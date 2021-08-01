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Редкие фотографии из разных стран: XX век в объективе фотографов-документалистов


Фотоподборка самых удивительных документальных снимков.

Фотоподборка самых удивительных документальных снимков.

 

1. Голые подростки


Голые подростки убегают от патрульного офицера. Великобритания, Лондон, Гайд-Парк, 1926 год.

Голые подростки убегают от патрульного офицера. Великобритания, Лондон, Гайд-Парк, 1926 год.

 

2. Невероятное спасение


За секунду до прыжка, 1977 год.

За секунду до прыжка, 1977 год.

 

3. Строгий контроль за ценами


Постановление о закрытии магазина из-за слишком высоких цен.

Постановление о закрытии магазина из-за слишком высоких цен.

 

4. Американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов


Мэрилин Монро в 1950 году.

Мэрилин Монро в 1950 году.

 

5. Панорама Нью-Йорка


Манхэттен с высоты птичьего полета. США, Нью-Йорк, 1944 год.

Манхэттен с высоты птичьего полета. США, Нью-Йорк, 1944 год.

 

6. Американская супермодель и актриса


Синди Кроуфорд в 1990 году.

Синди Кроуфорд в 1990 году.

 

7. Питомцы зоопарка


Первая фотография трёх бурых медвежат в Уипснейдском зоопарке. Великобритания, 1959 год.

Первая фотография трёх бурых медвежат в Уипснейдском зоопарке. Великобритания, 1959 год.

 

8. «Мир завтрашнего дня»


Девушка с татуировками на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 год.

Девушка с татуировками на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 год.

 

9. Наперегонки


Последняя тренировка перед ежегодной гонкой с блинами. Великобритания, 1950-е годы.

Последняя тренировка перед ежегодной гонкой с блинами. Великобритания, 1950-е годы.

 

10. Будущий эмир террористической организации «Аль-Каида»


Усама бен Ладен с одногруппниками, 1971 год.

Усама бен Ладен с одногруппниками, 1971 год.

 

11. Канадские солдаты в Корее


Импровизированная хоккейная площадка в Корее, 1952 год.

Импровизированная хоккейная площадка в Корее, 1952 год.

 

12. Известные актёры театра и кино


Василий Ливанов и Виталий Соломин в 1981 году.

Василий Ливанов и Виталий Соломин в 1981 году.

 

13. Сотрудники Освенцима


Охрана концентрационного лагеря Освенцим на отдыхе в 1942 году.

Охрана концентрационного лагеря Освенцим на отдыхе в 1942 году.

 

14. Тоннельная полиция


Тоннельный патрульный Нью-Йорка. США, 1954 год.

Тоннельный патрульный Нью-Йорка. США, 1954 год.

 

15. Будущие чемпионы


Тренировка Брейк-данса. СССР, Новокузнецк, 1988 год.

Тренировка Брейк-данса. СССР, Новокузнецк, 1988 год.

 

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Редкие фотографии из разных стран: XX век в объективе фотографов-документалистов

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Редкие фотографии из разных стран: XX век в объективе фотографов-документалистовПодписаться на мой Instagram
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