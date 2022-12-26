Как американский скульптор-самоучка 25 лет в одиночку создал таинственные пещерные дворцы

Практически у каждого человека есть своё уникальное хобби, которое делает его не похожим на остальных людей. У американца Ра Полетта оно просто - невероятное. В результате титанических трудов этого одаренного человека среди засушливых пейзажей Нью-Мексико образовались целые комплексы сводчатых залов, напоминающие таинственные подземные дворцы. Он не скульптор, не архитектор и не инженер, он обычный художник-самоучка с большим природным талантом, посвятивший свою жизнь необычному увлечению. Более четверти века он в одиночку превращал ничем не примечательные скалы из песчаника в сложные подземные галереи, украшенные изысканной резьбой.
Ра Полетт (Ra Paulette) (1940 г.р)- американский скульптор-самоучка из Нью-Мексико, создавший 14 пещерных комплексов внутри песчаных скал Нью-Мехико. "Ra Caves" («Пещеры Ра») – таково общее название этих по истине величайших шедевров, созданных руками одного человека за четверть столетия. При этом Ра никогда профессионально не изучал архитектуру, скульптуру или строительную инженерию. Он просто художник от Бога, творящий ради собственного удовольствия и самовыражения.
Ра Полетт (Ra Paulette) - американский пещерный скульптор-самоучка.
Как-то в средине 80-х Ра Полетт обнаружил небольшую пещеру, которую подростки выкопали из песчаника в районе небольшого городка Охо Кальенте. Вскоре скульптор увлекся копанием и собственных пещер. Одну из первых он создал в 1987 году, известную под названием "Heart Chambe" («Камера сердца»). Он тайно вырезал её на территории Бюро земельного управления в ущелье Рио-Гранде. Задуманная для личного отдыха художника «Камера сердца», вскоре приобрела большую популярность и стала святыней для многих путешественников и любопытных туристов. Но поскольку скульптор не рассчитал меры безопасности для большого потока посетителей, ее вскоре пришлось зарыть.
Титанический труд, превративший песчаные скалы в волшебные замки.
Титанический труд, превративший песчаные скалы в волшебные замки.
Все последующие подземные творения художник уже создавал в частных владениях. Создавал, как святыни, как священные места, как «святилища для молитв и медитаций», беря за свой тяжкий труд лишь небольшую плату, не преследуя цели обогатиться. Полетт тонким чутьем находил скалы из светлого песчаника, которые легко поддавались резцу. Так углубляя и расширяя их, он создавал систему связанных между собой сводчатых залов. Затем отделывал стены резными элементами, которые по его задумке не должны были повторять друг друга. По окончании работ мастер оставлял свои "святилища" жить своей жизнью, а сам двигался дальше.
Титанический труд, превративший песчаные скалы в волшебные замки.
Стоит отметить, что ни одна из его пещер Ра Полетта не похожа на другую: своды и стены всех 14-ти комплексов выполнены в своем неповторимом стиле. В некоторых присутствуют небольшие ходы или "световые люки" в виде иллюминаторов, спроектированные так, чтобы в дневное время пропускать солнечные лучи.
Световые люки в виде иллюминаторов, спроектированные так, чтобы в дневное время пропускать солнечные лучи.
В других - Полетт вырезал глубокие ниши в мягких стенах для мерцающих свечей. Особой достопримечательностью является комплекс, в котором 20-футовые потолки дополнили пьедесталы с зеркальными горизонтальными плоскостями, которые отражают небо, имитируя подземные бассейны. Все свои таинственные подземные дворцы Ра называл «первозданными святилищами», в которых человек, оставаясь наедине с собой, может почувствовать душу мира.
Пещера Дерево человеческой доброты от Ра Полетта.
Как было уже сказано выше, пещерные стены и колонны всех комплексов покрыты изысканной резьбой. Здесь и цветочные природные мотивы, и абстракции, и причудливые барельефы. Но при этом каждый "подземный дворец" американского умельца выглядит так изысканно и ненавязчиво, словно над ним поработала сама природа. Свою манеру резьбы Ра назвал "танцем землекопа", и в этом есть своя философия.
Ра Полетт с верным псом Багси.
Поразительно, но свой титанический труд из года в год Ра проделывал совершенно один. Хотя несколько раз все же пробовал нанимать рабочих, чтобы ускорить процесс строительства. Однако все было впустую. Скульптор только лишний раз убеждался, что эту работу нужно тонко чувствовать и быть художником в душе. Поэтому единственным неизменным помощником оставался его верный пес Багси.
Пещера Дерево человеческой доброты. Скульптор: Ра Полетт.
Однако больше всего удивляют орудия труда Полетта. Неимоверно, но работал мастер только примитивными ручными инструментами, а для вывоза многочисленных тонн породы использовал обычную строительную тачку. Лопата и топор, скребки и стамески, долото и кирка - вот и весь технический арсенал скульптора самоучки. По словам этого удивительного человека, ручной труд - основа его творчества, ведь для "действительно стоящего результата - делу нужно посвятить всего себя, все эмоциональные, умственные и физические силы".
Пещера Дерево человеческой доброты. Скульптор: Ра Полетт.
Пещера Дерево человеческой доброты. Скульптор: Ра Полетт.
Незавершённый проект- неосуществленная мечта
В 2010 году 69-летний художник, еще полный энергии и сил, задумал создать 15-е подземное царство - наиболее грандиозное и амбициозное из своих творений. Ра планировал закончить его через 10 лет, к своему юбилею. После завершения работ оно должно было служить местом проведения общественных мероприятий. И цель этого масштабного арт-проекта была весьма благородной: использовать красоту первозданной природы, чтобы пробудить в людях желание обрести духовное единство и обновление.
Подземное царство Ра Полетта.
Почти два года своей жизни скульптор посвятил работе над этим весьма внушительным пещерным комплексом, который задумывался автором как "вселенский храм". Но в один из рабочих дней со свода пещеры отвалился огромный кусок скалы. В итоге, этот проект, к сожалению, был закрыт.
Подземное царство Ра Полетта.
Где увидеть рукотворное чудо Ра Полетта сегодня
Мир узнал о неординарном хобби американского скульптора благодаря фотографиям и соцсетям. А вот воочию увидеть рукотворное чудо Ра Полетта – задача весьма сложная, поскольку большинство из таинственных пещер находится на частных землях, куда доступа посторонним нет. Хотя не так давно на продажу выставлялся земельный участок, лежащий между Санта-Фе и Таосом. Хозяева за 74 гектара земли и пещерный комплекс Ра Поллетта, именуемого "Деревом человеческой доброты", просили больше миллиона долларов.
Комната для отдыха в пещере Ра Полетта.
Впрочем, на данный момент времени одну из таких сказочных пещер всё-таки можно посетить на вполне законных основаниях. На сайте OriginNewMexico.com предоставляется возможность приобрести экскурс стоимостью в 100 долларов с человека в одну из подземных галерей скульптора, законченных еще в 1996-м, которая называется "Окна Храма Земли". В этой подземном царстве основное внимание уделено 9-метровым окнам, поражающим воображение даже бывалых путешественников. Также туристам предлагается насладиться 20-минутным звучанием "Crystal Tones Singing Bowls", так называемой "звуковой ванны". В общем пеший тур по подземному царству занимает 2.5 часа.
Ванная комната в пещере Ра Полетта.
И, разумеется, увиденное никого не оставляет равнодушным. Так, в книге отзывов один из посетителей "Окон Храма Земли" оставил такой отклик: "Живое произведение искусства на этой земле, песчаная пещера творца Ра Полетта, является не чем иным, как святилищем, преобразующим энергию. Она дала мне возможность обрести душевное спокойствие и ясность, которые были омрачены напряженностью моей повседневной жизни".
Спальня в пещере Ра Полетта.
В заключение хотелось бы сказать, что эта удивительная история о скульпторе-самоучке и его подземных сказочных пещерах послужила основой для создания документального фильма под названием "Копатель пещер", снятого режиссером Джеффри Кароффом (Jeffrey Karoff). В 2014 году короткометражная лента была номинирована на премию Оскар как лучшая документалка.
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