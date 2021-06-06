Как правильно одеться на собеседование в постсоветской стране, чтобы получить работу

1. Неформалу в постсоветских странах скорее всего откажут, даже если резюме - бомба

У нас это пока не понимают... / Фото: blog.rabota.md

2. Строгий костюм не подойдет для собеседования на очень творческую должность

Вот это я промахнулся... / Фото: freepik.com

3. Если новичок дресс-кода надел специально купленное для собеседования, его тотчас разоблачат рекрутеры

Упс... / Фото: blogspot.com

4. Что угодно, что вам непривычно, выдаст вашу неуверенность в себе и сработает против вас

Как же хочется это снять... / Фото: zen.yandex.ru