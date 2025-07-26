Элегантнейшее и суперкрасивое ню от Дмитрия Чапалы

На снимках Дмитрия Чапалы женское тело — нечто почти метафизическое. Легкий сюрреализм в его работах заставляет мечтать — мечтать о женщинах. При этом фотограф остается в рамках хорошего вкуса, не демонстрируя ничего вульгарно.
Иногда это спокойные кадры, иногда экспрессивные и яркие — все это есть результат суперпрофессиональной работы.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии