Как питались рыцари-тамплиеры, чтобы иметь силы для боя и доживать до старости

1. Историческая справка

Орден тамплиеров находился на пике своей популярности в Европе почти две сотни лет

Рыцари-тамплиеры жили достаточно скромно, они принимали обеты послушания, целомудрия и бедности

О продолжительности жизни тамплиеров свидетельствуют многие исторические факты, описанные в ряде достоверных источников

2. Правила поведения во время приема пищи

Составленный богословом Франции Бенедиктом Клервоским список правил структурировал жизнь храмовников

Правила были не только в еде, но и в способе жизни, поведении в целом

Тамплиеры были обязаны защищать церковь, вдов и сирот

Тамплиеры должны были находиться за столом со своими братьями, но обязательно молча

3. Детальная диета рыцарей-тамплиеров

Тамплиерам разрешалось есть мясо трижды в неделю

Три дня в неделю рыцари употребляли в пищу рагу, супы, каши, фрукты и кисломолочные продукты

Тамплиерам разрешали пить не только воду, но и вино, молоко и даже пиво

перед приемом пищи нужно всегда мыть руки;







перед приемом пищи нужно всегда мыть руки;











люди, трудившиеся физически на воздухе (то есть работали руками), от приготовления пищи и ее подачи освобождались.



Соблюдение элементарных правил гигиены, диеты минимизировали риск возникновения серьезных заболеваний у тамплиеров и обеспечивали максимальную эффективность в бою