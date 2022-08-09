Пентас, растение также известное как Египетская Звезда, очаровывает своей красотой. Маленькие цветочки, напоминающие звездочки, распускаются в конце октября, когда другие культуры уже отцвели.
Именно поэтому пентас должен быть в каждом саду. Довольно требовательное растение можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках. Соблюдая все правила ухода за пентасом, садоводам удастся вырастить потрясающей красоты цветок, который станет настоящим украшением ландшафтного дизайна.
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Дивный цветок для осеннего сада
Пентас, растение также известное как Египетская Звезда, очаровывает своей красотой. Маленькие цветочки, напоминающие звездочки, распускаются в конце октября, когда другие культуры уже отцвели.
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