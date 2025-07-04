Зачем барабанщиков на концертах закрывают стеклом

При посещении концертов многие замечают необычное явление: барабанщиков, играющих на сцене, закрывают специальным «стеклом». Появилось это ноу-хау относительно недавно. Но для чего? Это делается отнюдь не для защиты барабанщика от слишком влюбчивых или недовольных фанатов и даже не для того, чтобы он не попал по музыкантам или зрителям случайно отлетевшими барабанными палочками.
Первоначально да, стекло использовалось в качестве защитного элемента для барабанов, чтобы минимизировать возможные повреждения от летящих в сторону палочек или других металлических предметов. Ведь во время интенсивной игры барабанщик может случайно уронить палочку, которая могла бы попасть в публику или повредить другие музыкальные инструменты.
Барабаны это опасно /Фото:cafe5hlebov.ru
Однако, основная причина заключается в том, чтобы использовать стекло для контроля уровня звука и его распространение в зале. Закрытые стеклом барабаны ограничивают затухание и разнос звука, что помогает сохранить более точное и рельефное звучание инструмента. Это особенно важно на больших концертах и громких выступлениях, где создание баланса между всеми инструментами является неотъемлемой частью качественного звучания.
Практически в каждой композиции ударные инструменты (в первую очередь барабан) - ключевые элементы в формировании музыкальной структуры, состоящей из множества треков, звуков и инструментов. Если исключить ударные из любимых музыкальных композиций, то слушатель, возможно, перестанет их с удовольствием слушать. Вся гипнотическая ритмичность исчезнет, и останутся только лишенные красочности мелодии.
Но это важный инструмент /Фото:rockstarschool.ru
Барабаны являются основным инструментом в оркестре или ансамбле, они держат ритм, делают музыку интересной, разнообразной и запоминающейся. К тому же именно позиция барабанщика считается самой сложной в коллективе и оплачивается выше остальных.
Некоторые люди, не имеющие прямого отношения к этому процессу, а также многие музыканты, высказывают насмешливые и юмористические замечания насчёт того, что барабанщиков начали закрывать таким прозрачным «щитом». Они утверждают, что он нужен барабанщику исключительно, чтобы не потерять палочки во время игры, чтобы барабанный ритм не развалился. Также появляются версии, что это делается, чтобы избежать попадания в ударника помидорами и гнилыми яйцами в случае, если он не очень хорошо справляется со своими обязанностями.
Важная вещь - барабанный экран /Фото:ebay.com
Когда зритель слушает записанный звук, это отдельно обработанный продукт для каждого трека (в большинстве случаев). В целом на записи все инструменты, голос солиста и даже бэк-вокал, записываются отдельно и имеют разные дорожки звука, а уже после собираются в единую композицию. Если бы этого не делали все шумы, по-разному настроенные и с разным уровнем звука инструменты и голос просто перебивали бы друг друга. Это тщательная работа с частотами и панорамой каждого инструмента. Таким образом, достигается идеальная очистка от шума, исходящего от инструмента по отношению к другим. Работа происходит на этапе микширования и осуществляется непосредственно в студии. Однако, когда речь идет о звучании на концертах, возникает гораздо больше проблем, которые создает именно ударник со своим мощным битом.
Звукозаписывающая студия /Фото:burobiz.ru
Но как же тогда быть на самих концертах? Для этого и придумали барабанные экраны.
Музыкальная индустрия совершенствуется с каждым днём и то, что раньше артисты не использовали наушник в ухе схожих целей (слышать в большом зале собственную музыку) то звук на современных огромных стадионах был бы некачественный. Наушники помогают заблокировать или снизить любые нежелательные звуки, такие как шум из аудитории или дополнительные музыкальные инструменты, которые могут отвлекать во время выступления. Этот процесс известен как система персонального звукового мониторинга или на английском - in-ear monitor.
Наушник нужен для схожих целей /Фото:media-digital.ru
Звук в зрительном зале можно направить в какую-то определённую, одну, строну - то есть на зрителей. Таким образом вся звуковая волна уходит со сцены в зал и сами музыканты могут просто не слышать самих же себя. Для комфортного и чистого исполнения и игры на музыкальных инструментах и придумали наушники.
Однако, есть и противники этих нововведений. Ларс Ульрих - ударник группы Металика, не использует экраны. И вот здесь на помощь приходят так называемые «драмшалды» - круглы вертикально стоящие тарелки. Они нужны не для того, чтобы защитить музыкантов от помидоров, а чтобы защитить слушателей и других музыкантов от отлетающих палочек или деталей барабанной установки. Такие панели особенно важны для небольших клубных пространств, где музыку просто нельзя разобрать из-за неудовлетворительной акустической подготовки помещения. И да, они изготовлены не из стекла, а из различных полимерных материалов, таких как акрил, поликарбонат и другие. Они помогают не только снизить громкость звуков ударных, но и предотвратить утечку их в соседние микрофоны, что значительно снижает уровень шума.
Ларс Ульрих /Фото:flectone.ru
Барабанные экраны, как правило, называют барабанными щитами. Это большие панели из стекла (чаще всего из оргстекла или акрила), которые обычно облицованы звукоизоляционным материалом. Изготавливаются из прозрачного листового материала толщиной 0,22 дюйма (5,6 мм). Однако для более сложных условий использования и концертных туров существует более дорогой вариант акрила, который обладает устойчивостью к царапинам или стойкостью к износу.
В основном барабанные щиты используются в случаях, когда на сцене установлена сложная звуковая система. Если в звуковой системе задействовано несколько микрофонов, чтобы избежать проникновения звука от барабанов через систему, барабанный щит блокирует его. В случае, если на сцене мало микрофонов или между инструментами достаточно пространства, использование барабанного щита, как правило, уже не требуется.
Чистота звука очень важна /Фото:sneg.top
Плюсы барабанного щита очевидны - это отличное оборудование. Однако у них есть несколько минусов. В зависимости от размера экрана барабана, внутри него часто становится очень жарко. Ударнику придется установить туда вентилятор, иначе он будет непрерывно потеть на протяжении всего выступления. Барабанные щиты также заставляют барабанщиков чувствовать себя оторванными от остальной группы. Несмотря на то, что зритель может видеть их через стеклянные панели, с ними трудно общаться. Во время концерта для создания и поддержания настроения не только зрителям, но и себе, это может стать проблемой.
Ещё один из основных недостатков барабанных щитов - их высокая цена. Большинство моделей стоят от тысячи до двух тысяч долларов. Многие барабанщики предпочли бы потратить эти деньги на покупку новой ударной установки.
Драмшилды /Фото:mavink.com
Также для максимального поглощения и рассеивания звука рекомендуется использовать дополнительные звукопоглощающие материалы, так что одних щитов недостаточно. Акустическая пена, тяжелые шторы, акустические панели или перегородки являются хорошими вариантами для достижения этой цели. Это также может быть особенно полезно в случае использования барабанного грохота в студиях или пространствах, где необходимо контролировать и управлять шумом.
Несмотря на некоторые недовольства закрытые стеклом барабанные установки придают своим выступлениям особую изюминку. Когда стекло находится под воздействием света или специальных источников освещения, оно создает эффект светомузыкального шоу. Благодаря этому, выступление барабанщика становится не только музыкальным, но и визуальным театром, который захватывает воображение и эмоции зрителей.
Получается красивый цвет /Фото:dzen.ru
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