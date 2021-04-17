Штаб-квартира экстрасенсов и центр матриархата: 11 нетривиальных городов планеты

1. Те-Виллиджис (США) – город гольфмобилей

Город, где гольфмобилей больше, чем обычных машин. /Фото: samanthamerritt.org

2. Уиттиер (США) – город, в котором всего один дом

Все жители этого места живут в многоэтажке...одной на всех. /Фото: my-travel.one

3. Колма (США) – город, где кладбищ больше, чем домов

Город, где живые уступают по количеству ушедшим. /Фото: roam.ru

4. Ордос (Китай) – город, который остается «призраком»

Китайский город-призрак поневоле. /Фото: pikabu.ru

5. Лонгйир (Норвегия) – город, в котором нельзя уходить в мир иной

А вот в этом месте кладбища как раз не сыскать. /Фото: amsterdamtravel.ru

6. Ноива ду Кордейру (Бразилия) – город матриархального общества

Город, где феминизм - это стиль жизни. /Фото: masterokblog.ru

7. Ауровиль (Индия) – экспериментальный город-утопия

Индийский город идеального общества. /Фото: nat-geo.ru

8. Миякедзима (Япония) – город, где ходят с противогазом в кармане

Остров, где без противогаза на улицу не выходят. /Фото: фриляндия.рф

9. Монови (США) – город одного гражданина

Город с единственной жительницей. /Фото: howmade.ru

10. Лили Дейл (США) – штаб-квартира экстрасенсов

Город для сбора экстрасенсов со всего мира. /Фото: amazon.com

11. Кубер-Педи (Австралия) - город под землей

В центре Австралии слишком жарко, удобнее жить под землей. /Фото: youtube.com