Элегантнейшее и суперкрасивое ню от Дмитрия Чапалы

На снимках Дмитрия Чапалы женское тело — нечто почти метафизическое. Легкий сюрреализм в его работах заставляет мечтать — мечтать о женщинах. При этом фотограф остается в рамках хорошего вкуса, не демонстрируя ничего вульгарно.



Иногда это спокойные кадры, иногда экспрессивные и яркие — все это есть результат суперпрофессиональной работы.

Женское тело в работах Чапалы показывает открытость души. Это абсолютная эстетика ню!Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)