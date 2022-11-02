Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Бортпроводники, пилоты или инженеры, расскажите нам о секретах, о которых пассажиры не знают, путешествуя на вашем самолёте. Пилоты и бортпроводники честно отвечают о путешествиях в воздухе, настроении на борту, а также о том, что происходит в кабине пилота. Внимание: чтение некоторых ответов может заставить дважды задуматься над тем, стоит ли вам лететь.



1. Правда, скрывающаяся за отключением всех электроприборов на борту

2. Пилоты спят большую часть времени

3. Как пилот приближается к посадке

4. Пилоты не являются более опытными, если они летают на большом самолёте

5. Вода в уборных очень грязная

6. Правда о перелётах с домашними любимцами

7. Что бортпроводники на самом деле делают после того, как просят пассажиров отключить свои мобильные устройства

8. В самолёте можно пить только бутилированную воду

9. Молния и права пилота

10. Самолётам очень сложно летать в жаркие дни