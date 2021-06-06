Как правильно одеться на собеседование в постсоветской стране, чтобы получить работу

В последнее время всё чаще можно услышать жалобы от молодых людей относительно того, что при блестящем резюме ими был получен от ворот поворот на собеседовании относительно новой работы со звучащим параллельно пространным комментарием относительно стиля одежды. Разумеется, рекрутеры не дадут вам прямого ответа, что с вашим внешним видом не так, так как это часть их профессиональной этики. Давайте же разберёмся, как должен одеваться идеальный претендент на новую должность.
1. Неформалу в постсоветских странах скорее всего откажут, даже если резюме - бомба
У нас это пока не понимают... / Фото: blog.rabota.md
Да, мы можем увидеть в Ютьюбе ролик с кадрами о том, как в Австрии, Норвегии или США сначала по улице идёт девушка с синими волосами и тату-рукавами, затем она заходит в здание, надевает белый халат и шапочку и проводит успешную нейрохирургическую операцию. В постсоветских странах толерантность к любому внешнему виду развивается крайне медленно. Поэтому если вы метите на престижное место, то как минимум должны приобрести обычный цвет волос и снять весь пирсинг (тату можно спрятать под строгой одеждой).
2. Строгий костюм не подойдет для собеседования на очень творческую должность
Вот это я промахнулся... / Фото: freepik.com
На собеседование в банк будет просто идеальным решением прийти при костюме и галстуке, но в рекламном агентстве вы в таком луке можете оказаться самой что ни на есть белой вороной. Вы должны оказаться доморощенным экстрасенсом, считать дух учреждения, в котором желаете работать, и создать там впечатление, что вы являетесь их полным единомышленником. Если вы сильно отличаетесь, то подсознательно побуждаете у рекрутёров желание вам отказать. Если вы представитель творческой профессии (криэйтор рекламы, фотограф, музыкант, дизайнер и т.д.), то подберите кэжуал одежду, подчеркивающую вашу индивидуальность.
3. Если новичок дресс-кода надел специально купленное для собеседования, его тотчас разоблачат рекрутеры
Упс... / Фото: blogspot.com
Если вы собеседуетесь в учреждение, где требуется строжайший дресс-код согласно деловому стилю, но до этого вообще не носили деловой стиль, вы можете очень легко попасться и получить от ворот поворот за считанные минуты, если вы не убрали лишние нитки или забыли о метках, которые нужно снять. Самыми популярными показателями полного дилетанта в деловом стиле считаются зашитые карманы и шлица на пиджаке. Шлицу перехватывают крест-накрест ниткой в цвет, чтобы сохранить форму костюма при перевозке. После покупки нитки нужно снять!!! Следующий классический случай. Брендовые мужские костюмы часто с трудом отличимы друг от друга. Чтобы не доставлять мерчендайзерам магазинов проблем, на видном месте нашивают маленькие ярлычки бренда. Если их не отпороть своевременно, то на собеседовании вы мгновенно спалитесь как полный ноль в вопросах делового стиля.
4. Что угодно, что вам непривычно, выдаст вашу неуверенность в себе и сработает против вас
Как же хочется это снять... / Фото: zen.yandex.ru
Образ для собеседования подобрать правильно - крайне важно, но если вы наденете что-то вам радикально не свойственное, вы себя выдадите внешне, кроме того, это жестко отразится на вашей уверенности в себе. Не выбирайте тесную одежду: в какой-то момент вы обязательно её поправите, что сыграет против вас. Отдайте предпочтение немнущимся тканям: во-первых, это признак всё просчитывающего человека, а во-вторых, это полностью исключит возможность ситуации, в которой вы, взглянув на себя в случайно попавшееся зеркало, окажетесь недовольным собой.
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