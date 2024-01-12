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7 важных вещей, о назначении которых многие из нас не догадываются




Вокруг каждого человека существует огромное количество самых разнообразных вещей. Далеко не всегда люди сразу же догадываются о назначении каждой из них. Предназначение ряда предметов и вовсе остается не до конца очевидным. Вот и сейчас речь пойдет как раз о таких случаях, узнав про которые хочется признать, что «сам бы точно не додумался».

1. Пластиковая крышка


Не просто крышка. |Фото: cr.ru.

Не просто крышка. |Фото: cr.ru.

 

Когда покупаешь напиток в стаканчике в каком-нибудь ресторане быстрого питания, даже не задумываешься о том, что его крышка нужно не только для того, чтобы не дать напитку разлиться. На самом деле, крышки - это еще и подставки. Достаточно снять, перевернуть и подложить под стакан. Так он будет намного устойчивее.

2. Дырки в кроссовках


Не просто дырочки. |Фото: unnw.ru.

Не просто дырочки. |Фото: unnw.ru.

 

В верхней части абсолютного большинства кроссовок имеются специальные проушины, которые сделаны в обуви вовсе не для красоты. Нужны они для того, чтобы повысить устойчивость лодыжки, а также защитить ноги от образования мозолей в этом месте. Работает все это очень просто. Проушины дополнительно фиксируют ногу, не позволяя ей совершать лишние движения.

3. Завязки на штанах


Не только для удобства. |Фото: forum.ngs24.ru.

Не только для удобства. |Фото: forum.ngs24.ru.

 

Завязки на штанах нужны не только для красоты. У них есть еще по меньшей мере два назначения. Первое – это обеспечение дополнительной герметизации одежды, чтобы было не так холодно. Второе – это защита от насекомых, которые могут забраться под одежду с травы и кустов.

4. Маркировка на бутылках


Важно знать. |Фото: lisomysh.ru.

Важно знать. |Фото: lisomysh.ru.

 

Наверняка приходилось обращать внимание на то, что на каждой пластиковой бутылке есть какие-то загадочные обозначения, расположенные в треугольнике из стрелочек. На самом деле это очень важная штука. Данная маркировка нужна для того, чтобы дать понять, для чего можно использовать конкретную тару, а для чего нет. Так, в некоторые емкости нельзя помещать щелочи и кислоты, в то время как другие абсолютно не годятся для хранения продуктов питания, так как могут быть сами ядовиты.

5. Крышка десерта


Очень удобно. |Фото: 2gis.kz.

Очень удобно. |Фото: 2gis.kz.

 

Сегодня в магазинах и ресторанах быстрого питания можно найти много вкусных десертов. Как и в случае с напитками в стаканчиках, далеко не все сограждане догадываются о том, что крышка десерта имеет двойное назначение. Чаще всего она сделана так, чтобы человек мог превратить ее в удобную подставку.

6. Маркировка CE


Важное обозначение. |Фото: postirke.ru.

Важное обозначение. |Фото: postirke.ru.

 

Еще одна загадочная маркировка, которую сегодня приходится видеть на очень многих вещах. Речь идет об обозначении СЕ. Расшифровывается оно как «Conformite Européenne». Что в переводе с французского всего лишь означает «Европейское соответствие». Иными словами, данный товар может быть реализован и использован на территории Европейского Союза, соответствуя таким образом всем требованиям и стандартам региона.

7. Степлер двойного назначения


Двойное назначение. ¦Фото: 3dlancer.net.

Двойное назначение. ¦Фото: 3dlancer.net.

 

Не все знают о том, что очень многие степлеры на самом деле являются и выталкивателями скоб. Чаще всего достаточно проверить свой рабочий степлер, а не приобретать отдельный специальный инструмент. Так, если в степлере есть крутящаяся подложка, то он может вытаскивать уже поставленные скобы.

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