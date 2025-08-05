8 достопримечательностей Индии, где хочется задержаться подольше

Индия – прекрасная страна с удивительной историей, невероятной культурой и живописной природой всегда притягивала к себе внимание. Во все времена путешествующие старались посетить достопримечательности, равных которым нет на нашей планете, так что даже самых искушенных туристов на этой земле ждет масса неожиданных открытий и приключений.
1. Тадж-Махал в Агре
Тадж-Махал – прекрасный архитектурный комплекс, ставший символом целой страны (Агра, Индия). | Фото: wallpapershome.ru.
Если спросить у тех, кто в ближайшее время собирается посетить Индию, куда они планируют отправиться в первую очередь, скорее всего 9 из 10 человек назовут мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который чаще называют дворцом. Это поистине прекраснейшее архитектурное сооружение на планете, к которому ежегодно устремляются миллионы туристов, чтобы своими глазами увидеть то, на что способна любовь.
В очертаниях индийской достопримечательности угадываются персидские и арабские мотивы (Тадж-Махал, Индия). | Фото: wanderdisney.com.
Напомним: Распоряжение о строительстве мавзолея в Агре (столице империи), получившего название Тадж-Махал, отдал падишах империи Великих Моголов, потомок Тамерлана – Шах-Джахан. Огромный дворец-мечеть из белого мрамора, инкрустированного драгоценными камнями, возводился в память о жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах 14 ребенка (!). Позже и сам падишах был похоронен в этом мавзолее. Более 20 тыс. высококлассных специалистов на протяжении 20 лет возводили и украшали фанатической резьбой величественный дворец, который стал визитной карточкой Индии на многие века.
Дизайн интерьера Тадж-Махал – особенное искусство, способное поразить даже самого взыскательного ценителя (Агра, Индия).
Если говорить об архитектуре, то в этом комплексе переплелись сразу несколько стилей (индийский, персидский и арабский) благодаря чему мир может гордиться рукотворным чудом, которое как нельзя лучше подчеркивает величие рода падишаха, да и веры также. Чего только стоит мавзолей высотой 74 метра, такой же высоты минареты, огромный купол и сам мрамор, обладающий уникальной способностью менять цвет в зависимости от освещения. Ранним утром, когда солнечные лучи озаряют гигантский комплекс, мавзолей становится розовым, в полдень – белоснежным, а вот лунная ночь заставляет его покрываться серебром. По этой причине поток туристов не иссякает в любое время дня и ночи, чтобы не пропустить те захватывающие мгновения, когда прекрасный дворец поменяет свой облик.
2. Озеро Дал в Шринагаре (Кашмирская долина)
Озеро Дал – кашмирская Венеция (Индия).
Плавучие деревни и отели на озере Дал – одно из самых удивительных и прекрасных мест для отдыха (Индия).
В Шринагар, летней столице Джамму и Кашмира, есть необычная достопримечательность – это озеро Dal, которое превратило город в индийскую Венецию. Еще на заре первого тысячелетия на его берегах появились экзотические сады и аллеи, но наибольшего расцвета эта местность достигла во времена правления моголов, которые построили здесь плавучие резиденции и сады, разбили прекрасные парки на берегу и островах (Шалимар Баг и Нишат Баг). Начиная с XVII столетия водоем обрел небывалую популярность у путешествующих иностранцев, что поспособствовало зарождению туристической индустрии. С тех пор у озера появилось множество завлекающих названий: «Озеро цветов», «Жемчужина в короне Кашмира» или «Жемчужина Шринагара».
3. Дворец ветров (Hawa Mahal) в Джайпуре
Пятиэтажный дворец Hawa Mahal был построен в форме короны Кришны (Джайпур, Индия). | Фото: wiralfeed.wordpress.com.
953 окна, спрятанных за резными ставнями, украшают фасад гарема, построенного из розового песчаника и инкрустированного белым мрамором (Hawa Mahal, Индия). | Фото: hawa-mahal.com.
Хава-Махал (Hawa Mahal или Дворец ветров) – дворцовое крыло, предназначенное для гарема махараджи Савая Пратапя Сингха, внука основателя Джайпура. Построенный из красного и розового песчаника в форме короны Кришны, Хава-Махал может похвастаться огромным количеством окон (953 окна!), спрятанных за резными экранами, чтобы обитательницы гарема могли наблюдать за жизнью города, оставаясь незамеченными. Благодаря эффектным ставням фасад пятиэтажного дворца выглядит просто потрясающе, при этом впечатляющий декор выполняет еще одну немаловажную функцию – обеспечивает прохладу в жаркие летние дни.
За роскошным лицевым фасадом Hawa Mahal спрятаны открытые балконы, где обитательницы гарема могли наблюдать за городской жизнью с высоты (Джайпур, Индия).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что красивейший фасад, являющийся произведением искусства, резко контрастирует с невзрачной задней стороной строения. Но это компенсируется открытыми балконами, расположенными на двух верхних ярусах центральной части. Также стоит упомянуть, что Hawa Mahal является отражением слияния индуистской раджпутской архитектуры и архитектуры исламских моголов. Индуистский стиль угадывается в оформлении куполообразных навесов, рифленых колонн, изображениях лотоса и цветочных узоров, а исламский стиль проявляется в его филигранной резке, инкрустации и изящных арках.
4. Заводи Кералы (штат Керал)
Заводи Кералы – идеальное место для детокса и полной «перезагрузки» (Индия).
В Индии есть прекраснейшее место, где пресная вода рек и рукотворных каналов, заканчивающих свой путь в Аравийском море, встречается с соленой водой моря. Оно называется Заводи Кералы, которые уже давно превратились в настоящий лабиринт из сети каналов, рек, озер и лагун, протяженностью 900 километров. Более мощные морские течения, пробивающиеся в заводи, за многие столетия образовали острова-барьеры в устьях рек, что позволило людям найти место для жизни и работы не только на берегу, но и среди водного простора.
Можно снять плавучий домик и уединиться на одном из каналов или отправиться на захватывающую экскурсию по соленым озерам и пресноводным рекам (Заводи Кералы, Индия).
В последние годы эти места стали популярными и среди туристов, которые могут снять эллинг в самой отдаленной точке заповедной зоны, колоритный плавучий домик, провести полную «перезарядку» в одном из аюрведических курортов, отправиться в птичий заповедник Кумарак, являющийся одной из основных достопримечательностей штата Керал или посетить один из фестивалей, которые ежегодно устраиваются в Заводи, привлекая путешествующих захватывающими мероприятиями и местной кухней.
5. Древнее поселение Хампи
Древнее поселение Хампи – остатки былого могущества великой Виджаянагарской империи в самом сердце Индии.
Главным символом храма Витхала и достопримечательностью Хампи является большая каменная колесница бога Вишну, которому и посвящен храм (Индия). | Фото: vlade-mir.livejournal.com.
Индия – это страна, где практически каждый клочок земли хранит в себе многовековые артефакты, начиная с древних цивилизаций. Некогда крошечная деревушка Хампи, расположенная рядом со столицей могущественной Виджаянагарской империи, сохранила на своей территории уникальные достопримечательности, относящимися к мировому достоянию, охраняемых ЮНЕСКО. 18 памятников архитектуры, точнее сказать их величественные руины, сохранились на небольшом клочке и это лишь малая толика уникальнейших творений, которые могли существовать в период расцвета Виджаянагара, который превосходил в роскоши и размахе Рим времен процветания Римской Империи.
6. Крепость-дворец Мехрангарх (штат Раджастхан)
Монолитность крепостных стен, роскошь и красота дворцов Мехрангарх, сменяются захватывающими видами окрестностей (Джодхпур, Индия). | Фото: planetofdream.com.
Над древним городом Джодхпур нависла неприступная скала, которая и стала местом строительства крепости-дворца, которое в 1459 году затеял махараджа Рао Джодх. Понадобилось несколько веков, чтобы на скалистом плато появилось монументальное фортификационное сооружение достойное правителей, которые, кстати сказать, жили в неприступном дворце вплоть до середины XX века. За более чем 500-летнюю историю крепостные стены и башни, дворцы и храмы не раз перестраивались, ведь каждый правитель рода старался внести свою лепту в развитие и благоустройство.
В Мехрангархе эффектно сочетается мощь крепости и элегантность роскошных дворцов правителей (Джодхпур, Индия).
В итоге получилась действительно неприступная крепость с монолитными 36-метровой высоты стенами, вырастающими прямо из скалы, при этом их толщина местами достигала рекордных 20 (!) метров. Мощь прекрасно сочеталась с изысканностью дворцовых сооружений, облик которых также претерпевал изменения, превращая палаты в роскошные апартаменты, оформленные по последней моде, а сады дополнялись новыми экземплярами растений, статуями и фонтанами.
7. Дворец озера Пикола в Удайпуре (штат Раджастан)
Озерный дворец – главная достопримечательность Удайпура (Индия).
В XVIII веке на утесе острова Нивас среди вод рукотворного озера Пикола у берегов города Удайпур была возведена летняя королевская резиденция Джаг-Нивас (более известна как Озерный дворец). Роскошная резиденция площадью около 16 тыс. кв. метров была построена из редчайшего и красивейшего в мире белого мрамора, который добывают в горах Удайпура. Он также способен менять цвет в зависимости от времени суток, а если к этому прибавить его отражение в воде, где он запросто может посоперничать с небосводом и вечернюю подсветку, то сказать, что туристы, впервые увидевшие дворец, пребывают в немом шоке – ничего не сказать.
Королевский дворец озера Пикола превратили в роскошный отель, побывать в котором мечтает чуть ли не каждый турист и житель Индии (Джаг-Нивас, Удайпур).
Кстати сказать, в наше время королевская резиденция Джаг-Нивас может приютить всех желающих, ведь в ней (после грандиозной реставрации) открылся пятизвездочный отель, так что по залам и апартаментам, которые еще помнят монархов, запросто гуляют постояльцы и те, кто решил посетить музей. Трон Шах-Джахана, высеченный из монолитного камня, коллекции шедевров изобразительного и прикладного искусства, уникальнейшие образцы окрашенных стеклянных изделий, антикварная мебель и предметы быта – все это, далеко не полный список достопримечательностей резиденции махараджей, где еще сохранились прекрасные фонтаны, бассейны, парки и мечеть Святого Капурия Бабы.
8. Город Куч Бехар в Западной Бенгалии
Великолепный дворец Раджбари – это шедевр архитектуры, построенный в стиле ренессанс (Куч Бехар, Индия).
Куч Бехар – это прекрасный город, который европейцы предпочитают посещать в осенне-зимний период, чтобы получить удовольствие, путешествуя по живописным теплым местам, где сохранились уникальные памятники архитектуры. Город, расположенный в Западной Бенгалии, является скрытой жемчужиной всего региона. Тем, кто предпочитает спокойный отдых в окружении исторических достопримечательностей и ошеломительной красоты природного ландшафта могут запросто провести несколько дней именно здесь.
Белоснежный индуистский храм Мадан Мохан Бари – главная святыня города Куч Бехар (Индия). | Фото: travel.siliconindia.com.
Не мене впечатляет индуистский храм Мадан Мохан Бари, возведенный в 1880-х годах в честь богини Кали, в котором можно увидеть статуи трех ее воплощений – Ма Кали, Ма Тара и Ма Бхавани. Бывалые туристы стараются попасть в город во время мероприятий, организуемых в дни самых значимых для региона праздников. Вот тогда-то удается увидеть все культурные традиции и отведать самые вкусные национальные блюда.
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