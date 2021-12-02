Как снять облезший лак в домашних условиях, если ацетона под рукой не оказалось

Как снять лак без ацетона и специальной жидкости.

1. Зубная паста

Зубная паста для снятия лака.

2. Спирт

Лак можно снять, используя медицинский спирт.

3. Лимон и перекись

Использование лимона для снятия лака.

Ватные диски, пропитанные лимонным соком, нужно приложить к ногтевым пластинам.

Цитрусовый сок поможет снять лак.

Перекись водорода для приготовления раствора.

Две ложки перекиси и одна ложка воды - раствор для снятия лака.

4. Клин клином вышибает

Свежий лак служит растворителем для старого лака.

Видео-бонус: 6 лайфхаков, как снять лак без ацетона