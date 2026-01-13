Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Некоторые продукты буквально кричат из вашего холодильника: «Эй, друг, мне уже давно пора на свалку!» — что очень мило с их стороны. Появился налет на куске сыра? Лучше не рисковать. Заветренное мясо? Тем более. С этими продуктами все просто, но есть и другая категория — та, что у особенно запасливых хозяев может храниться просто годами.

Пиво

Шоколад

Сладкие газированные напитки

Замороженные готовые обеды

Соки, вне зависимости от тары

Майонез

Белый рис

Чай в пакетиках

Вино

Пастеризованное молоко

Куриные яйца

Сырая говядина и свинина

Сырое мясо птицы

Сырая семга

Томатный кетчуп

Копченые продукты

Сыр

Рыбные консервы

Мясные консервы

Кондитерские изделия

Сметана

Йогурт

Мед