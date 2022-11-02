Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Бортпроводники, пилоты или инженеры, расскажите нам о секретах, о которых пассажиры не знают, путешествуя на вашем самолёте. Пилоты и бортпроводники честно отвечают о путешествиях в воздухе, настроении на борту, а также о том, что происходит в кабине пилота. Внимание: чтение некоторых ответов может заставить дважды задуматься над тем, стоит ли вам лететь.
1. Правда, скрывающаяся за отключением всех электроприборов на борту
«Я – пилот. Отключение электроники на борту совершенно бесполезно.
Мобильные устройства не приведут к крушению самолёта, но они сильно раздражают пилотов. Просто представьте, что вы сидите в вашей кабине экипажа, спускаясь к пункту назначения, и слышите помехи более чем от ста мобильных телефонов одновременно. Из-за этого я несколько раз не мог нормально посадить самолёт».
2. Пилоты спят большую часть времени
Половина пилотов спит во время полёта, и в трети случаев, просыпаясь, они видят, что их партнёр также спит.
3. Как пилот приближается к посадке
Когда посадка самолёта осложнена в плохую погоду, это происходит не из-за неловкости пилота и является намеренной. Если взлётно-посадочная полоса покрыта водой, самолёт должен грубо приземлиться, чтобы проткнуть слой воды и избежать скольжения по ней. Поэтому приземления в дождливую погоду являются ничем иным как контролируемым падением.
4. Пилоты не являются более опытными, если они летают на большом самолёте
«Я – региональный пилот. Возможно, вы купили билет в таких авиакомпаниях как «Delta», «United» или «American», но скорее всего вы полетите с пилотом из другой компании, нанятой более крупной авиалинией для полётов в этой области. Это означает, что у пилотов будет лишь малая доля опыта, обучения и зарплаты, которые присущи пилотам, работающим на основной линии полётов. Кроме того, мне недостаточно платят для того, чтобы я заботился о том, успели ли вы на свою пересадку. Большую часть времени мы летаем медленнее, чем обычно, чтобы заработать больше денег. Мы летаем быстро лишь в том случае, когда управление воздушным движением заставляет нас это делать, или же когда мы летим домой».
5. Вода в уборных очень грязная
«Что бы вы ни делали – не пейте воду в уборной. Плохо уже то, что вам приходится мыть ею руки. Мы очищаем бак с водой через определённые интервалы времени, однако у микробов вырабатывается устойчивость к чистящим средствам.
Осмотрите внешнюю часть самолёта, когда будете в него заходить. Если краска самолёта в плохом состоянии, сам самолёт находится не в лучшем состоянии. Скайдрол (Skydrol) (жидкость для гидравлической системы) является ужасным веществом, способным расщепить всё на своём пути. Поэтому, если краски нет на каких-то частях самолёта, то, скорее всего, в нём была утечка Скайдрола. Утечка жидкости для гидравлической системы на высоте 10 километров никому не нужна. В самолёте невозможно остановиться у дороги и дозаправить резервуар».
6. Правда о перелётах с домашними любимцами
«Я – аэродромный автотопливозаправщик. Я бы хотел донести до всех то, как обращаются в самолёте с вашими питомцами. В то время как ваша авиакомпания предпринимает все возможные меры, чтобы смягчить неприятные ощущения, некоторых вещей избежать очень сложно, например шума на трапе. Я не могу стоять там без защитных наушников, а теперь подумайте каково вашим домашним питомцам, которые сидят там в ожидании того, чтобы их загрузили на самолёт, и подвергаются такому же шуму, что и я. Пожалуйста, люди, подумайте дважды, прежде чем лететь со своими питомцами».
7. Что бортпроводники на самом деле делают после того, как просят пассажиров отключить свои мобильные устройства
«Моя сестра является стюардессой, она говорит, что после того, как она говорит всем выключить все мобильные устройства, она идёт в кабину экипажа, вытаскивает свой телефон и начинает писать смс».
8. В самолёте можно пить только бутилированную воду
Бывший агент по грузовым перевозкам авиакомпании «Lufthansa»: «НИКОГДА не пейте воду на самолёте, если вы видите, что она не в бутылке. Даже не трогайте её. Дело в том, что люки для очистки отходов из уборных и дозаправки самолёта питьевой водой находятся в 30 сантиметрах друг от друга и иногда обслуживаются одним и тем же человеком. Не всегда, но если вы не на трапе и не наблюдаете за этим процессом, вы никогда об этом не узнаете».
9. Молния и права пилота
Мой отец был пилотом в авиакомпании в течение почти 20 лет и, по-видимому, самолёты очень часто подвергаются ударам молний. Кроме того, если пассажир закатывает истерику при входе в самолёт, пилот может запретить ему заходить на борт и может улететь без него.
10. Самолётам очень сложно летать в жаркие дни
«Я работал на трапе в Финиксе (Phoenix). В особенно жаркие дни нам приходилось отгружать часть багажа, потому что самолёты не могли взлететь в разреженном воздухе».
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