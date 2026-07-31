Как выбрать себе ролевую модель, если все люди неидеальны

Многие из нас склонны искать для себя ролевые модели, чтобы равняться на них, стремиться быть такими, как они. Мотивация – это плюс. Но тот факт, что идеальных людей не существует – в данном случае минус. Материал расскажет, как выбрать ролевую модель, беря за скобки возможные негативные качества оной.
1. Разделите «профессионала» и «личность»
Делите. / Фото: minval.az
Это золотое правило. Стив Джобс был гениальным маркетологом и дизайнером, но ужасным отцом и грубым начальником. Эрнест Хемингуэй гениально писал, но был алкоголиком. Жан-Жак Руссо топил за сохранение светлого в детях, а собственных сдал в приют. Ваша задача – заимствовать у человека только его профессиональные навыки, дисциплину или подход к делу, и отказываться брать его личные привычки или моральные установки. Вы можете взять себе в наставники «голову» человека, но не его «сердце» или «характер».
2. Ищите «вертикаль», а не «горизонталь»
Вертикаль. / Фото: minval.az
Смотрите не на то, кем человек стал (статус, деньги, слава), а на то, как он шел к этому. Идеальная ролевая модель – не тот, кто никогда не падал, а тот, у кого был красивый подъем после падения. Если человек в 40 лет сменил профессию, если он пережил банкротство и встал, если он учился новому в 50 лет ¬¬– это надежнее, чем «гениальный вундеркинд» с кучей детских травм от родителей.
3. Сборная ролевая модель
Сборка. / Фото: minval.az
В 21 веке глупо выбирать одного кумира. Соберите своего идеального персонажа из разных людей. А именно. У Джобса я беру умение презентовать.
4. Проверка на «Золушку»
Проверка - не Золушка ли? / Фото: minval.az
Спросите себя: чего этот человек добился бы, если бы родился в моей семье, с моими стартовыми данными и без его связей? Если его успех построен на случайности, везении или богатых родителях – это стопудово плохая ролевая модель. Если его успех построен на решении, которое он принял в трудной ситуации – совсем другое дело, пусть он хоть десять раз неидеален.
5. Тест «Если он умрет завтра, то…»
Илон форэва. / Фото: minval.az
Представьте, что этого человека не станет завтра. Что останется после него? Его методы работы? Его ученики? Его книги? Или только его образ в соцсетях? Ролевая модель должна оставлять после себя инструменты, а не новости. Если вы случайно повелись на образ в соцсетях, не корите себя, а просто найдите более достойную ролевую модель.
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