Редкие фотографии из разных стран: XX век в объективе фотографов-документалистов

Фотоподборка самых удивительных документальных снимков.
1. Голые подростки
Голые подростки убегают от патрульного офицера. Великобритания, Лондон, Гайд-Парк, 1926 год.
2. Невероятное спасение
За секунду до прыжка, 1977 год.
3. Строгий контроль за ценами
Постановление о закрытии магазина из-за слишком высоких цен.
4. Американская киноактриса и секс-символ 1950-х годов
Мэрилин Монро в 1950 году.
5. Панорама Нью-Йорка
Манхэттен с высоты птичьего полета. США, Нью-Йорк, 1944 год.
6. Американская супермодель и актриса
Синди Кроуфорд в 1990 году.
7. Питомцы зоопарка
Первая фотография трёх бурых медвежат в Уипснейдском зоопарке. Великобритания, 1959 год.
8. «Мир завтрашнего дня»
Девушка с татуировками на Всемирной выставке в Нью-Йорке, 1939 год.
9. Наперегонки
Последняя тренировка перед ежегодной гонкой с блинами. Великобритания, 1950-е годы.
10. Будущий эмир террористической организации «Аль-Каида»
Усама бен Ладен с одногруппниками, 1971 год.
11. Канадские солдаты в Корее
Импровизированная хоккейная площадка в Корее, 1952 год.
12. Известные актёры театра и кино
Василий Ливанов и Виталий Соломин в 1981 году.
13. Сотрудники Освенцима
Охрана концентрационного лагеря Освенцим на отдыхе в 1942 году.
14. Тоннельная полиция
Тоннельный патрульный Нью-Йорка. США, 1954 год.
15. Будущие чемпионы
Тренировка Брейк-данса. СССР, Новокузнецк, 1988 год.
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