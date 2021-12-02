Как снять облезший лак в домашних условиях, если ацетона под рукой не оказалось

Как снять лак без ацетона и специальной жидкости.
Свежий маникюр – маленькая, но такая значимая деталь в женском образе. Бывает, что даже недавно нанесенный лак облезает совсем не вовремя, и нужно быстро исправлять ситуацию, а ацетона под рукой нет. Натуры впечатлительные могут так сильно расстроиться, что готовы отменить деловую встречу или свидание из-за этого. Поступать так, конечно же, не следует, легче быстро снять лак и при желании нанести на ноготки новое покрытие. Помогут в этом подручные средства, которые найдутся в каждом доме.
1. Зубная паста
Зубная паста для снятия лака.
Белая зубная паста отлично отчистит лак, если вы нанесли покрытие недавно, и оно не успело еще как следует высохнуть. При помощи старой зубной щетки нужно хорошенько потереть ногтевые пластины, и проблема будет решена. Лучше всего снимает лак зубная паста с добавлением соды, если вы чистите зубы именно такой, считайте, вам повезло.
2. Спирт
Лак можно снять, используя медицинский спирт.
В вашей косметичке или аптечке наверняка найдутся средства на спиртовой основе. Гель для дезинфекции рук, простой медицинский спирт или туалетная вода – все это может быть альтернативой средству для снятия лака.
Если же подходящее средство вы так и не нашли, то можно воспользоваться алкогольными напитками. Обычная водка или коньяк подойдут для этой цели. Погрузите ногти в ванночку с алкоголем на четверть часа, лак размягчится и после этого его можно счищать при помощи ватного диска.
3. Лимон и перекись
Использование лимона для снятия лака.
Лимон часто используют в хозяйстве для чистки различных поверхностей, вот и с облезшим лаком на ногтях он поможет справиться. Достаточно приготовить раствор из 1 столовой ложки свежевыжатого лимонного сока и такого же количества винного уксуса, затем смочить ватные диски в лимонном растворе, приложить к ногтям, закрыть сверху фольгой. Оставить в таком положении на четверть часа. Когда вы снимите фольгу, немного придавив ватные диски к ногтям, то увидите, что лака не осталось.
Ватные диски, пропитанные лимонным соком, нужно приложить к ногтевым пластинам.
Цитрусовый сок поможет снять лак.
Аналогичным способом можно удалить лак, если нанести на ногти смесь из перекиси водорода и воды, приготовленную в пропорции 2:1.
Перекись водорода для приготовления раствора.
Две ложки перекиси и одна ложка воды - раствор для снятия лака.
4. Клин клином вышибает
Свежий лак служит растворителем для старого лака.
Если вдруг никаких из средств, перечисленных выше, у вас не оказалось под рукой, то попробуйте снять старый лак, используя еще один лак для ногтей. Все дело в том, что когда на накрашенный ноготь попадает свежий лак, нижний слой размягчается. Происходит это быстро, пока верхний слой не начал «схватываться», поэтому для такой цели лучше всего использовать лаки-закрепители, которые сохнут очень медленно.
Видео-бонус: 6 лайфхаков, как снять лак без ацетона
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