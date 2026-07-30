Почему палаш - это не меч, и насколько сильно в действительности отличаются эти клинки



Почему палаш не сабля? /Фото: samlib.ru. Почему палаш не сабля? /Фото: samlib.ru.

В мире мало вещей, которые бы при внешнем сходстве имели столь богатый ассортимент разнообразных названий, как у холодного оружия. Взять хотя бы палаш. Для многих людей решительно не понятно, чем эта штука принципиально отличается от меча или сабли. Ведь при более внимательном рассмотрении становится понятно, что сей клинок носит черты обоих родственников. В мире мало вещей, которые бы при внешнем сходстве имели столь богатый ассортимент разнообразных названий, как у холодного оружия. Взять хотя бы палаш. Для многих людей решительно не понятно, чем эта штука принципиально отличается от меча или сабли. Ведь при более внимательном рассмотрении становится понятно, что сей клинок носит черты обоих родственников.В чём же подвох?

1. Что есть палаш и когда он появился?



Отобрали одно лезвие. /Фото: forum.guns.ru. Отобрали одно лезвие. /Фото: forum.guns.ru.

Палаш – это рубяще-колющее холодное оружие с прямым длинным однолезвийным клинком. В среднем длина палаша редко превышает 85-90 см, однако встречаются образцы длиной до 100-110 см. В некоторых случаях может иметь обоюдосторонний участок клинка, но только на кончике (подобно тому, как это делали у некоторых сабель). В русской традиции название «палаш» по всей видимости происходит от венгерского слова «pallos». В других языка предсказуемо носит иные название. В целом, конструктивно схожие образцы оружия известны не только в Европе, но и за её пределами. Например, в Индии, как минимум с XVI века применялись тяжёлые широкие «кханды», а также «фиранги». Последние ковали как подражание европейскому оружию. На Кавказе и Ближнем востоке ковались «франгули», которые в некоторых вариантах исполнения так же являлись палашами.



Упрощённая конструкция. /Фото: ozon.by. Упрощённая конструкция. /Фото: ozon.by.

Конкретного изобретателя у палаша нет. Как и многое другое оружие старины, палаш стал результатом продолжительной эволюции конструкторской мысли многих оружейников и воинов. Хотя палаш стал активно распространяться по Европе лишь в XVI веке, существуют археологические находки, указывающие на то, что идея рубяще-колющего холодного оружия с прямым однолезвийным клинком восходит как минимум к V веку н.

Отдельно стоит отметить, что хотя европейский палаш едва ли является прямым потомком античных клинков, нельзя не обратить внимание на тот факт, что сама идея однолезвийных «мечей» для V века была уже не нова. Ярчайшим примером здесь могут считаться древнегреческие фалькаты и кописы, не говоря уже о банальном бытовом ноже, который в конечном счёте является предком всего клинкового боевого оружия.

2. Чем палаш отличается от меча?



Серьёзное оружие. /Фото: akovka.com. Серьёзное оружие. /Фото: akovka.com.

На чисто терминологическом уровне всё достаточно просто. Меч – это рубяще-колющее холодное оружие с прямым длинным ДВУЛЕЗВИНЫЙНЫМ клинком. Таким образом де-факто палаш – это меч без одного лезвия. Для понимания, в русской традиции сабля – это рубяще-колющее холодное оружие с ИЗОГНУТЫМ длинным ОДНОЛЕЗВИЙНЫМ клинком. При этом такие вещи, как гарда или баланс, не имеют значения при определении типа оружия, т.к. холодное оружие традиционно определяется исключительно по форме и устройству основного поражающего элемента – клинка. Всё остальное – вторично. Приделай к средневековому мечу развитую гарду XVI века – мечом он от этого быть не перестанет, ни функционально, ни конструкционно.



Сабля произошла от палаша. /Фото: samlib.ru. Сабля произошла от палаша. /Фото: samlib.ru.

На техническом уровне все гораздо сложнее и интереснее. Ибо за скупой формулой «у меча отобрали одно лезвие» в действительности скрывается пропасть технологических различий. Дело в том, что меч – это чрезвычайно сложное, а потому невероятно дорогое в изготовлении оружие. Представьте себе, что кузницу нужно изготовить достаточно длинный предмет протяжённостью около 80+ см, который при этом должен быть абсолютно симметричным в двух плоскостях: по толщине и по ширине. После этого при изготовлении меча мастеру нужно вывести два таких же полностью симметричных лезвия. И наконец – осуществить закалку обоих лезвий так, чтобы всю конструкцию в решающий момент не «повело».



Античный копис. /Фото: swordis.com. Античный копис. /Фото: swordis.com.

В этом отношении палаш, лишённый одного лезвия даже не в два, а быть может в 3-5 раз проще меча в изготовлении. Одно лезвие позволяет использовать (чаще всего) треугольное сечение, что в свою очередь позволяет игнорировать симметрию по ширине, работая лишь над симметрией по толщине. Соответственно, и калить палаш гораздо проще, т.к. обух палаша или не закаливается вовсе, или закаливается с куда меньшими характеристиками. Что опять-таки сделать проще, быстрее, дешевле.

3. О коварстве названий



Помните о важности названий. /Фото: ww2.ru. Помните о важности названий. /Фото: ww2.ru.

В заключение остаётся напомнить о том, что всякое название существует лишь в рамках устоявшейся языковой или научной традиции. Причём даже сегодня для разных обществ эта традиция может быть разной. Отличной иллюстрацией здесь становится хотя бы столкновение русской и английской традиции. В английском языке существует как слово «sword» - меч, так и слово «sabre» - сабля. Что не мешает англичанам распрекрасно использовать слово «sword» для описания абсолютно любого длинного клинкового оружия, в т.ч на уровне официальной терминологии.

Например, какой-нибудь «Cavalry Sword» образца 1804 года – это на самом деле никакой не меч, а вполне себе сабля. А такой же «Heavy Cavalry Sword» образца 1794 – вовсе не меч, а палаш. При этом какой-нибудь «Highland broadsword» - горский/шотландский палаш может быть одновременно как палашом, так и настоящим мечом. Т.е. под одним и тем же названием в Англии проходит по сути два принципиально разных вида оружия. Все эти «превратности» важно держать в голове, чтобы не ломать без нужды копья в беспочвенных спорах и уметь перебрасывать терминологические мостики между системами названий разных стран и традиций. В этом контексте и злосчастная шашка – сабля. И шпага с рапирой – мечи.