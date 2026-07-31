Как выбрать себе ролевую модель, если все люди неидеальны





Многие из нас склонны искать для себя ролевые модели, чтобы равняться на них, стремиться быть такими, как они. Мотивация – это плюс. Но тот факт, что идеальных людей не существует – в данном случае минус. Материал расскажет, как выбрать ролевую модель, беря за скобки возможные негативные качества оной. Многие из нас склонны искать для себя ролевые модели, чтобы равняться на них, стремиться быть такими, как они. Мотивация – это плюс. Но тот факт, что идеальных людей не существует – в данном случае минус. Материал расскажет, как выбрать ролевую модель, беря за скобки возможные негативные качества оной.

1. Разделите «профессионала» и «личность»



Делите. / Фото: minval.az Делите. / Фото: minval.az

Это золотое правило. Стив Джобс был гениальным маркетологом и дизайнером, но ужасным отцом и грубым начальником. Эрнест Хемингуэй гениально писал, но был алкоголиком. Жан-Жак Руссо топил за сохранение светлого в детях, а собственных сдал в приют. Ваша задача – заимствовать у человека только его профессиональные навыки, дисциплину или подход к делу, и отказываться брать его личные привычки или моральные установки. Вы можете взять себе в наставники «голову» человека, но не его «сердце» или «характер».

2. Ищите «вертикаль», а не «горизонталь»



Вертикаль. / Фото: minval.az Вертикаль. / Фото: minval.az

Смотрите не на то, кем человек стал (статус, деньги, слава), а на то, как он шел к этому. Идеальная ролевая модель – не тот, кто никогда не падал, а тот, у кого был красивый подъем после падения. Если человек в 40 лет сменил профессию, если он пережил банкротство и встал, если он учился новому в 50 лет ¬¬– это надежнее, чем «гениальный вундеркинд» с кучей детских травм от родителей.

3. Сборная ролевая модель



Сборка. / Фото: minval.az Сборка. / Фото: minval.az

В 21 веке глупо выбирать одного кумира. Соберите своего идеального персонажа из разных людей. А именно. У Джобса я беру умение презентовать.

4. Проверка на «Золушку»



Проверка - не Золушка ли? / Фото: minval.az Проверка - не Золушка ли? / Фото: minval.az

Спросите себя: чего этот человек добился бы, если бы родился в моей семье, с моими стартовыми данными и без его связей? Если его успех построен на случайности, везении или богатых родителях – это стопудово плохая ролевая модель. Если его успех построен на решении, которое он принял в трудной ситуации – совсем другое дело, пусть он хоть десять раз неидеален.

5. Тест «Если он умрет завтра, то…»



Илон форэва. / Фото: minval.az Илон форэва. / Фото: minval.az

Представьте, что этого человека не станет завтра. Что останется после него? Его методы работы? Его ученики? Его книги? Или только его образ в соцсетях? Ролевая модель должна оставлять после себя инструменты, а не новости. Если вы случайно повелись на образ в соцсетях, не корите себя, а просто найдите более достойную ролевую модель.