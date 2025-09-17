Какой полезной функцией советские конструкторы оснастили все часы «Электроника»

В 1980-е годы многие граждане почем зря ругали советские наручные часы «Электроника». Хотя в действительности они были точно не хуже аналогичных приборов из других стран. Пускай новейшая бытовая техника в Союзе появлялась с некоторым отставанием. Однако по своему качеству и функционалу она иногда даже превосходила иностранные образцы., в часах «Электроника» была одна очень своеобразная и полезная функция.
Такие часы делали в БССР. |Фото: technochas.ru.
История наручных электронных часов «Электроника» началась в 1973 году на минском НПО «Интеграл». Первая модель наручных часов, выпущенная там, называлась «Секунда». Уже через год завод выпустил те самые знаменитые на всю страну часы Б6-02 «Электроника». Первые жидкокристаллические дисплеи были весьма недолговечны, а самое главное не имели подсветки. Поэтому на «Интеграле» стали делать еще и наручные часы на светодиодных индикаторах LED. Правда и у них был свой минус – они быстро садились.
Было множество моделей. |Фото: politforums.net.
В те времена электронные часы стоили больших денег. Например, «Электроника» Б6-02 в год выпуска стоили 105-120 рублей в зависимости от корпуса. Это почти месячная зарплата советского рабочего. Впрочем, какие-нибудь плюс-минус аналогичные иностранные Seiko Pulsar стоили ничуть не меньше, суммы доходили до 2 100 долларов. В то же время высокие цены на электронные наручные часы продержались во всем мире недолго.
Раз в год часы нужно было настраивать. |Фото: guns.allzip.org.
Уже в 1978 году в Минске появляется отдельный завод «Электроника», который специализируется на выпуске наручных часов одноименно модели.
Выпускались и модели на светодиодах. ¦Фото: medium.com.
При этом абсолютно у всех электронных часов той эпохи была одна большая проблема – погрешность в расчётах времени. Часы абсолютно всех производителей каждый день все больше или отставали, или спешили. В советской «Электронике» проблема была решена достаточно экзотическим образом. Конструкторы добавили функцию корректировки. Когда гражданин через несколько дней видел, насколько спешат или отстают часы, ему следовало запустить одной кнопкой функцию цифровой настройки хода и при помощи двух других кнопок ввести значение от минус 6.4 до плюс 6.4 секунд. При этом шаг настройки составлял 0.05 секунды. Использование ЦНХ позволяло скорректировать погрешность хода так, что за следующий год часы сбивались только на 1.8 секунды.
