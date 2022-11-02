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Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Бортпроводники, пилоты или инженеры, расскажите нам о секретах, о которых пассажиры не знают, путешествуя на вашем самолёте. Пилоты и бортпроводники честно отвечают о путешествиях в воздухе, настроении на борту, а также о том, что происходит в кабине пилота. Внимание: чтение некоторых ответов может заставить дважды задуматься над тем, стоит ли вам лететь.

1. Правда, скрывающаяся за отключением всех электроприборов на борту


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Я – пилот. Отключение электроники на борту совершенно бесполезно.

Мобильные устройства не приведут к крушению самолёта, но они сильно раздражают пилотов. Просто представьте, что вы сидите в вашей кабине экипажа, спускаясь к пункту назначения, и слышите помехи более чем от ста мобильных телефонов одновременно. Из-за этого я несколько раз не мог нормально посадить самолёт».

2. Пилоты спят большую часть времени


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Половина пилотов спит во время полёта, и в трети случаев, просыпаясь, они видят, что их партнёр также спит.

3. Как пилот приближается к посадке


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Когда посадка самолёта осложнена в плохую погоду, это происходит не из-за неловкости пилота и является намеренной. Если взлётно-посадочная полоса покрыта водой, самолёт должен грубо приземлиться, чтобы проткнуть слой воды и избежать скольжения по ней.
Поэтому приземления в дождливую погоду являются ничем иным как контролируемым падением.

4. Пилоты не являются более опытными, если они летают на большом самолёте


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Я – региональный пилот. Возможно, вы купили билет в таких авиакомпаниях как «Delta», «United» или «American», но скорее всего вы полетите с пилотом из другой компании, нанятой более крупной авиалинией для полётов в этой области. Это означает, что у пилотов будет лишь малая доля опыта, обучения и зарплаты, которые присущи пилотам, работающим на основной линии полётов. Кроме того, мне недостаточно платят для того, чтобы я заботился о том, успели ли вы на свою пересадку. Большую часть времени мы летаем медленнее, чем обычно, чтобы заработать больше денег. Мы летаем быстро лишь в том случае, когда управление воздушным движением заставляет нас это делать, или же когда мы летим домой».

5. Вода в уборных очень грязная


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Что бы вы ни делали – не пейте воду в уборной. Плохо уже то, что вам приходится мыть ею руки. Мы очищаем бак с водой через определённые интервалы времени, однако у микробов вырабатывается устойчивость к чистящим средствам.

Осмотрите внешнюю часть самолёта, когда будете в него заходить. Если краска самолёта в плохом состоянии, сам самолёт находится не в лучшем состоянии. Скайдрол (Skydrol) (жидкость для гидравлической системы) является ужасным веществом, способным расщепить всё на своём пути. Поэтому, если краски нет на каких-то частях самолёта, то, скорее всего, в нём была утечка Скайдрола. Утечка жидкости для гидравлической системы на высоте 10 километров никому не нужна. В самолёте невозможно остановиться у дороги и дозаправить резервуар».

6. Правда о перелётах с домашними любимцами


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Я – аэродромный автотопливозаправщик. Я бы хотел донести до всех то, как обращаются в самолёте с вашими питомцами. В то время как ваша авиакомпания предпринимает все возможные меры, чтобы смягчить неприятные ощущения, некоторых вещей избежать очень сложно, например шума на трапе. Я не могу стоять там без защитных наушников, а теперь подумайте каково вашим домашним питомцам, которые сидят там в ожидании того, чтобы их загрузили на самолёт, и подвергаются такому же шуму, что и я. Пожалуйста, люди, подумайте дважды, прежде чем лететь со своими питомцами».

7. Что бортпроводники на самом деле делают после того, как просят пассажиров отключить свои мобильные устройства


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Моя сестра является стюардессой, она говорит, что после того, как она говорит всем выключить все мобильные устройства, она идёт в кабину экипажа, вытаскивает свой телефон и начинает писать смс».

8. В самолёте можно пить только бутилированную воду


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Бывший агент по грузовым перевозкам авиакомпании «Lufthansa»: «НИКОГДА не пейте воду на самолёте, если вы видите, что она не в бутылке. Даже не трогайте её. Дело в том, что люки для очистки отходов из уборных и дозаправки самолёта питьевой водой находятся в 30 сантиметрах друг от друга и иногда обслуживаются одним и тем же человеком. Не всегда, но если вы не на трапе и не наблюдаете за этим процессом, вы никогда об этом не узнаете».

9. Молния и права пилота


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

Мой отец был пилотом в авиакомпании в течение почти 20 лет и, по-видимому, самолёты очень часто подвергаются ударам молний. Кроме того, если пассажир закатывает истерику при входе в самолёт, пилот может запретить ему заходить на борт и может улететь без него.

10. Самолётам очень сложно летать в жаркие дни


Неожиданные признания пилотов и бортпроводников

«Я работал на трапе в Финиксе (Phoenix). В особенно жаркие дни нам приходилось отгружать часть багажа, потому что самолёты не могли взлететь в разреженном воздухе».

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