8 достопримечательностей Индии, где хочется задержаться подольше

1. Тадж-Махал в Агре

Тадж-Махал – прекрасный архитектурный комплекс, ставший символом целой страны (Агра, Индия). | Фото: wallpapershome.ru.

В очертаниях индийской достопримечательности угадываются персидские и арабские мотивы (Тадж-Махал, Индия). | Фото: wanderdisney.com.

Дизайн интерьера Тадж-Махал – особенное искусство, способное поразить даже самого взыскательного ценителя (Агра, Индия).

2. Озеро Дал в Шринагаре (Кашмирская долина)

Озеро Дал – кашмирская Венеция (Индия).

Плавучие деревни и отели на озере Дал – одно из самых удивительных и прекрасных мест для отдыха (Индия).

3. Дворец ветров (Hawa Mahal) в Джайпуре

Пятиэтажный дворец Hawa Mahal был построен в форме короны Кришны (Джайпур, Индия). | Фото: wiralfeed.wordpress.com.

953 окна, спрятанных за резными ставнями, украшают фасад гарема, построенного из розового песчаника и инкрустированного белым мрамором (Hawa Mahal, Индия). | Фото: hawa-mahal.com.

За роскошным лицевым фасадом Hawa Mahal спрятаны открытые балконы, где обитательницы гарема могли наблюдать за городской жизнью с высоты (Джайпур, Индия).

4. Заводи Кералы (штат Керал)

Заводи Кералы – идеальное место для детокса и полной «перезагрузки» (Индия).

Можно снять плавучий домик и уединиться на одном из каналов или отправиться на захватывающую экскурсию по соленым озерам и пресноводным рекам (Заводи Кералы, Индия).

5. Древнее поселение Хампи

Древнее поселение Хампи – остатки былого могущества великой Виджаянагарской империи в самом сердце Индии.

Главным символом храма Витхала и достопримечательностью Хампи является большая каменная колесница бога Вишну, которому и посвящен храм (Индия). | Фото: vlade-mir.livejournal.com.

6. Крепость-дворец Мехрангарх (штат Раджастхан)

Монолитность крепостных стен, роскошь и красота дворцов Мехрангарх, сменяются захватывающими видами окрестностей (Джодхпур, Индия). | Фото: planetofdream.com.

В Мехрангархе эффектно сочетается мощь крепости и элегантность роскошных дворцов правителей (Джодхпур, Индия).

7. Дворец озера Пикола в Удайпуре (штат Раджастан)

Озерный дворец – главная достопримечательность Удайпура (Индия).

Королевский дворец озера Пикола превратили в роскошный отель, побывать в котором мечтает чуть ли не каждый турист и житель Индии (Джаг-Нивас, Удайпур).

8. Город Куч Бехар в Западной Бенгалии

Великолепный дворец Раджбари – это шедевр архитектуры, построенный в стиле ренессанс (Куч Бехар, Индия).

Белоснежный индуистский храм Мадан Мохан Бари – главная святыня города Куч Бехар (Индия). | Фото: travel.siliconindia.com.