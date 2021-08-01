Редкие фотографии из разных стран: XX век в объективе фотографов-документалистов

Фотоподборка самых удивительных документальных снимков.

1. Голые подростки

Голые подростки убегают от патрульного офицера . Великобритания, Лондон, Гайд-Парк, 1926 год.

2. Невероятное спасение

За секунду до прыжка, 1977 год.

3. Строгий контроль за ценами

Постановление о закрытии магазина из-за слишком высоких цен.

4. Американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов

Мэрилин Монро в 1950 году.

5. Панорама Нью-Йорка

Манхэттен с высоты птичьего полета. США, Нью-Йорк, 1944 год.

6. Американская супермодель и актриса

Синди Кроуфорд в 1990 году

7. Питомцы зоопарка

Первая фотография трёх бурых медвежат в Уипснейдском зоопарке . Великобритания, 1959 год.

8. «Мир завтрашнего дня»

Девушка с татуировками на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 год.

9. Наперегонки

Последняя тренировка перед ежегодной гонкой с блинами. Великобритания, 1950-е годы.

10. Будущий эмир террористической организации «Аль-Каида»

Усама бен Ладен с одногруппниками, 1971 год.

11. Канадские солдаты в Корее

Импровизированная хоккейная площадка в Корее, 1952 год.

12. Известные актёры театра и кино

Василий Ливанов и Виталий Соломин в 1981 году.

13. Сотрудники Освенцима

Охрана концентрационного лагеря Освенцим на отдыхе в 1942 году.

14. Тоннельная полиция

Тоннельный патрульный Нью-Йорка. США, 1954 год.

15. Будущие чемпионы

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