20 фраз, которые мы должны произносить про себя чаще

Иногда в жизни случаются непростые ситуации, когда нам крайне важно не падать духом и находить в себе силы идти вперед.

Мы нашли для вас 20 мотивирующих предложений, способных помочь в преодолении самых разных препятствий.

Я не могу контролировать все, что со мной происходит. Я могу держать под контролем только то, как я реагирую на происходящее. Моя сила кроется в моей реакции.

Я не буду слишком много думать о том, что могло или должно было случиться. Вместо этого я буду ценить то, что имею сегодня.


Я должен принять то, что происходит в моей жизни, самое главное — я прикладываю все усилия.

Лучше совершать ошибки, чем притворяться совершенством.

Я никогда не буду настолько хорош, каким, по мнению окружающих, я бываю после одержанных побед, и никогда не буду настолько плох, каким, на мой взгляд, я бываю после поражений.

Я постараюсь обращать меньше внимания на внешние трудности, но больше — на свои собственные мысли. Я буду мыслить позитивно.

Испытание становится проблемой только в том случае, если я пасую перед ним.

Чем быстрее я оправлюсь от неудач, тем быстрее я достигну того, к чему стремлюсь.

Я не буду прятаться от собственных страхов. Я знаю, что они существуют не для того, чтобы напугать меня. Они лишь говорят о том, что в моей жизни есть что-то действительно важное, ради чего их стоит преодолеть.

Существует огромная разница между утомлением и приятной усталостью. Жизнь слишком коротка. Я не буду тратить ее на то, что мне совершенно неинтересно.

Если у меня не будет времени на то, что действительно важно, я перестану заниматься тем, что не имеет для меня большого значения.

Я не могу создать репутацию и сколотить состояние на том, что я планирую сделать однажды.

Будущее может отличаться от настоящего, и я в состоянии изменить его прямо сейчас.


Счастье придет ко мне, когда оно будет исходить от меня.

Опережать — необходимо, но я никогда не опережу кого-либо (включая самого себя), желая расквитаться с ним.

Я постараюсь стать лучше, а не думать, что я лучше.

Я буду слишком занят работой на своем газоне, чтобы обращать внимание на то, что ваш — зеленее.

Я буду есть то, что я люблю. Двигаться так, как я люблю. Говорить о том, что я люблю. Жить так, как я люблю. Сегодня.

Следующая остановка в правильном направлении не должна быть длительной.

Я должен праздновать все небольшие победы на протяжении всего пути. В конечном счете именно они делают нашу жизнь интересной и захватывающей.

источник

