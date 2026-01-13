Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Некоторые продукты буквально кричат из вашего холодильника: «Эй, друг, мне уже давно пора на свалку!» — что очень мило с их стороны. Появился налет на куске сыра? Лучше не рисковать. Заветренное мясо? Тем более. С этими продуктами все просто, но есть и другая категория — та, что у особенно запасливых хозяев может храниться просто годами.
Пиво
Закрытая упаковка: 4 месяца
Открытая упаковка: вы серьезно?
Шоколад
Закрытая упаковка: 1 год
Открытая упаковка: 6 месяцев
Сладкие газированные напитки
Закрытая упаковка: 3 месяца
Открытая упаковка: 3 месяца, но пить выдохшийся продукт невозможно
Замороженные готовые обеды
Закрытая упаковка: 1 год
Открытая упаковка: 2-3 недели
Соки, вне зависимости от тары
Закрытая упаковка: 8 месяцев
Открытая упаковка: 7 дней
Майонез
Закрытая упаковка: вечно
Открытая упаковка: 2 месяца, после этого срока продукт теряет товарный вид, но все еще годен к употреблению.
Белый рис
Закрытая упаковка: 2 года
Открытая упаковка: 2 года
Чай в пакетиках
Закрытая упаковка: 2 года
Открытая упаковка: 2 года
Вино
Закрытая упаковка: 3 года (речь идет о среднем ценовом сегменте, старинное вино выдерживается столетиями).
Открытая упаковка: 1 неделя в холодильнике, со специальной затычкой в горлышке.
Пастеризованное молоко
Закрытая упаковка: 1 неделя
Открытая упаковка: 3-5 дней
Куриные яйца
В холодильнике: 3-5 недель
Комнатная температура: 2 недели
Сырая говядина и свинина
В холодильнике: 3-5 дней
В морозилке: 6 месяцев
Сырое мясо птицы
В холодильнике: 1-2 дня
В морозилке: до 9 месяцев
Сырая семга
В холодильнике: 1-2 дня
В морозилке: до 3 месяцев
Томатный кетчуп
Комнатная температура: 12 месяцев
В холодильнике: 6 месяцев
Копченые продукты
Комнатная температура: 2 недели
В холодильнике: 12 недель
Сыр
Комнатная температура: 2 недели
В холодильнике: 3-4 месяца
Рыбные консервы
Закрытая упаковка: до 9 месяцев
Открытая упаковка: 6 дней
Мясные консервы
Закрытая упаковка: до 36 месяцев
Открытая упаковка: 5-8 дней
Кондитерские изделия
Закрытая упаковка: до 10 месяцев
Открытая упаковка: до месяца
Сметана
Закрытая упаковка: до 2-х недель
Открытая упаковка: 7 дней
Йогурт
Закрытая упаковка: до 2-х недель
Открытая упаковка: 7 дней
Мед
Можно есть вечно
