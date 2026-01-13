С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Некоторые продукты буквально кричат из вашего холодильника: «Эй, друг, мне уже давно пора на свалку!» — что очень мило с их стороны. Появился налет на куске сыра? Лучше не рисковать. Заветренное мясо? Тем более. С этими продуктами все просто, но есть и другая категория — та, что у особенно запасливых хозяев может храниться просто годами.

Кроме того, нельзя забывать и о предприимчивых производителях, некоторые из которых способны прибавить лишний месяц к реальному сроку годности своей продукции. К сожалению, очень многие люди даже не пытаются узнавать, как долго можно употреблять еду без вреда для собственного здоровья — что, согласитесь, несколько странно. А ведь такая информация становится особенно актуальна именно сейчас, когда каждый второй начинает задумываться о создании небольшого запаса пищи на тяжелые времена, а каждый третий уже занялся делом. Сохраните список себе на будущее: эти данные вполне могут спасти вас от весьма неприятного сюжета.

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Пиво


Закрытая упаковка: 4 месяца
Открытая упаковка: вы серьезно?

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Шоколад


Закрытая упаковка: 1 год
Открытая упаковка: 6 месяцев

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сладкие газированные напитки


Закрытая упаковка: 3 месяца
Открытая упаковка: 3 месяца, но пить выдохшийся продукт невозможно

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Замороженные готовые обеды


Закрытая упаковка: 1 год
Открытая упаковка: 2-3 недели

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Соки, вне зависимости от тары


Закрытая упаковка: 8 месяцев
Открытая упаковка: 7 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Майонез


Закрытая упаковка: вечно
Открытая упаковка: 2 месяца, после этого срока продукт теряет товарный вид, но все еще годен к употреблению.

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Белый рис


Закрытая упаковка: 2 года
Открытая упаковка: 2 года

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Чай в пакетиках


Закрытая упаковка: 2 года
Открытая упаковка: 2 года

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Вино


Закрытая упаковка: 3 года (речь идет о среднем ценовом сегменте, старинное вино выдерживается столетиями).

Открытая упаковка: 1 неделя в холодильнике, со специальной затычкой в горлышке.

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Пастеризованное молоко


Закрытая упаковка: 1 неделя
Открытая упаковка: 3-5 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Куриные яйца


В холодильнике: 3-5 недель
Комнатная температура: 2 недели

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сырая говядина и свинина


В холодильнике: 3-5 дней
В морозилке: 6 месяцев

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сырое мясо птицы


В холодильнике: 1-2 дня
В морозилке: до 9 месяцев

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сырая семга


В холодильнике: 1-2 дня
В морозилке: до 3 месяцев

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Томатный кетчуп


Комнатная температура: 12 месяцев
В холодильнике: 6 месяцев

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Копченые продукты


Комнатная температура: 2 недели
В холодильнике: 12 недель

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сыр


Комнатная температура: 2 недели
В холодильнике: 3-4 месяца

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Рыбные консервы


Закрытая упаковка: до 9 месяцев
Открытая упаковка: 6 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Мясные консервы


Закрытая упаковка: до 36 месяцев
Открытая упаковка: 5-8 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Кондитерские изделия


Закрытая упаковка: до 10 месяцев
Открытая упаковка: до месяца

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Сметана


Закрытая упаковка: до 2-х недель
Открытая упаковка: 7 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Йогурт


Закрытая упаковка: до 2-х недель
Открытая упаковка: 7 дней

Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Мед


Можно есть вечно

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх