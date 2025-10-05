Интересные факты о Голливуде

Сегодня речь пойдет о стране, которой не найдешь ни на одной карте мира. Голливуд — фабрика грез, которая оказала максимальное влияние на культуру человечества за последние сто лет. Самый знаменитый район Лос-Анджелеса, где расположено большое количество киностудий, и, конечно же, здесь живут самые знаменитые актеры кино.

Это удивительный мир со своей историей и интересными тайнами, о десятке из которых мы поведаем вам в этом выпуске. 1. Знаменитые сегодня на весь мир огромные белые буквы появились на южном склоне горы Маунт-Ли 13 июля 1923 года. Но в то время надпись гласила HOLLYWOODLAND и была не памятным знаком, а обычной рекламой новых жилых домов в одном из кварталов Лос-Анджелеса. Высота каждой буквы была 9 м, а ширина — 15 м. Вначале планировалось, что рекламная надпись простоит около полутора лет, а потом будет демонтирована. Но за это время надпись успела приобрести такую известность, что ее решили оставить. В 1949-м надпись отреставрировали и убрали слово LAND. К 1978 году надпись пришла в настолько плачевное состояние, что ее полностью заменили, и теперь высота букв составляет 14 м, а длина всей надписи достигает 110 м.2. В сентябре 1932 года британская актриса Пег Энтуисл покончила с собой, спрыгнув с буквы «Н». Накануне Пег узнала о том, что ее очередная роль была сильно сокращена. В то время в стране свирепствовала Великая депрессия, и подобная новость для актрисы означала практически полную нищету 3. Во время Второй мировой войны, чтобы не тратить драгоценный металл, статуэтки «Оскар» делали из гипса.После войны « Оскары » опять стали делать из сплава под названием британий и покрывать позолотой. 4. В 1978 году время привело знаменитую надпись в очень жалкое состояние. Теперь вместо «HOLLYWOOD» она выглядела как «HuLLYWO D». Надпись было решено как следует отреставрировать, и основатель журнала «Плейбой» Хью Хефнер провел аукцион букв. В результате каждая буква получила своего собственного спонсора.5. Первые восемь звезд на «Аллее славы» появились одновременно 8 февраля 1960 года. Одну из них — звезду Джоан Вудвард — многие считают самой первой из всех.6. Эмблемы внутри каждой звезды символизируют ту категорию, в которой она была вручена. Всего их пять: вклад в развитие киноиндустрии (эмблема — кинокамера), вклад в развитие телевидения (телевизор), вклад в развитие звукозаписи и музыки (старинный фонограф), вклад в развитие радио (радиомикрофон), вклад в развитие театра (маски комедия-трагедия). Есть на «Аллее славы» и две особенные «звезды», которые выполнены в форме Луны. Одной из них был отмечен полет «Аполлона-11» на Луну, а другая установлена в честь самой посадки на Луну. Звезды на «Аллее славы» получали не только люди, но и мультипликационные персонажи, например Микки Маус.7. Джин Отри является обладателем своеобразного рекорда — на его звезде присутствуют все пять эмблем. 8. 9 ноября 2001 года в Лос-Анджелесе открылся знаменитый театр «Долби», который также известен как «Кодак». Этот театр стал постоянным местом проведения церемонии вручения премии «Оскар». Зрительный зал театра вмещает почти 3400 человек, а его сцена является одной из самых больших в США.9. В самом Голливуде кино можно увидеть не только в кинотеатрах. Его показывают на огромных экранах, специальных стендах и даже на кладбищах. Так, с 2002 года в рамках летнего кинофорума Cinespia по ночам фильмы демонстрируются на «звездном» кладбище Hollywood Forever Cemetery. Изображение проецируется прямо на стену мавзолея Рудольфо Валентино — одного из самых знаменитых актеров эпохи немого кино.10. Автором термина «голливудская улыбка» является стоматолог Чарльз Пинкус. В тридцатые годы прошлого века он изобрел так называемые виниры — специальные пластинки, которые надеваются на зубы с целью улучшения их внешнего вида, а также для защиты. В то время фарфоровые виниры крепились к зубам при помощи специального адгезивного порошка и могли держаться совсем недолго. Но среди актеров изобретение было настолько популярным, что Пинкус даже получил прозвище «звездный стоматолог». Он делал ослепительные улыбки таким знаменитостям, как Джуди Гарлэнд, Ширли Темпл, Элизабет Тейлор, Барбара Стенвик, Фред Астер и другие.