Как питались рыцари-тамплиеры, чтобы иметь силы для боя и доживать до старости

В тринадцатом веке в Англии и других европейских странах мужчины, не важно солдаты или зажиточные земледельцы, в среднем доживали до 31 года. В основном они погибали из-за многочисленных войн, эпидемий, отсутствия полноценного питания, нормальной гигиены и медицины. 40 лет – это уже был почтенный возраст., и это был бы не предел. Ведь умирали они в большинстве своем во время сражения, а никак не от различных заболеваний. В чем же заключается секрет их долгожительства?
1. Историческая справка
Орден тамплиеров находился на пике своей популярности в Европе почти две сотни лет / Фото: youtube.com
Орден тамплиеров находился на пике своей популярности в Европе почти две сотни лет. К концу тринадцатого столетия в него входило пятнадцать тысяч рыцарей-храмовников. Прежде всего в нем служили лучшие из лучших воины, а значит их еда должна была быть самой качественной. Но при этом все они обязаны были служить церкви, строго соблюдая главные правила.
Рыцари-тамплиеры жили достаточно скромно, они принимали обеты послушания, целомудрия и бедности / Фото: Кинопоиск
Как бы там ни было, рыцари этого ордена жили достаточно скромно. Они принимали обеты послушания, целомудрия и бедности. Они не имели права быть владельцами дорогостоящего имущества, брать материальную выгоду от бедных слоев населения. Даже женщинам в глаза смотреть им не разрешалось. И тут парадокс. Финансовые возможности ордена были огромны, даже если сравнить с рядом стран Европы – он был сказочно богатым.
О продолжительности жизни тамплиеров свидетельствуют многие исторические факты, описанные в ряде достоверных источников / Фото: pinterest.ru
О продолжительности жизни тамплиеров свидетельствуют многие исторические факты, описанные в ряде достоверных источников. И если в те времена обычные люди удивлялись этому, то сейчас уже доказано, что именно правильно подобранная диета позволяла тамплиерам добиться столь потрясающего результата в плане прекрасного здоровья и долголетия.
2. Правила поведения во время приема пищи
Составленный богословом Франции Бенедиктом Клервоским список правил структурировал жизнь храмовников / Фото: portugalia-tour.com
Где-то в начале двенадцатого столетия Б. Клервоский, один из богословов Франции, оказал ордену помощь в составлении очень большого списка правил, структурирующих ежедневную жизнь храмовников. Основан он был на учениях Бенедикта и Августина. Закончилось создание перечня лишь в 1129 г. Но сами рыцари уже несколько лет до этого существовали и сами создали ряд своих обычаев и традиций. Как правило, в разных европейских странах диета была не одинакова, как и употребляемые в пищу продукты, но существовали общие правила.
Правила были не только в еде, но и в способе жизни, поведении в целом / Фото: teleguide.info
Тамплиеры были обязаны защищать церковь, вдов и сирот / Фото: airdate.cc
Кстати, правила были не только в еде, но и в способе жизни, поведении в целом. Так тамплиеры были обязаны защищать церковь, вдов и сирот. Были и определенные требования к тому, что ели рыцари, как и даже с кем.
Тамплиеры должны были находиться за столом со своими братьями, но обязательно молча / Фото: hospital-int.net
Тамплиеры должны были находиться за столом со своими братьями, но обязательно молча. Если же требовалось попросить, например, соль, рыцарь обязан был изложить свою просьбу соседу по столу очень тихо. После трапезы рыцари сидели тоже тихо – они молча выражали благодарность Богу. То, что оставалось от трапезы, всегда раздавали бедным. Не начатый хлеб оставляли для следующего приема пищи.
3. Детальная диета рыцарей-тамплиеров
Тамплиерам разрешалось есть мясо трижды в неделю / Фото: ne-kurim.ru
При составлении рыцарской диеты учитывалось абсолютно все: церковные правила, активная военная жизнь, ношение очень тяжелого обмундирования (брони), необходимость быть лучшими среди воинов. Тамплиерам разрешалось есть мясо трижды в неделю. В воскресенье отдельным рыцарям, в основном тем, у кого было звание высокое, позволялось на обед и ужин употреблять жареное мясо. Предположительно, употребляли они в основном птицу, говядину, бекон и ветчину с солью. Порции, по всей видимости были внушительными, так как им еще нужно было поделиться с бедными. В восточных регионах рыцари употребляли свинину гораздо реже, в связи с арабскими верованиями, поэтому заменяли ее бараниной или птицей.
Три дня в неделю рыцари употребляли в пищу рагу, супы, каши, фрукты и кисломолочные продукты / Фото: herbeauty.co
В понедельник, среду, а также субботу диета полагалась легкая – исключительно блюда из овощей с хлебом два-три раза в день. Правда, к овощам добавляли сыр, молоко и сырые, обязательно свежие яйца. Могли употребить рыцари и овсяную или бобовую кашу, овощное рагу. Эти продукты содержат большое количество клетчатки. В восточных регионах в каши добавлялись дорогостоящие специи, например, корица, тмин, соусы. В европейских частях мира они доступны тамплиерам не были. В прецепториях, в садах рыцари сами выращивали овощи и фрукты. В Европе старались вырастить инжир, оливки, миндаль, гранат. Нередко им передавались эти продукты братьями с востока в подарок.
По пятницам рыцари всегда соблюдали пост. Им нельзя было есть не только мясо, но и другие животные продукты, такие как яйца и молоко. А вот рыба церковью не запрещалась. Поэтому они заранее ее засаливали, чтобы трапеза получилась сытной. Принимать основную еду и даже мясо птицы церковь разрешала лишь получившим в боях травмы и худым, слабым рыцарям, которые восстанавливались после них. Таким образом ускорялся процесс реабилитации и возвращения в форму.
Тамплиерам разрешали пить не только воду, но и вино, молоко и даже пиво / Фото: val9670.livejournal.com
В остальное время рыцари пили не только воду и молоко, но и вино, зачастую приправленное анисом, медом, корицей, правда в ограниченных количествах. В ряде орденов пили и пиво.
Среди других важных правил были:
-
- перед приемом пищи нужно всегда мыть руки;
- люди, трудившиеся физически на воздухе (то есть работали руками), от приготовления пищи и ее подачи освобождались.
Соблюдение элементарных правил гигиены, диеты минимизировали риск возникновения серьезных заболеваний у тамплиеров и обеспечивали максимальную эффективность в бою / Фото: wallpaperup.com
Соблюдение элементарных правил гигиены предотвращало развитие многих заболеваний, а полученные от арабов медицинские знания помогали с ними бороться в случае необходимости.
