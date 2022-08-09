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Дивный цветок для осеннего сада

Пентас, растение также известное как Египетская Звезда, очаровывает своей красотой. Маленькие цветочки, напоминающие звездочки, распускаются в конце октября, когда другие культуры уже отцвели.
Именно поэтому пентас должен быть в каждом саду. Довольно требовательное растение можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках. Соблюдая все правила ухода за пентасом, садоводам удастся вырастить потрясающей красоты цветок, который станет настоящим украшением ландшафтного дизайна.

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада



Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада



Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада

Дивный цветок для осеннего сада
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цветокПентас
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