жизнь любого человека.
3. Стыд и срам
Плакат взывает к осознанности своих действий и поступков.
4. Карикатура алкоголика
Мужчина с сизым носом и красными щеками.
5. Дружба крепкая
Алкоголь приносит несчастье и страдания.
6. Дети
Мальчик сын к отцу пришел, и сказала кроха...
7. Остановитесь
Вы стоите над пропастью, опомнитесь, вы нужны своей жене и детям.
8. Будущее нашей Земли
Бутылка из под вина напоминает силуэт беременной женщины.
9. Спиртные напитки
У представителя сильного пола вместо мозгов нарисованы ряды бутылки.
10. Информационная война
Огромное количество плакатов и карикатур распространялось на территории СССР, дабы предотвратить бедствие.
11. Бокалы с ядом
Агитационный плакат про вред алкоголя.
12. Дурманящее зелье
Лозунг актуален и в 21 веке.
13. Агитация
Сравнение пьяного парня со свиньями.
14. Пьянству бой
Плакат против потребление алкогольных напитков.
15. Реальность
Чем больше ты употребляешь, тем все ниже и ниже ты падаешь.
16. Пропаганда
Агитационная реклама против алкоголя и алкоголизма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии